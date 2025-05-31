По каким причинам отдельные здания и целые города обзаводятся печальным статусом «призрака»

У каждого объекта есть свой век службы, вот только иногда он заканчивается преждевременно. Не обходит стороной этот процесс и архитектуру - порой ранее оживлённые здания и даже целые населённые пункты в какой-то момент буквально вымирают. И хотя мы примерно представляем, как зачастую появляются те же печально известные «города-призраки», причин их запустения может быть гораздо больше.
Железнодорожный вокзал в Детройте, США, к примеру, стал призраком несколько десятилетий назад. /Фото: fishki.net
Любое здание, район или полноценный населённый пункт создаётся с единой целью - удовлетворить потребности человека в комфортной жизни и деятельности. Причём исходят они обычно из тех задач, которые можно назвать актуальными в конкретный момент. А вот если что-то начинает меняться, то и назначение либо спрос на какой-либо объект может значительно измениться, и ранее популярные постройки могут стать никому не нужной заброшкой.
Есть десятки причин, почему улицы, районы и отдельные города опустевают. /Фото: sicheslavets.livejournal.com
Многие из нас при упоминании городов-призраков обычно вспоминают жуткие истории, когда в результате какой-то техногенной катастрофы или катаклизма целые населённые пункты переставали быть пригодными для жизни. Но если со вторыми всё более понятно, то в случае первых вариантов может быть масса. Но самым ярким примером был и остаётся город Припять, который планировался как советский образцовый город, а превратился в печальное напоминание обо всех недостатках политической системы СССР.
Всем известно, что это перспективное процветающее место, бывшее домом для 50 тысяч советских граждан, в один день лишился всех жителей из-за высокого радиоактивного заражения местности в результате аварии на Чернобыльской АЭС. После выселения знаменитой «зоны отчуждения» там появляются многочисленные туристы да работают люди, обслуживающие саму станцию, чтобы она не натворила ещё больше бед.
Уже почти сорок лет Припять посещают только туристы или сталкеры. /Фото: kiyavia.com
Иногда техногенный фактор работает не настолько стремительно, как в случае радиоактивного заражения - например, если об опасности изначально неизвестно или она таковой не считается. В этом случае можно обратиться к истории австралийского города Виттенум, который в каком-то смысле оказался даже страшнее ранее упомянутой Припяти. А всё потому, что в отличие от последней в Виттенуме даже дышать опасно для жизни.
Виттенум - город, в который без химзащиты лучше не ходить. /Фото: avatars.dzeninfra.ru
А дело было так: когда-то этот городок построили для семей работников шахт по добыче асбеста, и случилось это в период огромной популярности этого материала. Поэтому высокий уровень заболеваемости местных жителей, в первую очередь, онкологическими заболеваниями никто вначале не связывал с асбестом. И только потом, когда учёные доказали, насколько страшны последствия его постоянного вдыхания, город быстро эвакуировали, а сегодня туда не пускают даже проехать мимо.
Жители города годами вдыхали смертельно опасный асбест. /Фото: avatars.dzeninfra.ru
Совсем другие истории появления городов-призраков наблюдаются в случае Сентрейлии или Лав-Канала, оба они находятся в США. Первый, к слову, довольно известен, ведь буквально горит изнутри: там халатность властей позволила скопиться мусору рядом с заброшенными угольными шахтами, и когда отходы ликвидировали огнём, загорелись и остатки ископаемых. Пламя стало пожирать и залежи угля под самим городом, и это побудило вывезти жителей из Сентрейлии, потому что они ходили буквально по дорогам, которая изнутри горит.
В Сентрейлии земля под ногами горит, поэтому и людей там больше нет. /Фото: bbc.com, travelask.ru
Ещё большее возмущение в плане халатности одних людей к жизни и здоровью других можно увидеть в судьбе города Лав-Канал. Изначально он должен был быть индустриальным раем для американской молодёжи. И оно бы так и случилось, если бы городок не возвели на бывшей свалке токсичных отходов, которую ещё и создавали с нарушениями. Но самое страшное в том, что жители первоначально даже не знали, в каком опасном месте они находятся, ведь власти допустили там строительство, не считая, что на тоннах захороненных химикатов проживать как-то плохо.
На месте свалки токсичных отходов построили город. /Фото: ifakt.ru, factroom.ru
Со временем правда стала выплывать наружу - а иногда это происходило в буквальном смысле: по информации редакции novate.ru, у некоторых жителей Лав-Канала просто у дома из земли начинала вытекать химозно пахнущая разноцветная жидкость. И тогда поднялась настоящая общественная волна - люди стали массово протестовать, требуя обезопасить их от токсического воздействия. В итоге город полностью опустел, несмотря на попытки рекультивации местности - слава Лав-Канала была настолько плохая, что никто там жить уже не хотел.
Массовые возмущения по поводу опасности города быстро превратили его в призрак. /Фото: factroom.ru, nevsedoma.com.ua
Некоторые города становятся призраками из-за другого человеческого фактора, например, ошибки в прогнозировании. По этой причине опустел испанский средневековый город-крепость под названием Гранадилья. Красивейшее место более полувека назад лишили всех людей, когда строили крупную дамбу для создания водохранилища рядом, и тогда прогнозировали, что историческую деревню затопит тоже. Но расчёт оказался неверным, и до Гранадильи вода так и не добралась. Однако и людям не разрешили вернуться, а их дома теперь стали огромным музейным комплексом.
Город-крепость Гренадилья, современный вид. /Фото: pikabu.ru
Случаи, когда прогресс превращает ранее заселённые места в заброшенные, ещё более регулярны. Причём они могут проявляться не только в масштабе городов, но и отдельно взятых районов или даже сооружений. Например, провальной оказалась попытка американцев соответствовать темпам урбанизации в виде квартала Пруитт-Айгоу, некогда существовавшего в городе Сент-Луис. Интересна эта история ещё и тем, что там пытались перенять советскую схему по постройке панелек.
Пруитт-Айгоу - американский квартал, быстро терявший жителей. /Фото: menstory.wordpress.com
Справедливости ради, Пруитт-Айгоу неправильно назвать призраком в полноценном смысле, ведь там до самого конца жили какие-то люди. Однако его строили как новое слово в развитии жилищного фонда, но из-за стремления построить квартал как можно быстрее, чтобы его заселить, там допустили кучу ошибок в конструировании. В итоге коммуникации стали работать с перебоями, и жителей это не устроило - они стали массово выезжать, а на их место приходили криминальные элементы. В какой-то момент там было так опасно, что даже полиция туда не приезжала, поэтому квартал расселили, а затем снесли.
Квартал отпугивал любых жителей, кроме тех, которые регулярно преступали закон. /Фото: argumentua.com
Но урбанизация - это процесс, когда крупные города разрастаются из-за внутренней миграции. А вот места, откуда уезжают люди, частенько опустевают. Ярким примером тому есть японское явление под названием акия - когда люди, преимущественно молодёжь, едет за лучшей жизнью в более развитые крупные города, а их наследство от родителей на малой Родине годами стоит пустым, ведь закон усложняет процесс купли-продажи таких домов. В итоге на сегодняшний день в небольшой по территории Японии насчитывается аж 9 миллионов домов-призраков.
В Японии дома-призраки исчисляются миллионами. /Фото: rbc.ru
В случае отдельных районов или зданий причин их переходов в призраки может быть очень много. Чаще всего, они могут со временем перестать быть пригодными или актуальными. Особенно подобные истории случаются с объектами, которые строили для военного времени, например, возведённый бункер для пережидания местными бомбардировок после окончания боевых действий оказывается ненужным.
Бункер в сердце Гамбурга, построенный для спасения людей от авиаударов. /Фото: news.obozrevatel.com
Так, например, было с бункером в гамбургском районе Санкт-Паули, который после Второй мировой войны на многие годы стал пристанищем для маргиналов, не имеющих дома, хотя потом его всё-таки взяли во внимание власти и нашли ему применение. К слову, бывшим военным объектам, которые строились специально для нужд страны в условиях боевых действий, нередко и везёт после долгого времени «призрачного статуса» всё-таки получить билет в новую жизнь.
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