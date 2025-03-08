«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Наверное, каждый из нас видел знаменитую Линду Блэр в кинокартине «Изгоняющий дьявола». Просто вспомните, как она поворачивает голову на 360 градусов и говорит на разных языках, прямо как полиглот на конференции. Да, весьма ужасающее зрелище. Несмотря на то, что этот фильм вышел в 1973 году, он все еще может навести страха на человека.

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