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Зеленый лук по-корейски

Зеленый лук является прекрасным дополнением салатов, но мало кто знает, что из него можно приготовить полноценную закуску с ярким и необычным вкусом.
Все ингредиенты в закуске прекрасно сочетаются друг с другом. Вкус зеленого лука по-корейски удивит даже самых требовательных гурманов.

Для приготовления понадобится:

лук зеленый — 1700 гр; рыбный японский соус унаги — 250 гр;

рисовая мука — 70 гр;

вода — 700 мл;

имбирь — 70 гр;

чесночные стрелки — 300 гр или 1 головка чеснока; сахар — 7 столовых ложек;

кунжут — 200 гр;

перец чили — по вкусу.

Поместите зеленый лук в большую емкость. Залейте лук соусом, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 20-25 минут.

Зеленый лук по-корейски

Рисовую муку залейте водой, хорошо перемешайте. Нагревайте муку с водой на среднем огне до загустевания при постоянном помешивании. Корень имбиря натрите на мелкой терке.
Сделать вкус закуски еще более ярким помогут чесночные стрелки, которые необходимо измельчить в кухонном комбайне.

Зеленый лук по-корейски

К рисовому кляру добавьте сахар, кунжут, перец чили, измельченные чесночные стрелки. Обильно смажьте лук полученным соусом.

Зеленый лук по-корейски

Заверните лук в жгут и переложите в вакуумные пакеты или zip-пакеты.

Зеленый лук по-корейски

Такая закуска станет прекрасным дополением любого обеда или ужина.

Зеленый лук по-корейски
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