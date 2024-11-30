Назад в прошлое: история открытия гробницы Тутанхамона в фотографиях

Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.
Слава открытия гробницы Тутанхамона принадлежит британскому археологу Говарду Картеру и лорду Карнарвону, финансировавшему экспедицию. Богатый финансист видел а археологии возможность сочетать две его главные страсти – к собирательству и спорту., а потом в сотрудничества с профессиональным археологом Картером занимался раскопками в Долине царей. Так и состоялось одно из величайших открытий века.
1. Археолог Говард Картер, изучающий саркофаг
Археолог Говард Картер изучающий саркофаг с мумией фараона Тутанхамона.
2. Вход в гробницы Тутанхамона
Детальное фото входа в гробницы Тутанхамона, правившего Египтом с 1358 по 1350 гг до н.э.
3. Сокровища в гробнице Тутанхамона
Часть из сокровищ, найденные в гробнице Тутанхамона в 1923 году.
4. Археологи достающие сокровища из гробницы
Археологи достающие предметы и сокровища из гробницы фараона Тутанхамона в долине фараонов. Египет, Луксор, 1923 год.
5. Вход в гробницу для туристов
Вход в гробницу Тутанхамона для посетителей.
6. Саркофаг Тутанхамона
Саркофаг из чистого золота египетского фараона Тутанхамона.
7. Ожерелье фараона
Одна из многочисленных находок из чистого золота и других драгоценных металлов при раскопках в Каире, в гробнице Тутанхамона.
8. Гробница Тутанхамона
Снимок гробница Тутанхамона, сделанный в 1920-х годах.
9. Вынос рабочими древних артефактов
Вынос рабочими древних артефактов и сокровищ из гробницы фараона во время раскопок в Каире.
10. Головной убор
Головной убор, найденный во время раскопок в Каире в 1920-х годах.
11. Вынос золотой статуи
Археологи выносят древние артефакты во время раскопок в Каире.
12. Кинжалы, найденные в гробнице
Ритуальные кинжалы, найденные во время раскопок в Луксоре.
13. Золотой саркофаг
Саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.
14. Археолог Говард Картер за работой
Археолог Говард Картер исследует саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.
15. Ковчег Тутанхамона
Ковчег Тутанхамона, где хранились сосуды с его внутренностями.
16. Усыпальница Тутанхамона
Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии