Топ-10 изощренных и жестоких казней, придуманных людьми

С древнейших времен люди придумывали все более и более изощренные способы казни, поскольку смерть была не только наказанием, но и самым настоящим шоу. Народ ходил смотреть как казнь примерно так, как мы сейчас ходим на концерт.
И чем больше мучений она доставляла казнимому, тем больше публики собирала.
Кол
Эта изощренная казнь пришла с востока, но успешно применялась и в Восточной Европе. Смысл заключается в том, что жертве в анус вводился заточенный кол, а затем человека ставили вертикально, и он собственным весом вгонял кол все глубже, разрывая свои внутренности. Иногда применяли не острый, а закругленный на конце кол, чтобы он не протыкал, а входил глубже. Иногда глубину входа ограничивали поперечной перекладиной, чтобы кол не доходил до сердца и жизненно важных органов – в этом случае несчастный мог умирать от кровопотери до нескольких дней.
Крюк
На Руси практиковали подвешивание на крюк. В основном эта казнь применялась к разбойникам и служила назиданием для остальных, чтобы те понимали – «большая дорога» до хорошего не доведет. Приговоренному втыкали под ребро крюк и подвешивали. Руки связывали за спиной, чтобы жертва не могла выпутаться. Человек мог провисеть так несколько дней, до тех пор, пока не умрет.
Сожжение на костре
Это излюбленный способ Святой инквизиции применялся для того, чтобы казнить еретиков и ведьм. Считалось, что огонь очищает душу и способствует ее спасению.
Бамбук
Эту казнь придумали в Азии. Люди заметили, что бамбук растет с невероятной скоростью — до тридцати сантиметров в сутки, и решили использовать это его свойство для убийства. Жертву укладывали на спину поверх ростков бамбука и привязывали. Растение в течение суток медленно прорастало сквозь тело человека, пронизывая его десятками ростков. Жуткая, болезненная смерть.
Кровавый орел
Эта показательная казнь применялась у скандинавских племен. Жертве перерубали топором ребра около позвоночника с двух сторон, затем отгибали их и через прорубы вынимали наружу легкие. В таком состоянии, с легкими наружу, человек еще мог жить какое-то время. Казнь называется «Красный орел», потому торчащие легкие напоминали крылья орла.
Свежевание
В средние века казнь выполняла сразу несколько функций. Для казнимого — это наказание, а для остальных — развлечение и назидание. Именно поэтому такие казни часто были публичными и собирали огромное количество зрителей. Чем страшнее казнь, тем лучше. Свежевание, наверное, один из самых эффектных способов убийства. С человека заживо снимали кожу, которую потом прибивали к стене в общественном месте как напоминание, что наказание неизбежно и будет применимо ко всякому, нарушившему закон.
Потрошение
Тоже очень эффектный способ медленно убить человека. Преступнику вспарывали живот и вынимали наружу внутренности. Задача палача заключалась в том, чтобы жертва как можно дольше оставалась живой. Кишки могли наматывать на палку или валик. Известны случаи, когда кишку прибивали к дереву и заставляли человека ходить вокруг него, медленно наматываясь на ствол.
Крысы
В этой казни палачи использовали не только мучения болью, но и животный страх человека. К жертве привязывали клетку с крысами дверкой к телу, а затем начинали нагревать клетку углями. Крысы в панике начинали метаться по клетке в поисках выхода. В итоге они начинали рвать человеческую плоть, разгрызая кожу, кости, внутренности и выходили на свободу либо через живот, прогрызая человека насквозь, либо через рот.
Лиин Чи
Эта изощренная китайская казнь заключается в том, чтобы долго-долго отрезать от человека по маленьким кусочкам. В переводе с китайского Лиин Чи значит «Тысяча ножей». Казнь могла длиться несколько месяцев. Отрезают кусочек, прижигают и отправляют человека назад в камеру. Палач должен был действовать так, чтобы продлить муку на срок, установленный судьей. Такой изуверской казни подвергались в основном проворовавшиеся высокопоставленные чиновники.
Два корыта
Смысл заключался в следующем. Тело человека помещали между двумя плотно подогнанными корытами так, чтобы снаружи оставались только ноги и голова. Потом несчастного клали на солнце и несколько дней плотно кормили и поили молоком с медом. Не имея возможности избавиться от корыта, приговоренный испражнялся в него же. Затем в испражнениях заводились черви, которые несколько дней множились и ели плоть человека. Когда он умирал, корыта раскрывали. Часто вместо тела там оставалась лишь кровавая каша, кишащая червями.
