Назад в прошлое: история открытия гробницы Тутанхамона в фотографиях

Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

1. Археолог Говард Картер, изучающий саркофаг

Археолог Говард Картер изучающий саркофаг с мумией фараона Тутанхамона .

2. Вход в гробницы Тутанхамона

Детальное фото входа в гробницы Тутанхамона, правившего Египтом с 1358 по 1350 гг до н.э.

3. Сокровища в гробнице Тутанхамона

Часть из сокровищ, найденные в гробнице Тутанхамона в 1923 году.

4. Археологи достающие сокровища из гробницы

Археологи достающие предметы и сокровища из гробницы фараона Тутанхамона в долине фараонов. Египет, Луксор , 1923 год.

5. Вход в гробницу для туристов

Вход в гробницу Тутанхамона для посетителей.

6. Саркофаг Тутанхамона

Саркофаг из чистого золота египетского фараона Тутанхамона.

7. Ожерелье фараона

Одна из многочисленных находок из чистого золота и других драгоценных металлов при раскопках в Каире, в гробнице Тутанхамона .

8. Гробница Тутанхамона

Снимок гробница Тутанхамона, сделанный в 1920-х годах.

9. Вынос рабочими древних артефактов

Вынос рабочими древних артефактов и сокровищ из гробницы фараона во время раскопок в Каире.

10. Головной убор

Головной убор, найденный во время раскопок в Каире в 1920-х годах

11. Вынос золотой статуи

Археологи выносят древние артефакты во время раскопок в Каире.

12. Кинжалы, найденные в гробнице

Ритуальные кинжалы, найденные во время раскопок в Луксоре

13. Золотой саркофаг

Саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона .

14. Археолог Говард Картер за работой

Археолог Говард Картер исследует саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона .

15. Ковчег Тутанхамона

Ковчег Тутанхамона, где хранились сосуды с его внутренностями.

16. Усыпальница Тутанхамона

Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице .