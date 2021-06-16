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Кто такие пажи: Как мальчиков в Европе готовили к военной службе и светской жизни


Кто такие пажи: Как мальчиков в Европе готовили к военной службе и светской жизни

Будучи удостоенным неприлично низкого, по его мнению, чина камер-юнкера, тридцатичетырехлетний Пушкин жаловался на царя: «упёк меня в камер-пажи», «только б не заставили учиться французским вокабулам и арифметике». А для подростков из знатных семей Российской империи чин камер-пажа был очень заманчивой перспективой и хорошим стартом в офицерской карьере. Конечно, для взрослого дворянина, отца семейства, это было неподходящее поприще – но ведь пажом Пушкин, в отличие от его сыновей, никогда и не был.



Не слуга, но паж


Эль Греко. Святой Людовик, король Франции, и паж

Эль Греко. Святой Людовик, король Франции, и паж

 

Пажи, даже если и звались когда-то по-другому, все же появились довольно давно – мальчиков заранее начинали готовить к той жизни, в которой им предстояло добиваться успехов, и служба в доме знатного господина считалась делом почетным и полезным. Первые упоминания о пажах можно найти еще у древнеримских авторов.
Во времена Средневековья феодалы передавали своих сыновей, достигших семилетнего возраста, из «женских рук» в «мужские»: мальчик отправлялся в замок к тому хозяину, с которым отец состоял в родственных или дружеских отношениях, а то и в королевский дворец. С этого дня он приобретал статус пажа.
Караваджо. Алоф де Виньякур и его паж

Караваджо. Алоф де Виньякур и его паж

 

К пажам предъявляли серьезные требования.
Во-первых, нужно было подтвердить, что не менее четырех предшествующих поколений – по отцу – обладали дворянским статусом. Требовались и существенные денежные средства – чтобы окупить обмундирование, обучение и содержание пажа. К XVIII веку во Франции такие затраты составляли около 600 ливров и оплачивались семьей мальчика.
В обязанности пажа входили дежурства при господине, сопровождение его на охоту, в поездки, на прогулки и прислуживание за столом, выполнение разных поручений хозяина. Паж мог поступать и в распоряжение дам – матери, жены или дочерей хозяина замка.
Джованни Батиста Тьеполо. Паж

Джованни Батиста Тьеполо. Паж

 

Может показаться, что таким способом хозяин всего лишь решал вопрос обслуживания собственного дома, но это не так. Паж, будущий дворянин и феодал, получал за годы службы настоящее рыцарское образование. Он учился благородным манерам, рыцарскому почтению к дамам, посещал турниры, прислушивался к беседам, что вели за столом. В круг обязательных занятий пажа входили верховая езда и фехтование, религиозное обучение. Между пажами нередко проводились состязания – и отличившийся в них получал возможность перейти на службу к более высокопоставленному хозяину или даже подняться на следующую ступень в своей карьере – стать оруженосцем. Обычно это звание получали пажи, уже достигшие возраста 14 лет.

Пажи в России


В Российской империи пажи появились благодаря Петру I и его знакомству с европейским устройством жизни. В 1711 году вместо «отроков», детей бояр и князей, поступавших в дружину при дворе, появились первые пажи. Поначалу царь выбирал на эти места самых смышленых и расторопных мальчишек, невзирая на их происхождение и даже национальность. Возраст, с которого можно было стать пажом, был тот же, что и в Европе – около восьми лет.
Довольно быстро благородное происхождение стало непременным условием для получения чина пажа

Довольно быстро благородное происхождение стало непременным условием для получения чина пажа

 

Правда, были и исключения – в 1740 году в пажи был зачислен 51-летний князь М.А. Голицын, шут императрицы Анны Иоанновны.
Пажи состояли на придворной службе и выполняли разные поручения членов императорской семьи, но жить продолжали дома или у родственников и не получали какого-либо образования.

При Елизавете Петровне произошли изменения – в 1742 году императрица учредила Пажескую придворную школу, где пажей обучали истории, географии, арифметике, иностранным языкам, фехтованию и танцам. В 1759 году школа превратилась в Пажеский корпус, придворный пансион. Всему, что было необходимо для будущего дворянина, пажи учились под надзором, будучи размещены под одной крышей. В Пажеский корпус отбирали самых достойных представителей дворянских семей: начиная с правления Екатерины II, прием в пажи детей из низших сословий был невозможен.
Воспитанников обучали разным дисциплинам, в том числе музыке. Фото начала XX века

Воспитанников обучали разным дисциплинам, в том числе музыке. Фото начала XX века

 

Все воспитанники были «приписаны» к императорскому двору. Они стояли в карауле, участвовали в проведении торжественных официальных мероприятий, коронациях и похоронах членов императорской семьи. Камер-пажи прислуживали лично императору и его семье.
Пажам полагалось обмундирование – форма для повседневного ношения и парадная. Кафтан и штаны были желтыми, камзол – черным с серебряными пуговицами и позументами, форма дополнялась белыми чулками с башмаками, шляпой с плюмажем и красным плащом. У камер-пажей на погонах были специальные нашивки.
Так выглядело обмундирование пажа

Так выглядело обмундирование пажа

 

Воспитанников готовили к будущей службе, прежде всего – военной. Но поначалу руководили Пажеским корпусом не офицеры. Только при Павле I во главе его стоял генерал, а уже при следующем императоре – Александре I – Пажеский Его Императорского Величества Корпус стал военным учебным заведением, произошло это в 1802 году.
Наиболее отличившимся в учении и достигшим возраста 13-14 лет присваивался чин камер-пажа. Такие воспитанники несли службу при императрице и великих княгинях. А в летнее время пажи могли быть направлены и на другие задания, например, на топографические работы.
Здание Пажеского корпуса - Воронцовский дворец

Здание Пажеского корпуса - Воронцовский дворец

 

До 1810 года Пажеский корпус размещался в доме шевалье д’Орбиньи на набережной реки Фонтанки, а потом переехал в Воронцовский дворец на Садовой улице Петербурга, который до этого носил название «замка мальтийских рыцарей». Этому Ордену благоволил император Павел, и именно белый мальтийский крест стал символом Пажеского корпуса.

«Со школьной скамьи – в большой свет»


О том, как складывалась жизнь воспитанников, можно прочесть не только в официальных документах, но и в мемуарах выпускников, среди которых встречается много прославленных фамилий. Через это учебное заведение в свое время прошли Александр Радищев, Павел Пестель, участник декабрьского восстания 1825 года, Евгений Баратынский, сыновья Пушкина – Александр и Григорий, генерал Алексей Брусилов и многие другие фигуры, ставшие частью истории России.
Павел Иванович Пестель

Павел Иванович Пестель

 
Александр Александрович Пушкин, сын поэта

Александр Александрович Пушкин, сын поэта

 

Режим дня воспитанников был довольно жестким: в семь часов утра — подъем, с восьми до одиннадцати — уроки, с одиннадцати до двенадцати — гимнастика, «фрунт» или танцы, в двенадцать — обед, с двух до четырех — опять уроки, в пять часов — чай, в восемь — ужин и в половине десятого — сон.
Изучали русский язык, географию, историю, музыку, Закон Божий, английский и немецкий языки, геометрию и тригонометрию, а также военные предметы – фортификацию и артиллерию. За порядком и дисциплиной следили воспитатели – офицеры, при каждой группе пажей состоял служитель. За провинности наказывали публично, в редких случаях применялись розги.
Воспитанники Пажеского корпуса обязательно обучались верховой езде

Воспитанники Пажеского корпуса обязательно обучались верховой езде

 

Само собой, как и в любом подобном коллективе, помимо официальных правил существовали и собственные традиции воспитанников корпуса – в том числе и система внутренних взаимоотношений внутри коллектива, попросту говоря – дедовщина.
Выпускные торжества проходили в праздничной обстановке и напоминали посвящение в рыцари – воспитанники приобретали офицерские звания в зависимости от того разряда, который им был присвоен по итогам обучения. Лучшие выпускники получали звание поручика гвардии. Существовала традиция заказывать к окончанию Пажеского корпуса золотое кольцо с выгравированной на ней надписью – годом выпуска и личным номером во время учебы.
Знак Пажеского корпуса, который вручали выпускникам

Знак Пажеского корпуса, который вручали выпускникам

 

Сейчас в Воронцовском дворце размещается Суворовское военное училище.

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Кто такие пажи: Как мальчиков в Европе готовили к военной службе и светской жизни

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Кто такие пажи: Как мальчиков в Европе готовили к военной службе и светской жизниПодписаться на мой Instagram
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