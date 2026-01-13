Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьми

С древнейших времен люди придумывали все более и более изощренные способы казни, поскольку смерть была не только наказанием, но и самым настоящим шоу. Народ ходил смотреть как казнь примерно так, как мы сейчас ходим на концерт.

Кол

И чем больше мучений она доставляла казнимому, тем больше публики собирала.Мы собрали десять самых жутких и болезненных способов умерщвления, которые когда-либо придумали люди.

Эта изощренная казнь пришла с востока, но успешно применялась и в Восточной Европе. Смысл заключается в том, что жертве в анус вводился заточенный кол, а затем человека ставили вертикально, и он собственным весом вгонял кол все глубже, разрывая свои внутренности. Иногда применяли не острый, а закругленный на конце кол, чтобы он не протыкал, а входил глубже. Иногда глубину входа ограничивали поперечной перекладиной, чтобы кол не доходил до сердца и жизненно важных органов – в этом случае несчастный мог умирать от кровопотери до нескольких дней.







Крюк

ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

На Руси практиковали подвешивание на крюк. В основном эта казнь применялась к разбойникам и служила назиданием для остальных, чтобы те понимали – «большая дорога» до хорошего не доведет. Приговоренному втыкали под ребро крюк и подвешивали. Руки связывали за спиной, чтобы жертва не могла выпутаться. Человек мог провисеть так несколько дней, до тех пор, пока не умрет.

Сожжение на костре

Это излюбленный способ Святой инквизиции применялся для того, чтобы казнить еретиков и ведьм. Считалось, что огонь очищает душу и способствует ее спасению.

Бамбук

Но легенда об очищении не уменьшает жестокости такой казни. Сначала у человека обгорали все волосы на лице, затем начинали сгорать ткани. При этом казнимый вдыхал раскаленный воздух и этим сжигал себе легкие. Этой жуткой, мучительной смертью умер ученый Джордано Бруно, знаменитая Жанна Д’Арк и множество других достойных людей.

ФОТО: IMGUR.COM

Эту казнь придумали в Азии. Люди заметили, что бамбук растет с невероятной скоростью — до тридцати сантиметров в сутки, и решили использовать это его свойство для убийства. Жертву укладывали на спину поверх ростков бамбука и привязывали. Растение в течение суток медленно прорастало сквозь тело человека, пронизывая его десятками ростков. Жуткая, болезненная смерть.

Кровавый орел

ФОТО: IMGUR.COM

Эта показательная казнь применялась у скандинавских племен. Жертве перерубали топором ребра около позвоночника с двух сторон, затем отгибали их и через прорубы вынимали наружу легкие. В таком состоянии, с легкими наружу, человек еще мог жить какое-то время. Казнь называется «Красный орел», потому торчащие легкие напоминали крылья орла.

Свежевание

ФОТО: IMGUR.COM

В средние века казнь выполняла сразу несколько функций. Для казнимого — это наказание, а для остальных — развлечение и назидание. Именно поэтому такие казни часто были публичными и собирали огромное количество зрителей. Чем страшнее казнь, тем лучше. Свежевание, наверное, один из самых эффектных способов убийства. С человека заживо снимали кожу, которую потом прибивали к стене в общественном месте как напоминание, что наказание неизбежно и будет применимо ко всякому, нарушившему закон.

Потрошение

ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

Тоже очень эффектный способ медленно убить человека. Преступнику вспарывали живот и вынимали наружу внутренности. Задача палача заключалась в том, чтобы жертва как можно дольше оставалась живой. Кишки могли наматывать на палку или валик. Известны случаи, когда кишку прибивали к дереву и заставляли человека ходить вокруг него, медленно наматываясь на ствол.

Крысы

ФОТО: IMGUR.COM

В этой казни палачи использовали не только мучения болью, но и животный страх человека. К жертве привязывали клетку с крысами дверкой к телу, а затем начинали нагревать клетку углями. Крысы в панике начинали метаться по клетке в поисках выхода. В итоге они начинали рвать человеческую плоть, разгрызая кожу, кости, внутренности и выходили на свободу либо через живот, прогрызая человека насквозь, либо через рот.

Лиин Чи

ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

Эта изощренная китайская казнь заключается в том, чтобы долго-долго отрезать от человека по маленьким кусочкам. В переводе с китайского Лиин Чи значит «Тысяча ножей». Казнь могла длиться несколько месяцев. Отрезают кусочек, прижигают и отправляют человека назад в камеру. Палач должен был действовать так, чтобы продлить муку на срок, установленный судьей. Такой изуверской казни подвергались в основном проворовавшиеся высокопоставленные чиновники.

Два корыта

ФОТО: IMGUR.COMСмысл заключался в следующем. Тело человека помещали между двумя плотно подогнанными корытами так, чтобы снаружи оставались только ноги и голова. Потом несчастного клали на солнце и несколько дней плотно кормили и поили молоком с медом. Не имея возможности избавиться от корыта, приговоренный испражнялся в него же. Затем в испражнениях заводились черви, которые несколько дней множились и ели плоть человека. Когда он умирал, корыта раскрывали. Часто вместо тела там оставалась лишь кровавая каша, кишащая червями.