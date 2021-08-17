Фотографии, наглядно иллюстрирующие, как деятельность человека меняет нашу планету

«Антропоценовый проект».
Как утверждает Эдвард Бартински, автор серии фотографий о влиянии деятельности человека на природу, то, что люди вытворяют с окружающим нас миром, не идет ни в какое сравнение с природными катаклизмами, даже вместе взятыми. Его фотографии обнажают настоящие шрамы на нашей планете, нанесенные человеческой рукой.
Солнечные батареи - проект Cerro Dominador в пустыне Атакама, 2017.
Угольная шахта, Северный Рейн, Германия, 2015 год.
Канадский фотограф Эдвард Бартински (Edward Burtynsky) занимается своим ремеслом вот уже более 35 лет — он нарочно исследует индустриальные зоны, чтобы показать другим людям, как сильно мы раним природу. «Ну конечно, мне важно, чтобы мои фотографии были также приятны глазу, — говорит Эдвард. — Но под красивой картинкой лежит также огромная проблема окружающей среды».
Калийная шахата «Уралкалий», Березники, Россия, 2017.
Солончак, Гуджарат, Индия. 2016 год.
Свою последнюю выставку фотографий Эдвард назвал «Антропоценовый проект» (The Anthropocene Project). Слово «антропоцен» впервые использовал в печатной литературе в 2000 году Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен. Этим понятием он описал геологическую эпоху, в которой мы живем сегодня — эпоху, когда роль человека играет ведущую роль в жизни природы и экосистеме Земли.
Нефтяная бункеровка, дельта реки Нигер, Нигерия, 2016.
Место добычи лития, пустыня Атакама, Чили, 2017 год.
Согласно специалистам, эра антропоцена началась в середине прошлого века. С тех пор люди начали влиять на Землю самым непосредственным образом и в самых ужасающих масштабах. Именно из-за человека начали стремительно исчезать многие виды животных, из-за глобального потепления снизилась даже общая масса фитопланктона, которая поставляет около половины объема кислорода на Земле, увеличился уровень углекислого газа в атмосфере.
Эдвард Бартински на месте добычи лития SQM, 2018 год.
Пруд-хвостохранилище фосфора, Лейкланд, Флорида, США, 2012 год.
Человек буквально изменил состав окружающей среды — как на химическом уровне, так на физическом, и уж конечно визуально также изменил мир вокруг себя. Именно этот аспект и интересует Эдварда. «Ученые могут рассказывать что-угодно, но люди влияют на экосистему планеты сильнее, все все остальные силы природы вместе взятые. И хочу донести этот факт до людей».
Группа фотографов управляют дроном на месте вырубки леса в Порт Ренфрю, остров Ванкувер, Канада. 2018 год.
Лесопилка, Лагос, Нигерия, 2016 год.
Парники, Эль-Эхидо, Испания, 2010.
Тетраподы, Донгуин, Китай, 2016 год.
Поврежденные наводнением автомобили. Бейтаун, Техас, США, 2017 год.
Пальмовая плантация, Борнео, Малайзия, 2016 год.
Шоссе Санта-Ана, Лос-Анжелес, Калифорния, США, 2017 год.
Макоко, Лагос, Нигерия, 2016 год.
Свалка, Найроби, Кения, 2016 год.
Калийная шахата «Уралкалий», Березники, Россия, 2017.
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