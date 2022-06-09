О пользе слез для здоровья

Люди – эмоциональные существа. Все привыкли признавать чужие чувства и ожидают того же от других. Реакция на задетые эмоции или чувства является абсолютно нормальным человеческим поведением. Поэтому ни в коем случае нельзя стыдиться слез. Более того, есть 10 очень весомых причин считать, что слезы – это полезно.









1. Снятие стресса

2. Снижение кровяного давления

3. Уменьшение беспокойства

4. Притупление физической боли

5. Улучшение настроения

6. Привлечение поддержки

7. Восстановление эмоционального баланса

8. Верный признак здоровья

9. Помощь в восстановлении после горя

10. Плач помогает стать самим собой