С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Что про кошек? Задвоили про женщин. Дискриминация однако домашних животных.Любопытные факты ...
  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...

Назад в прошлое: история открытия гробницы Тутанхамона в фотографиях


Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

Слава открытия гробницы Тутанхамона принадлежит британскому археологу Говарду Картеру и лорду Карнарвону, финансировавшему экспедицию. Богатый финансист видел а археологии возможность сочетать две его главные страсти – к собирательству и спорту.
И в 1906 году он сначала самостоятельно, а потом в сотрудничества с профессиональным археологом Картером занимался раскопками в Долине царей. Так и состоялось одно из величайших открытий века.

1. Археолог Говард Картер, изучающий саркофаг


Археолог Говард Картер изучающий саркофаг с мумией фараона Тутанхамона.

Археолог Говард Картер изучающий саркофаг с мумией фараона Тутанхамона.

 

2. Вход в гробницы Тутанхамона


Детальное фото входа в гробницы Тутанхамона, правившего Египтом с 1358 по 1350 гг до н.э.

Детальное фото входа в гробницы Тутанхамона, правившего Египтом с 1358 по 1350 гг до н.э.

 

3. Сокровища в гробнице Тутанхамона


Часть из сокровищ, найденные в гробнице Тутанхамона в 1923 году.

Часть из сокровищ, найденные в гробнице Тутанхамона в 1923 году.

 

4. Археологи достающие сокровища из гробницы


Археологи достающие предметы и сокровища из гробницы фараона Тутанхамона в долине фараонов. Египет, Луксор, 1923 год.

Археологи достающие предметы и сокровища из гробницы фараона Тутанхамона в долине фараонов. Египет, Луксор, 1923 год.

 

5. Вход в гробницу для туристов


Вход в гробницу Тутанхамона для посетителей.

Вход в гробницу Тутанхамона для посетителей.

 

6. Саркофаг Тутанхамона


Саркофаг из чистого золота египетского фараона Тутанхамона.

Саркофаг из чистого золота египетского фараона Тутанхамона.

 

7. Ожерелье фараона


Одна из многочисленных находок из чистого золота и других драгоценных металлов при раскопках в Каире, в гробнице Тутанхамона.

Одна из многочисленных находок из чистого золота и других драгоценных металлов при раскопках в Каире, в гробнице Тутанхамона.

 

8. Гробница Тутанхамона



Снимок гробница Тутанхамона, сделанный в 1920-х годах.

 

9. Вынос рабочими древних артефактов


Вынос рабочими древних артефактов и сокровищ из гробницы фараона во время раскопок в Каире.

Вынос рабочими древних артефактов и сокровищ из гробницы фараона во время раскопок в Каире.

 

10. Головной убор


Головной убор, найденный во время раскопок в Каире в 1920-х годах.

Головной убор, найденный во время раскопок в Каире в 1920-х годах.

 

11. Вынос золотой статуи


Археологи выносят древние артефакты во время раскопок в Каире.

Археологи выносят древние артефакты во время раскопок в Каире.

 

12. Кинжалы, найденные в гробнице


Ритуальные кинжалы, найденные во время раскопок в Луксоре.

Ритуальные кинжалы, найденные во время раскопок в Луксоре.

 

13. Золотой саркофаг


Саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.

Саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.

 

14. Археолог Говард Картер за работой


Археолог Говард Картер исследует саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.

Археолог Говард Картер исследует саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.

 

15. Ковчег Тутанхамона


Ковчег Тутанхамона, где хранились сосуды с его внутренностями.

Ковчег Тутанхамона, где хранились сосуды с его внутренностями.

 

16. Усыпальница Тутанхамона


Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх