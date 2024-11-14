10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Часто ли вы задумываетесь о том, каково было бы без фотографий, журналов или банкоматов? Для большинства это такие привычные вещи, что никто уже и не помнит, когда они появились и как. Не всегда все было так просто, как сейчас. Представляем вам десятку исторических «первых раз», которые изменили нашу жизнь навсегда.
Первый журнал, 1731 год
Журнал The Gentleman’s Magazine («Журнал для джентльменов») начал издаваться в Лондоне в 1731 году. Последний его номер вышел в 1903 году. Редактор Эдвард Кейв стал первым, кто использовал слово «magazine» («журнал»).
Первая фотография, 1826 год
Автором первой фотографии был французский ученый Жозеф Нисефор Ньепс. Он сделал снимок в доме своей семьи и назвал его «Вид из окна в Ле-Гра».
Первый рентгеновский снимок, 1895 год
В 1895 году профессор физики по имени Вильгельм Конрад Рентген проводил эксперименты с электрическими разрядами в вакуумных стеклянных трубках. Однажды ночью он заметил свечение, идущее не от флюоресценции и не от видимых источников света. Он назвал открытое излучение лучами «X».
Первый кроссворд, 1913 год
Артур Винн должен был придумывать развлечения для восьмистраничного раздела комиксов в издании New York World. Для рождественского номера он создал вещь, которую назвал «word-cross» (дословно можно перевести как «словесный перекресток»). Тогда Артур Винн не знал, что его изобретение станет повальным увлечением многих людей по всему миру.
Первая обнаженная сцена в кино, 1915 год
Актриса Одри Мансон играла в главной роли в фильме «Вдохновение» (Inspiration). Считается, что это первый фильм, где есть обнаженная сцена с одним из исполнителей главных ролей.
Первый мотель, 1925 год
Первым в мире мотелем стал Motel Inn в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния. Его построил архитектор из Лос-Анджелеса Артур Хейнеман. Он назвал свое творение мотелем, сократив словосочетание «motor hotel» («автомобильный отель»). Ночь в том мотеле стоила 1,25 доллара.
Первый полнометражный цветной мультфильм, 1938 год
Один из самых замечательных мультфильмов Уолта Диснея — «Белоснежка и семь гномов», первый полнометражный мультипликационный цветной и звуковой фильм. Длительность мультфильма — 83 минуты.
Первый банкомат, 1967 год
Удобный способ снятия наличных со счета через банкомат придумал Джон Шеперд-Бэррон. Идея пришла ему в голову, когда он принимал ванну. Свое ноу-хау он предложил британскому банку Barclays, который тут же согласился ее внедрить. Первая модель банкомата была сконструирована и установлена в Лондоне в 1967 году.
Первая цифровая камера, 1975 год
Первую в мире цифровую камеру изобрел инженер компании Kodak Стив Сэссон. Камера делала черно-белые изображения и была размером с тостер. Снимки сохранялись на кассету, на запись каждого кадра требовалось 23 секунды.
Первая обложка музыкального альбома, 1938 год
Алексу Стайнвайссу было всего 23 года, когда он придумал обложку для альбома Columbia Records. Альбом Smash Song Hits by Rodgers and Hart («Лучшие хиты Роджерса и Харта») стал первым в мире, у которого была оригинальная обложка. До этого пластинки продавались в обычных конвертах из коричневой бумаги.
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