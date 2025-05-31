По каким причинам отдельные здания и целые города обзаводятся печальным статусом «призрака»

Железнодорожный вокзал в Детройте, США, к примеру, стал призраком несколько десятилетий назад. /Фото: fishki.net

Есть десятки причин, почему улицы, районы и отдельные города опустевают. /Фото: sicheslavets.livejournal.com

Весь мир знает печальную историю города Припять. /Фото: safereactor.cc, trips-to-chernobyl.com

Уже почти сорок лет Припять посещают только туристы или сталкеры. /Фото: kiyavia.com

Виттенум - город, в который без химзащиты лучше не ходить. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

Жители города годами вдыхали смертельно опасный асбест. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

В Сентрейлии земля под ногами горит, поэтому и людей там больше нет. /Фото: bbc.com, travelask.ru

На месте свалки токсичных отходов построили город. /Фото: ifakt.ru, factroom.ru

Массовые возмущения по поводу опасности города быстро превратили его в призрак. /Фото: factroom.ru, nevsedoma.com.ua

Город-крепость Гренадилья, современный вид. /Фото: pikabu.ru

Пруитт-Айгоу - американский квартал, быстро терявший жителей. /Фото: menstory.wordpress.com

Квартал отпугивал любых жителей, кроме тех, которые регулярно преступали закон. /Фото: argumentua.com

В Японии дома-призраки исчисляются миллионами. /Фото: rbc.ru

Бункер в сердце Гамбурга, построенный для спасения людей от авиаударов. /Фото: news.obozrevatel.com