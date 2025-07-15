Любимые народом киноперсонажи, от которых не в восторге психологи

Сейчас в интернете можно встретить огромное количество обзоров на тему «отрицательные персонажи, которые нравятся всем». Однако данная тема уже набила оскомину. Давным-давно ясно, что харизматичные отрицательные персонажи, как правило, вызывают массовую любовь, так как дают возможность зрителям испытать катарсис от положительной оценки плохих поступков и тем самым не совершить оные в реальной жизни.
1. Женя Лукашин
Кинолента «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», снятая Эльдаром Рязановым и выпущенная в советский кинопрокат в 1975 году, является одним из самых цитируемых и часто просматриваемых фильмов на постсоветском пространстве. Однако современные психологи называют главного персонажа ленты инфантилом, маменькиным сынком, страдающим от Эдипова комплекса и попросту хамом. А вот что рассказывает Барбара Брыльска, исполнительница роли красавицы Нади, после падения всех возможных железных занавесов в 21 веке: «Мне заплатили по тем временам огромным деньги за эту роль. Поверьте, никто бы не отказался от этого гонорара. Я согласилась из-за денег. Сценарий мне не нравился категорически. Я была в шоке от того, что предполагалось, что персонаж Жени Лукашина можно полюбить. Для меня это решительно невозможно. То же касается и персонажа Ипполита».
2. Джек Воробей
Джека Воробья - киноперсонажа, внешность которого от и до придумана Джонни Деппом, а характер прописан группой разномастных киносценаристов на протяжении последних 15 лет - можно по праву назвать героем, который нравится мужчинам, женщинам, детям и собакам. Но несмотря на то, что в финале каждой из пяти кинолент культовой кинофраншизы персонаж Джека вроде бы, как говорят американцы, спасает день, его моральные качества весьма сомнительны.
3. Атос
«Что не так с Атосом???» - воскликнут нетерпеливые скептики. Всё просто. В самую первую очередь на Атоса нападают сейчас российские психологи. Как всем известно, в современной России сейчас царствует культ семьи и брака. Наличие заключенного брака и детей сейчас считается единственной истинной добродетелью, а любые положительные качества личности не учитываются в принципе. Так вот. Когда Леди Винтер встретила графа Де Ла Фер, она полюбила его всею душою. И она отдала ему свое сердце. Атос же предложил ей руку и сердце, они вступили в брак. Но когда случайно он узнал, что та была проституткой, он незамедлительно выгнал ее из дому, как говорят, в чём была. Действительно ли это правильно? Ведь во время брака с Атосом «Миледи» не изменяла ему и интриг не плела. Дама всего лишь пыталась закрыть гештальт падшей женщины и начать новую жизнь с любимым человеком. Однако Атос оказался рабом условностей и выгнал любимую на все четыре стороны. Окей, такое поведение не одобряется не только в России. А во всем мире в целом на данный момент. Ведь имеет значение не прошлого любимого, а настоящее.
4. Жора, он же Гога...
В 2014 году рунет облетел вирусно-популярный пост из блога. Делится впечатлениями о фильме «Москва слезам не верит» американка Крис, ослепительная стройная блондинка, психолог, доктор наук, владелица собственной клиники, за 50, состоящая в счастливом браке с преуспевающим хирургом-ортопедом, мать троих детей: «Катя - она такая красавица и умница, добилась всего сама, дочь воспитала, но она похоже никак не может почувствовать себя счастливой только потому, что рядом нет мужчины?! И этот кусок дерьма (пардон) Гоша, у которого комплекс неполноценности, потому что его любимая женщина больше зарабатывает, бросил её по-хамски, а она вместо того, чтобы забить на него, ищет его по всей Москве, потеряв всяческую гордость и достоинство? А потом она его со слезами на глазах принимает обратно??? Серьезно??? Она реально не понимает, что у них отношения всё равно не сложатся, так она больше него зарабатывает, а для него это огромная проблема??? Но ведь это значит, что он г**но! Разве я не права? Почему создатели фильма красной нитью проводят мысль о том, что женщина, чего бы она ни добилась, всё равно - неполноценна, если с нею рядом нет *** в штанах? Что это за дерьмо?» No comments, Chris.
5. Гена из «Самой обаятельной...»
Принято считать всеми фанатами киноленты, что героиня Муравьевой сделала самый правильный выбор, в результате выбрав Гену. Но действительно ли это так? Обратите внимание на следующую деталь: героиня Муравьевой готова всячески хитрить и играть для того, чтобы понравиться тому, кого она выбрала (персонаж Абдулова). То есть она отнюдь не так уж и просто и невинна. А вот Гена на протяжении 10 лет не смел сказать девушке, которая ему нравится, что он хотел бы иметь с ней отношения. Действительно ли в результате союз такого рохли с девушкой, готовой к действиям, продлится долго?
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