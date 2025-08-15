Яньцзинь: как китайцам удалось построить город на дне глубокого и узкого ущелья

Среди калейдоскопа городского разнообразия мира один город действительно является уникальным. Он выделяется среди сотен тысяч населенных пунктов тем, что появился на дне глубокого ущелья, где проходит коварная горная река. Речь идет о китайском городе Яньцзинь, считающимся самым узким городом в мире.
1. Богатое прошлое местности, на первый взгляд непригодной для жизни большого количества людей
Глядя на фото можно даже не сомневаться, почему Яньцзинь считается самым узким городом мира (округ Чжаотун, Китай). | Фото: desprelume.ro.
В современном мире города, куда устремляется все больше людей из периферии, давно превратились в оживленные центры, которые более половины населения планеты называют своим домом. Все эти населенные пункты, какими бы они ни были (большие, крошечные, древние, ультрасовременные, прибрежные, высокогорные и т. д.), демонстрируют разнообразный набор характеристик, которые и делает их уникальными. Но все же есть в мире особенное поселение, глядя на которое диву даешься, как и кому пришло в голову построить город Яньцзинь (Yanjin, находится в округе Чжаотун, провинции Юньнань), в абсолютно непригодном для этих целей месте. Но как бы мы не удивлялись, такое чудо существует и авторами этого творения являются китайцы, которые издревле обживали местность, примыкающую к реке Наньсихэ, прославившейся своими солончаками (отсюда и название региона Яньцзинь, что в переводе означает «Соленый брод»).
Солончаки издревле привлекали людей, которые оседали в горной местности провинции Юньнань (Yanjin, Китай). | Фото: telegram-store.com.
Справка: Исследования показали, что горная река с мутными глинистыми потоками воды привлекала людей еще в доисторические времена. Здесь сохранились стойбища древнего племени бо, проживавшего в неприступном месте еще во времена династии Цинь (221–206 гг. до нашей эры). Полностью исчезнувший этнос известен своими погребальными традициями, предусматривающими захоронение умерших в деревянных гробах, вырубленных в цельном массиве дерева нану (вес достигал 200 кг), подвешенных/закрепленных на внешних стенах скал или между расщелинами. При этом место их расположение насколько неприступное (на высоте 100-150 м от), что даже современным альпинистам сложно добраться, а как закрепляли массивные и тяжелые усыпальницы древние жители, до сих пор остается загадкой.
2. Особенности городского строительства
Из-за ограниченности пространства Яньцзинь растет лишь ввысь и в длину (Китай). | Фото: euroweeklynews.com.
Окруженная горами местность не давала ни одного шанса людям, которые решили надолго обосноваться в живописной местности. Но человек способен творить чудеса, хотя и в очень сложной для жизни местности (даже сейчас добраться сюда не так уж просто), идя наперекор природе. Остается лишь догадываться, как люди строили свои дома раньше, но факт остается фактом – город есть, и он активно разрастается. Хотя и сейчас, в эпоху больших возможностей, строительные работы значительно ограничиваются сложностью рельефа и тем, что в городе всего две автодороги и попасть на другую сторону можно лишь по двум мостам.
Строительство домов на дне узкого ущелья имеют специфические особенности (Yanjin, Китай). | Фото: desprelume.ro.
Местами ширина ущелья едва дотягивает до 30 метров, что практически полностью ограничивает строительство жилых домов (Yanjin, Китай). | Фото: euroweeklynews.com.
На данный момент город имеет протяженность около 5 километров, взбираясь все выше по склонам гор. При этом его не назовешь глушью или богом забытой дырой, несмотря на значительную удаленность от административного центра провинции. Мимо Яньцзиня проходит железнодорожная магистраль, соединяющая Китай и Вьетнам, а также скоростная автомобильная трасса, вот только поездка в этой зоне более чем экстремальная. Большая часть дорог проходит по крутым террасам, туннелям, пронизывающим скалы, виадукам и мостам.
Чтобы разглядеть железнодорожную и автомобильную магистрали, придется повнимательней присмотреться (Yanjin, Китай).
В самом узком городе мира всего два моста и две городских дороги, где можно проехать автомобилем (Yanjin, Китай). | Фото: telegram-store.com.
Железная дорога явилась причиной появления городка, очень быстро превратившегося в торговый центр региона, где активно продавали бронзу, соль и чай. Несмотря на сложности для развития строительной отрасли, географического положения, отсутствия других крупных городов, торговля шла бойко, что и привело к постепенному увеличению количества населения. Это обстоятельство требовало от властей выработки городской политики развития, пусть и довольно специфической, но к 1960-м гг. население увеличилось до 60 тыс., а затем и вовсе начался бум рождаемости, а также возрос приток граждан из горных деревень, где жизнь куда более сложная.
Наньсихэ с грязно-коричневыми водами постоянно преподносит неприятные сюрпризы (Yanjin, Китай). | Фото: telegram-store.com.
После того, как в Новостях показали наводнение в Яньцзине, о нем заговорил весь мир (Китай). | Фото: euroweeklynews.com.
До недавнего времени о Яньцзине мало кто знал, поскольку здесь нет особо значимых достопримечательностей, шедевров архитектуры или археологических памятников, сюда вплоть до 2020-х гг. не приезжали туристы, пока не появилось видео очередного наводнения, и мир не увидел невероятное поселение, которое, кстати сказать, является одним из самых густонаселенных городов мира. У многих сразу возник вопрос, что заставило людей построить в таком необычном месте населенный пункт, ведь ущелье, где он активно расстраивался очень узкое, да еще, и разделенное привередливой речкой, что вовсе является небезопасным соседством. А если учесть, что ширина города местами не превышает 240 метров (при этом самая узкая часть едва дотягивает до 30 метров!), неудивительно, что многим экстремалам захотелось собственными глазами посмотреть на удивительный во всех отношениях населенный пункт, жители которого оказались заложниками природных катаклизмов. Стоит отметить, что чаще всего горожане страдают от наводнений, хотя случаются и обвалы, наносящие немалый урон постройкам, тянущимся ввысь, как можно сильнее вжимаясь в скалу.
3. Как природные катаклизмы видоизменяют дизайн и структуру строений
Высотные дома Яньцзиня граничащие с рекой, всегда строят на опорах, чтобы спасти первые этажи от постоянных затоплений ( Китай). | Фото: euroweeklynews.com.
Высотные дома Яньцзиня, балансирующие над бурными водами горной реки, – еще то зрелище (Китай). | Фото: putnikofer.hr.
Чтобы избежать подтоплений, дома нижнего уровня, граничащие с рекой, строились на высотках опорах, такие себе многоэтажки на ходулях, балансирующие прямо над бурными потоками воды. Когда же вода поднимается на уровень третьего этажа и это спасает, хотя Наньсихэ не всегда угрожает населению. В засушливую пору она превращается в более чем скромный ручеек и несведущие туристы даже не подозревают о ее коварстве.
Мосты в Яньцзине являются единственным связующим звеном городского пространства (Китай). | Фото: putnikofer.hr.
По сведениям редакции Novate.ru, здесь случались и землетрясения, и мощные оползни, поэтому верхние дома тщательно укрепляют, выстраивая чуть выше защитные стены. При этом конструкции узких, высоких зданий, строящихся вплотную друг к другу, проектируют таким образом, чтобы минимизировать риски разрушений при любых природных и техногенных катаклизмах. Но несмотря на опасности местный народ привязан к городу (население составляет от 350 до 400 тыс. человек), мало кто спешит его покидать, несмотря на трудности с жильем и удаленность от внешнего мира. Из-за отсутствия подходящих участков для строительства и сложности проектов, купить квартиру в Яньцзине очень сложно и дорого, а отдельный дом, даже самый маленький – и вовсе не возможно (стоимость квартир-студий площадью 20 кв. м стартует от 80 - 100 тыс. дол.).
4. Культура: сочетание традиций
Так выглядит одна из двух главных улиц города Яньцзинь, по которой может проехать автотранспорт (Китай). | Фото: avatars.dzeninfra.ru.
В самом узком городе мира преобладают пешеходные зоны (Яньцзинь, Китай). | Фото: legendapress.ru.
Если в самом городе особых достопримечательностей не имеется, ведь его история началась чуть более сотни лет назад, то живописная округа может порадовать почитателей истории, ботаники и народной медицины. В уезде Яньцзинь сохранилось несколько археологических достопримечательностей: Цинь Кая («Дорога пяти чи»), «Скала Тан Юаньцзы», «Висячий некрополь племени бо» и «Древний замок». Здесь настоящий рай для тех, кто знает толк в лекарственных травах и профессионально занимается ботаникой, поскольку в этом регионе сохранилось множество редких растений, обладающих невероятными исцеляющими свойствами.
Самые отчаянные могут отправиться на поиски некрополей исчезнувшего племени бо (провинция Юньнань, Китай). | Фото: epochtimes.ru.
Скрытые для остального мира жемчужины являются свидетельством приверженности горожан к сохранению своего наследия, позволяющему путешествовать во времени, находясь на одной территории. Атмосферные места очень быстро превратились в туристическую достопримечательность, ведь путешествующим недостаточно лишь посмотреть на самый узкий город в мире и его захватывающие дух пейзажи. Каждому хочется увидеть то, чего больше нет нигде в мире, а Яньцзинь все-таки может предложить незабываемые впечатления даже самым избалованным туристам.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии