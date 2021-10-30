Что можно приготовить из тыквы, когда не знаешь, куда ее девать

Тыква - королева осени.

1. Красивые кожа и волосы - мраморная творожная запеканка с тыквой

Тыква способна контролировать жировой баланс в организме и показана при угревой сыпи и перхоти.

Творожная запеканка с тыквой.

2. Стройная фигура - суп-пюре из тыквы

Тыква богата клетчаткой и при этом почти не содержит калорий.

Тыквенный суп-пюре.

3. Спокойные нервы - запечённая под сыром тыква

Тыква способна понижать давление и успокаивать нервную систему.

Запечённая под сыром тыква.

4. Лекарство от всех болезней - тыква с мёдом

Тыква способна понижать температуру естественным способом, без использования антибиотиков.

Тыква с мёдом.

5. Витаминный заряд - рисовая каша с тыквой и изюмом

Если добавить в рацион тыкву, можно забыть об аптечных витаминных комплексах навсегда.