18 шикарных голливудских актрис 1930-х годов, которые и сегодня поражают своей красотой

Актрисы, завораживающие своей красотой.
В Голливуде, как нигде, всегда было множество красивых женщин. Ежегодно туда стремились самые красивые девушки, а некоторые из них попадали на экраны, и их имена годами не сходили с газетных заголовков. В нашем обзоре самые красивые актрисы Голливуда 1930-х годов, которые поражают своей красотой и сегодня.
1. Грета Гарбо (Greta Garbo)
Шведская и американская актриса.
2. Элис Фэй (Alice Faye)
Американская актриса и певица.
3. Элис Уайт (Alice White)
Американская актриса.
4. Бетт Дэвис (Bette Davis)
«Первая леди американского кино», одна из самых известных и уважаемых актрис в истории Голливуда.
5. Кэрол Ломбард (Carole Lombard)
Американская блондинка с огненными глазами.
6. Клара Боу (Clara Bow)
Американская актриса, звезда немого кино и секс-символ 1920-х годов.
7. Клодетт Кольбер (Claudette Colbert)
Великая голливудская актриса с набором ярких и запоминающихся ролей.
8. Элеанор Пауэлл (Eleanor Powell)
Американская актриса и танцовщица 1930—1940-х годов, известная своими танцевальными номерами.
9. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers)
Прекрасная актриса и танцовщица, очаровательная женщина.
10. Хеди Ламарр (Hedy Lamarr)
Популярная в 1930—1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино, а также изобретательница.
11. Джин Харлоу (Jean Harlow)
Американская актриса, кинозвезда и секс-символ 1930-х годов.
12. Джоан Кроуфорд (Joan Crawford)
Американская актриса немого и звукового кино, в 1930-е годы по популярности соперничавшая с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо.
13. Кэтрин Хепберн (Katharine Houghton Hepburn)
Американская актриса, легенда экрана первой половины и середины ХХ века.
14. Кей Фрэнсис (Francis Key)
Американская актриса, писатель, известна своими романами и рассказами.
15. Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)
Уникальная актриса и уникальная женщина, представившая миру множество незабываемых кинематографических образов.
16. Мирна Лой (Myrna Loy)
Солнце Голливуда. «Я была домашним ребенком с веснушками, которые вылезали каждую весну и застревали на моем лице до Рождества».
17. Сильвия Сидни (Sylvia Sidney)
Американская актриса.
18. Вивьен Ли (Vivien Leigh)
Английская актриса, нежная и ранимая, красивая как ангел, озаренная светом неземной трагической любви.
По материалу сайта vintag.es
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