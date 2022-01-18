5 полезных вещей, которые могут помочь выжить в дикой природе

Выживание в дикой природе - сложная задача.
Начался сезон походов, однако прежде, чем отправиться навстречу приключениям или просто на отдых, нужно как следует подготовиться. В первую очередь речь идет о разнообразном снаряжении, которое может понадобиться. Особенно важно уделить большое внимание подготовке, когда речь заходит о путешествии в какие-нибудь дебри. В этом случае, стоит подумать о вещах, которые помогут выжить при самом худшем раскладе.
1. Zubin Axe Complete Kit, Survival Staff
Насадки для копий и гарпунов.
Копье – это первое оружие, которое изобрел человек в целях охоты, рыбалки и конечно же защиты. Даже в XXI веке, оставшись 1 на 1 с природой, путешественник будет готов много отдать за доброе копье. Конечно, такое оружие можно наспех сделать самому. А можно купить целый набор наконечников для копья Zubin Axe Complete Kit. В набор входит несколько насадок, в том числе и для рыбалки. Есть в наборе и подходящее древко, однако на практике, подойдет и самодельное.
2. Morakniv Companion Knife
Хороший нож не повредит.
Нож – одно из самых универсальных орудий труда. Наличие ножа в дикой природе существенно упрощает жизнь и повышает шансы на выживание, в случае, если случилось самое плохое. Найти на рынке можно неимоверное количество самых разных ножей, на любой вкус путешественника. Неплохим вариантом может стать Morakniv Companion Knife. Простой, но очень надежный ножик из высококачественной стали.
3. M48 Kommando Tactical Shovel
Тактическая лопатка может пригодиться.
Многие отправляются в путешествие на своем автомобиле. В этом случае, расплачиваться за дополнительное удобство, приходится расплачиваться и дополнительными угрозами. Помочь справиться с ними может лопатка M48 Kommando Tactical Shovel. Сделана она из стали 2cr13. Имеет удобную, эргономичную ручку. Лопатой также можно неплохо рубить и пилить, настоящая находка для путешественника!
Рубит, пилит, колет, ломает, копает.
4. United Cutlery M48 Talon Survival Spear
С копьем на охоту.
Копье может быть чрезвычайно эффективным инструментом выживания в дикой природе. Сегодня (все еще) делают не только наборы наконечников на древко, но и целые тактические, охотничьи копья! Одним из таковых является United Cutlery M48 Talon Survival Spear. Копье является коротким, имеет невероятный дизайн и сделано из высококачественных материалов. Единственным закономерным недостатком копья будет невозможность сложить его или оперативно разобрать на части.
Грозный инструмент охоты.
5. Compact Take-Down Nomad Survival Bow
Лук - это классика.
Наконец, не стоит забывать о таком охотничьем инструменте, как лук. Простота конструкции и высокая надежность лука, могут помочь человеку выжить. Конкретно этот лук, создавался специально для охоты на самых разных зверей, преимущественно в умеренных широтах. Само собой, обзаведясь такой «игрушкой», нужно сначала научиться стрелять из нее.
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