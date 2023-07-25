Зеленый лук является прекрасным дополнением салатов, но мало кто знает, что из него можно приготовить полноценную закуску с ярким и необычным вкусом.
Все ингредиенты в закуске прекрасно сочетаются друг с другом. Вкус зеленого лука по-корейски удивит даже самых требовательных гурманов.
Для приготовления понадобится:
лук зеленый — 1700 гр; рыбный японский соус унаги — 250 гр;
рисовая мука — 70 гр;
вода — 700 мл;
имбирь — 70 гр;
чесночные стрелки — 300 гр или 1 головка чеснока; сахар — 7 столовых ложек;
кунжут — 200 гр;
перец чили — по вкусу.
Поместите зеленый лук в большую емкость. Залейте лук соусом, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 20-25 минут.
Рисовую муку залейте водой, хорошо перемешайте. Нагревайте муку с водой на среднем огне до загустевания при постоянном помешивании. Корень имбиря натрите на мелкой терке.
Сделать вкус закуски еще более ярким помогут чесночные стрелки, которые необходимо измельчить в кухонном комбайне.
К рисовому кляру добавьте сахар, кунжут, перец чили, измельченные чесночные стрелки. Обильно смажьте лук полученным соусом.
Заверните лук в жгут и переложите в вакуумные пакеты или zip-пакеты.
Такая закуска станет прекрасным дополением любого обеда или ужина.
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Зеленый лук по-корейски
Зеленый лук является прекрасным дополнением салатов, но мало кто знает, что из него можно приготовить полноценную закуску с ярким и необычным вкусом.
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