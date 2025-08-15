Яньцзинь: как китайцам удалось построить город на дне глубокого и узкого ущелья

1. Богатое прошлое местности, на первый взгляд непригодной для жизни большого количества людей

Глядя на фото можно даже не сомневаться, почему Яньцзинь считается самым узким городом мира (округ Чжаотун, Китай). | Фото: desprelume.ro.

Солончаки издревле привлекали людей, которые оседали в горной местности провинции Юньнань (Yanjin, Китай). | Фото: telegram-store.com.

2. Особенности городского строительства

Из-за ограниченности пространства Яньцзинь растет лишь ввысь и в длину (Китай). | Фото: euroweeklynews.com.

Строительство домов на дне узкого ущелья имеют специфические особенности (Yanjin, Китай). | Фото: desprelume.ro.

Местами ширина ущелья едва дотягивает до 30 метров, что практически полностью ограничивает строительство жилых домов (Yanjin, Китай). | Фото: euroweeklynews.com.

Чтобы разглядеть железнодорожную и автомобильную магистрали, придется повнимательней присмотреться (Yanjin, Китай).

В самом узком городе мира всего два моста и две городских дороги, где можно проехать автомобилем (Yanjin, Китай). | Фото: telegram-store.com.

Наньсихэ с грязно-коричневыми водами постоянно преподносит неприятные сюрпризы (Yanjin, Китай). | Фото: telegram-store.com.

После того, как в Новостях показали наводнение в Яньцзине, о нем заговорил весь мир (Китай). | Фото: euroweeklynews.com.

3. Как природные катаклизмы видоизменяют дизайн и структуру строений

Высотные дома Яньцзиня граничащие с рекой, всегда строят на опорах, чтобы спасти первые этажи от постоянных затоплений ( Китай). | Фото: euroweeklynews.com.

Высотные дома Яньцзиня, балансирующие над бурными водами горной реки, – еще то зрелище (Китай). | Фото: putnikofer.hr.

Мосты в Яньцзине являются единственным связующим звеном городского пространства (Китай). | Фото: putnikofer.hr.

4. Культура: сочетание традиций

Так выглядит одна из двух главных улиц города Яньцзинь, по которой может проехать автотранспорт (Китай). | Фото: avatars.dzeninfra.ru.

В самом узком городе мира преобладают пешеходные зоны (Яньцзинь, Китай). | Фото: legendapress.ru.

Самые отчаянные могут отправиться на поиски некрополей исчезнувшего племени бо (провинция Юньнань, Китай). | Фото: epochtimes.ru.