Любимые народом киноперсонажи, от которых не в восторге психологи

Сейчас в интернете можно встретить огромное количество обзоров на тему «отрицательные персонажи, которые нравятся всем». Однако данная тема уже набила оскомину. Давным-давно ясно, что харизматичные отрицательные персонажи, как правило, вызывают массовую любовь, так как дают возможность зрителям испытать катарсис от положительной оценки плохих поступков и тем самым не совершить оные в реальной жизни.

1. Женя Лукашин

2. Джек Воробей

3. Атос

4. Жора, он же Гога...

5. Гена из «Самой обаятельной...»