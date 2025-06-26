5 малопопулярных советских продуктов, которые магазины постоянно давали «в нагрузку»

1. Перловка

Перловка не пользовалась спросом. /Фото: mixyfotos.ru.

2. Килька в томате

Отличные были консервы. /Фото: fonstola.ru.

3. Шпротный паштет

На вкус был так себе. /Фото: mustafakebab.ru.

4. Морская капуста

Полезно, но не слишком вкусно. /Фото: mmkids.ru.

5. Кости

Костей не желаете? /Фото: pxhere.com.