Кто такие пажи: Как мальчиков в Европе готовили к военной службе и светской жизни

Будучи удостоенным неприлично низкого, по его мнению, чина камер-юнкера, тридцатичетырехлетний Пушкин жаловался на царя: «упёк меня в камер-пажи», «только б не заставили учиться французским вокабулам и арифметике». А для подростков из знатных семей Российской империи чин камер-пажа был очень заманчивой перспективой и хорошим стартом в офицерской карьере. Конечно, для взрослого дворянина, отца семейства, это было неподходящее поприще – но ведь пажом Пушкин, в отличие от его сыновей, никогда и не был.
Не слуга, но паж
Эль Греко. Святой Людовик, король Франции, и паж
Пажи, даже если и звались когда-то по-другому, все же появились довольно давно – мальчиков заранее начинали готовить к той жизни, в которой им предстояло добиваться успехов, и служба в доме знатного господина считалась делом почетным и полезным. Первые упоминания о пажах можно найти еще у древнеримских авторов.
Во времена Средневековья феодалы передавали своих сыновей, достигших семилетнего возраста, из «женских рук» в «мужские»: мальчик отправлялся в замок к тому хозяину, с которым отец состоял в родственных или дружеских отношениях, а то и в королевский дворец. С этого дня он приобретал статус пажа.
Караваджо. Алоф де Виньякур и его паж
К пажам предъявляли серьезные требования. Во-первых, нужно было подтвердить, что не менее четырех предшествующих поколений – по отцу – обладали дворянским статусом. Требовались и существенные денежные средства – чтобы окупить обмундирование, обучение и содержание пажа. К XVIII веку во Франции такие затраты составляли около 600 ливров и оплачивались семьей мальчика.
В обязанности пажа входили дежурства при господине, сопровождение его на охоту, в поездки, на прогулки и прислуживание за столом, выполнение разных поручений хозяина. Паж мог поступать и в распоряжение дам – матери, жены или дочерей хозяина замка.
Джованни Батиста Тьеполо. Паж
Может показаться, что таким способом хозяин всего лишь решал вопрос обслуживания собственного дома, но это не так. Паж, будущий дворянин и феодал, получал за годы службы настоящее рыцарское образование. Он учился благородным манерам, рыцарскому почтению к дамам, посещал турниры, прислушивался к беседам, что вели за столом. В круг обязательных занятий пажа входили верховая езда и фехтование, религиозное обучение. Между пажами нередко проводились состязания – и отличившийся в них получал возможность перейти на службу к более высокопоставленному хозяину или даже подняться на следующую ступень в своей карьере – стать оруженосцем. Обычно это звание получали пажи, уже достигшие возраста 14 лет.
Пажи в России
В Российской империи пажи появились благодаря Петру I и его знакомству с европейским устройством жизни. В 1711 году вместо «отроков», детей бояр и князей, поступавших в дружину при дворе, появились первые пажи. Поначалу царь выбирал на эти места самых смышленых и расторопных мальчишек, невзирая на их происхождение и даже национальность. Возраст, с которого можно было стать пажом, был тот же, что и в Европе – около восьми лет.
Довольно быстро благородное происхождение стало непременным условием для получения чина пажа
Правда, были и исключения – в 1740 году в пажи был зачислен 51-летний князь М.А. Голицын, шут императрицы Анны Иоанновны.
Пажи состояли на придворной службе и выполняли разные поручения членов императорской семьи, но жить продолжали дома или у родственников и не получали какого-либо образования.
При Елизавете Петровне произошли изменения – в 1742 году императрица учредила Пажескую придворную школу, где пажей обучали истории, географии, арифметике, иностранным языкам, фехтованию и танцам. В 1759 году школа превратилась в Пажеский корпус, придворный пансион. Всему, что было необходимо для будущего дворянина, пажи учились под надзором, будучи размещены под одной крышей. В Пажеский корпус отбирали самых достойных представителей дворянских семей: начиная с правления Екатерины II, прием в пажи детей из низших сословий был невозможен.
Воспитанников обучали разным дисциплинам, в том числе музыке. Фото начала XX века
Все воспитанники были «приписаны» к императорскому двору. Они стояли в карауле, участвовали в проведении торжественных официальных мероприятий, коронациях и похоронах членов императорской семьи. Камер-пажи прислуживали лично императору и его семье.
Пажам полагалось обмундирование – форма для повседневного ношения и парадная. Кафтан и штаны были желтыми, камзол – черным с серебряными пуговицами и позументами, форма дополнялась белыми чулками с башмаками, шляпой с плюмажем и красным плащом. У камер-пажей на погонах были специальные нашивки.
Так выглядело обмундирование пажа
Воспитанников готовили к будущей службе, прежде всего – военной. Но поначалу руководили Пажеским корпусом не офицеры. Только при Павле I во главе его стоял генерал, а уже при следующем императоре – Александре I – Пажеский Его Императорского Величества Корпус стал военным учебным заведением, произошло это в 1802 году.
Наиболее отличившимся в учении и достигшим возраста 13-14 лет присваивался чин камер-пажа. Такие воспитанники несли службу при императрице и великих княгинях. А в летнее время пажи могли быть направлены и на другие задания, например, на топографические работы.
Здание Пажеского корпуса - Воронцовский дворец
До 1810 года Пажеский корпус размещался в доме шевалье д’Орбиньи на набережной реки Фонтанки, а потом переехал в Воронцовский дворец на Садовой улице Петербурга, который до этого носил название «замка мальтийских рыцарей». Этому Ордену благоволил император Павел, и именно белый мальтийский крест стал символом Пажеского корпуса.
«Со школьной скамьи – в большой свет»
О том, как складывалась жизнь воспитанников, можно прочесть не только в официальных документах, но и в мемуарах выпускников, среди которых встречается много прославленных фамилий. Через это учебное заведение в свое время прошли Александр Радищев, Павел Пестель, участник декабрьского восстания 1825 года, Евгений Баратынский, сыновья Пушкина – Александр и Григорий, генерал Алексей Брусилов и многие другие фигуры, ставшие частью истории России.
Павел Иванович Пестель
Александр Александрович Пушкин, сын поэта
Режим дня воспитанников был довольно жестким: в семь часов утра — подъем, с восьми до одиннадцати — уроки, с одиннадцати до двенадцати — гимнастика, «фрунт» или танцы, в двенадцать — обед, с двух до четырех — опять уроки, в пять часов — чай, в восемь — ужин и в половине десятого — сон.
Изучали русский язык, географию, историю, музыку, Закон Божий, английский и немецкий языки, геометрию и тригонометрию, а также военные предметы – фортификацию и артиллерию. За порядком и дисциплиной следили воспитатели – офицеры, при каждой группе пажей состоял служитель. За провинности наказывали публично, в редких случаях применялись розги.
Воспитанники Пажеского корпуса обязательно обучались верховой езде
Само собой, как и в любом подобном коллективе, помимо официальных правил существовали и собственные традиции воспитанников корпуса – в том числе и система внутренних взаимоотношений внутри коллектива, попросту говоря – дедовщина.
Выпускные торжества проходили в праздничной обстановке и напоминали посвящение в рыцари – воспитанники приобретали офицерские звания в зависимости от того разряда, который им был присвоен по итогам обучения. Лучшие выпускники получали звание поручика гвардии. Существовала традиция заказывать к окончанию Пажеского корпуса золотое кольцо с выгравированной на ней надписью – годом выпуска и личным номером во время учебы.
Знак Пажеского корпуса, который вручали выпускникам
Сейчас в Воронцовском дворце размещается Суворовское военное училище.
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