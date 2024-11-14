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10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Часто ли вы задумываетесь о том, каково было бы без фотографий, журналов или банкоматов? Для большинства это такие привычные вещи, что никто уже и не помнит, когда они появились и как. Не всегда все было так просто, как сейчас. Представляем вам десятку исторических «первых раз», которые изменили нашу жизнь навсегда.



10 исторических «первых раз», которые изменили мир


10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первый журнал, 1731 год


Журнал The Gentleman’s Magazine («Журнал для джентльменов») начал издаваться в Лондоне в 1731 году. Последний его номер вышел в 1903 году. Редактор Эдвард Кейв стал первым, кто использовал слово «magazine» («журнал»).

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первая фотография, 1826 год


Автором первой фотографии был французский ученый Жозеф Нисефор Ньепс. Он сделал снимок в доме своей семьи и назвал его «Вид из окна в Ле-Гра».

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первый рентгеновский снимок, 1895 год


В 1895 году профессор физики по имени Вильгельм Конрад Рентген проводил эксперименты с электрическими разрядами в вакуумных стеклянных трубках. Однажды ночью он заметил свечение, идущее не от флюоресценции и не от видимых источников света. Он назвал открытое излучение лучами «X».

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первый кроссворд, 1913 год


Артур Винн должен был придумывать развлечения для восьмистраничного раздела комиксов в издании New York World. Для рождественского номера он создал вещь, которую назвал «word-cross» (дословно можно перевести как «словесный перекресток»). Тогда Артур Винн не знал, что его изобретение станет повальным увлечением многих людей по всему миру.

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первая обнаженная сцена в кино, 1915 год


Актриса Одри Мансон играла в главной роли в фильме «Вдохновение» (Inspiration). Считается, что это первый фильм, где есть обнаженная сцена с одним из исполнителей главных ролей.

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первый мотель, 1925 год


Первым в мире мотелем стал Motel Inn в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния. Его построил архитектор из Лос-Анджелеса Артур Хейнеман. Он назвал свое творение мотелем, сократив словосочетание «motor hotel» («автомобильный отель»). Ночь в том мотеле стоила 1,25 доллара.

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первый полнометражный цветной мультфильм, 1938 год


Один из самых замечательных мультфильмов Уолта Диснея — «Белоснежка и семь гномов», первый полнометражный мультипликационный цветной и звуковой фильм. Длительность мультфильма — 83 минуты.

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первый банкомат, 1967 год


Удобный способ снятия наличных со счета через банкомат придумал Джон Шеперд-Бэррон. Идея пришла ему в голову, когда он принимал ванну. Свое ноу-хау он предложил британскому банку Barclays, который тут же согласился ее внедрить. Первая модель банкомата была сконструирована и установлена в Лондоне в 1967 году.

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первая цифровая камера, 1975 год


Первую в мире цифровую камеру изобрел инженер компании Kodak Стив Сэссон. Камера делала черно-белые изображения и была размером с тостер. Снимки сохранялись на кассету, на запись каждого кадра требовалось 23 секунды.

10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Первая обложка музыкального альбома, 1938 год


Алексу Стайнвайссу было всего 23 года, когда он придумал обложку для альбома Columbia Records. Альбом Smash Song Hits by Rodgers and Hart («Лучшие хиты Роджерса и Харта») стал первым в мире, у которого была оригинальная обложка. До этого пластинки продавались в обычных конвертах из коричневой бумаги.

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