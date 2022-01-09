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Волшебный мир фантазий в иллюстрациях Пита Ревонкорпи

Пит Ревонкорпи (Pete Revonkorpi) является независимым иллюстратором из Ювяскюля, Финляндия. Его работы были опубликованы в многочисленных финских газетах и журналах. Несмотря на то, что все работы автора выполнены в цифровом виде, Пит сохранил и хорошо передал настроение каждой картины. Его трогательные иллюстрации позволяют взрослым окунуться в мир детских фантазий и снова почувствовать себя детьми.

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