Вот как выглядят 100 калорий в порциях здоровой пищи

Если вы подсчитываете калорийность, изображения могут помочь вам проследить за ежедневным потреблением. В противном же случае подборка является эстетичным экивоком на огромное разнообразие любой здоровой диеты, охватывая непередаваемый диапазон цветов, текстур и вкусов.







Стебли брокколи 9 штук (длиной около 13 сантиметров) = 100 калорий







Печеный картофель 1 небольшой (от 4 до 6 сантиметров в диаметре) = 100 калорий







Малина 100 ягод = 100 калорий







Стебли спаржи 31 штука = 100 калорий







Сыр чеддер с низким содержанием жира Два 28-граммовых кубика = 100 калорий







Редис 100 штук = 100 калорий







Крендельки 21 маленький несоленый = 100 калорий







Чеснок 22 зубчика = 100 калорий







Красная фасоль (консервированная) 82 штуки = 100 калорий







Сардины 4 консервированные в масле, высушенные = 100 калорий







Маленькая морковь 28 штук = 100 калорий







Брюссельская капуста 12 кочанчиков = 100 калорий







Половинки сухого жареного кешью 15 штук = 100 калорий







Сельдерей 16 стеблей = 100 калорий







Сушеный инжир 5 штук = 100 калорий







Изюм без косточек 50 штук = 100 калорий







Плоды окры (на пару или вареные) 43 приготовленных = 100 калорий







Цельнозерновые пенне (сухие) 34 штуки = 100 калорий







Вяленые помидоры 20 штук = 100 калорий







Зеленая фасоль 60 стручков = 100 калорий







Кишмиш 33 штуки = 100 калорий







Креветки (на пару или отварные) 13 крупных = 100 калорий







Листья радиккьо 54 штуки = 100 калорий







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