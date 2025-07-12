Лайфхаки, которые сделают поездку в поезде уютной

Даже если вы любите путешествовать поездом, поездки, длящиеся более суток, могут быть весьма утомительными. Но благодаря следующим лайфхакам от опытных путешественников вы сможете провести время в поездке в относительной тишине и покое, и выйти из поезда, по-настоящему отдохнув.

А в качества бонуса мы разыскали для вас советы от опытного проводника, которые могут избавить вас от лишних проблем.

В поезде бывает сложно заснуть: могут мешать огни станций или свет в вагоне. Можно надеть специальную маску для сна, но она не всегда бывает под рукой. В этом случае на помощь придут солнцезащитные очки. Дремать в них днем особенно удобно: окружающие точно не смогут понять, спите ли вы, а значит, и риск того, что вас обворуют, снижается.Если вы предпочитаете спокойно ехать одному или вдвоем, а не вести разговоры по душам с незнакомцами, то есть несколько способов, как добиться относительного уединения.Вот как выбрать полку, если вы собираетесь ехать в купе.Если едете в одиночку, выбирайте то, в котором уже есть 1 человек. Компании и семьи стараются выбирать пустые купе, так что есть шанс, что к вам больше никто не подселится, особенно если вы едете не в сезон или по непопулярному для туристов направлению.Выбирайте 13-й вагон и 13-е место или полки неподалеку. Найдется немало суеверных людей, для которых такое размещение покажется непривлекательным.Если вы едете вдвоем, то берите места по диагонали — одну верхнюю и одну нижнюю полку. Большинство пар предпочитают брать верхние и нижние места с одной стороны, а, значит, шансы получить попутчиков ниже.Если вы едете в плацкартном вагоне, вариантов расположиться вдалеке от шумных соседей меньше. Но вот что может помочь.Выбирайте последние вагоны — они чаще остаются полупустыми.Покупайте места в более дорогих вагонах: как правило, билеты в более дешевых расхватывают первыми.Боковые верхние полки — самые непопулярные. Поэтому, если взять нижнюю боковую полку, то в несезонный период можно так и не обзавестись соседом за всю поездку.Если рядом шумные попутчики, заснуть может быть сложно. Можно, конечно, слушать музыку в наушниках, но переходы между треками могут быть довольно резкими. Лучший вариант в этом случае — загрузить приложение с белым шумом.«Приобрела железнодорожные манежи для детей. Это оказалось удачной покупкой! У каждого получился свой „домик“. И дети обыгрывали жизнь в них, мне даже не пригодилась половина развлечений и игр, которые брала».Чтобы спать спокойно, не переживая, что ребенок упадет с полки, можно натянуть на нее манеж для поезда — это специальная сетка, которая натягивается от верхней полки к нижней. Хотя в купейном вагоне он может оказаться у проводника, лучше приобрести подходящую к вашему вагону модель самостоятельно заранее.Если есть возможность, лучше заранее купить и зарядить аккумулятор для зарядки мобильного телефона. Во-первых, поблизости может не оказаться работающей розетки, а, во-вторых, напряжение в поездах часто нестабильно, и есть риск повредить телефон. А если берете с собой ноутбук, лучше купить для него сетевой фильтр.Если вдруг оторвалась пуговица на одежде или вы забыли с собой кружку — эти проблемы может решить проводник. Если пассажир попросит, проводники предоставят стакан в подстаканнике и ложку, швейный набор, медицинскую аптечку и настольные игры (шахматы, шашки, домино). Однако не все это может быть в наличии в вашем вагоне.Проводник поезда Герман Соломин советует взять с собой нательную или маленькую сумку для документов, наличных и карт. Если вы едете в одиночку, ее стоит брать с собой даже во время непродолжительных походов в туалет или к титану за водой. Не помешает, по его мнению, и небольшая сумма наличных с собой: ими удобно расплачиваться за покупки у проводника или на станциях.Также на всякий случай стоит взять с собой медицинский полис. Кстати, при необходимости и просто по собственной прихоти вы можете сделать остановку на срок до 10 дней на любой станции и продолжить с нее путь, доплатив определенную сумму.Помимо еды быстрого приготовления, на первые сутки можно взять с собой и обычную. Но есть некоторые нюансы.Лучше всего хранится не отварной картофель, а запеченный в мундире без масла.Отварные яйца лучше варить не 10 минут, а до получаса.Хлеб лучше брать бездрожжевой и завернуть его в бумагу: так он дольше не заплесневеет.Запекать или жарить курицу лучше с перцем, причем добавить его побольше — он продлевает срок годности мяса.Картофель, мясо, сырокопченую колбасу и прочие продукты стоит обернуть в фольгу или в пергамент — так они будут храниться чуть дольше. Автор статьи еще кладет продукты в термопакет и перекладывает предварительно замороженными аккумуляторами холода. Но даже с такой подготовкой не стоит слишком надеяться на сохранность продуктов и при малейшем сомнении лучше их выбрасывать.Если цены в вагоне-ресторане кусаются, а лапша быстрого приготовления уже в горло не лезет, можно заказать еду прямо к поезду — лучше на станциях, где поезд стоит 30 минут или дольше.Так получилось, что я и моя коллега оказались в поезде на полтора дня без еды. Цены в вагоне-ресторане нас неприятно удивили, но есть хочется. И так родилась очень простая идея: ведь можно же заказать еду на дом, так почему нельзя на вокзал? К вагону? Итого: посмотрели ближайшую длинную остановку поезда, вбили в браузере «пицца-роллы-доставка» в городе остановки, созвонились с оператором, назвали номер поезда, вагон и через 1,5 часа счастливые и довольные поедали вкусную пиццу и запивали счастье чаем.Если вы едете вдвоем с ребенком, есть простой способ сэкономить и при этом обеспечить комфорт в поезде: это занять двухместное купе с 37 и 38 местом, причем на нижнее место оформить ребенка, чтобы получить скидку, а верхнее оставить для себя. Но есть и некоторые минусы. Во-первых, в таком купе достаточно тесно и места короче, так как часто оно используется только для хранения постельного белья. Во-вторых, такие места бывают только на фирменных поездах, которые находятся в пути более 36 часов, и редко продаются.Все знают, как иногда тяжело ехать в одном купе с ребенком. Искала наименее раздражающий меня и соседей вариант и нашла такой. Так это двухместное купе мне с сыном обошлось дешевле, чем просто нижняя полка в четырехместном.Это не всегда осуществимо, но лучше не планировать важные дела или, тем более, выход на работу сразу после возвращения домой из поездки. Есть риск, что вам попадутся шумные попутчики и вы не выспитесь или просто устанете после путешествия. Дополнительные день-два выходных помогут вам восстановить силы и спокойно разобрать вещи.Проводник Герман Соломин поделился некоторыми рекомендациями, которые могут быть полезны пассажирам поезда. Мы решили привести несколько не самых очевидных.В титане вода не бывает сырой, она всегда кипяченая. Даже если он еще не нагрелся.Не открывайте в вагоне окна. Если в вагоне кондиционер, это лишь запускает летом горячий воздух.Если вы гуляли по платформе, а поезд уехал без вас, обратитесь к работнику станции. Вы доплатите только за плацкарту и переоформление билета, и вас заберет следующий поезд, который едет по этому же направлению.На всякий случай сделайте фото документов, которые берете с собой, на телефон и сохраните их в облаке.