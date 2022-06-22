Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Современный купальник имеет увлекательное наследие. В прошлом женщины носили купальные костюмы, которые покрывали почти каждый сантиметр их тела, но в течении долгих лет купальники превратились в бикини, которые мы носим сейчас.







Но многие современные купальники вдохновлены стилями из 1950х годов.



Вот 13 самых культовых купальников, которые оказали огромное влияние на историю пляжной моды.







Первый бикини, созданный в 1946 году.







В 1948 году Элизабет Тейлор позировала для портрета в закрытом купальнике.







Актриса Брижит Бардо в бикини в фильме 1952 года «Девушка в бикини».







Купальник, который носила Мэрилин Монро в 1950-х и 1960-х годах, стал классикой.







В 1962 году Урсула Андрес носила это потрясающее бикини в фильме «Доктор Ноу», первый фильм о Джеймсе Бонде.







В 1965 году актриса Салли Филд позировала в бикини с высокой талией.







Фарра Фосетт стала иконой после романа «Ангелы Чарли» в 1976 году.







Кэрри Фишер носила потрясающий бикини в фильме 1983 года «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая».







Памела Андерсон произвела впечатление на всех, когда в 1995 году предстала в красном закрытом купальнике в «Спасатели Малибу».







Бикини Рэйчел МакАдамс в «Дневнике памяти» в 2004 году было культовым.







Бейонсе появилась в красочном бикини на обложке журнала Sports Illustrated’s swimsuit в 2007 году.

В 2007 году Тайра Бэнкс, обладающая тогда пышными формами, предстала в этом купальнике.В 2016 году Эшли Грэхем сделала историю, став первой моделью плюс сайз, украсившей обложку Sports Illustrated’s . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)