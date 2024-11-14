10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Часто ли вы задумываетесь о том, каково было бы без фотографий, журналов или банкоматов? Для большинства это такие привычные вещи, что никто уже и не помнит, когда они появились и как. Не всегда все было так просто, как сейчас. Представляем вам десятку исторических «первых раз», которые изменили нашу жизнь навсегда.

Первый журнал, 1731 год

Первая фотография, 1826 год

Первый рентгеновский снимок, 1895 год

Первый кроссворд, 1913 год

Первая обнаженная сцена в кино, 1915 год

Первый мотель, 1925 год

Первый полнометражный цветной мультфильм, 1938 год

Первый банкомат, 1967 год

Первая цифровая камера, 1975 год

Первая обложка музыкального альбома, 1938 год