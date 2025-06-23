Когда появились ветряные мельницы и почему исчезли

Удивительное изобретение человечества — ветряные мельницы. Они стали настоящим символом целых стран и культур, а история создания охватывает глубокую древность. Если проследить путь развития технологии работы ветряной мельницы, можно увидеть, как менялись технологии, экономические условия, которые и способствовали их эволюции.
Ветряная мельница /Фото:ru.pinterest.com
Считается, что самые первые мельницы появились в десятом веке нашей эры. Это первое задокументированное свидетельство о ветряных мельницах и относится оно к Персии. Сейчас это современный Иран. Такие конструкции использовали целые паруса, которые были установлены на осях вертикально. И нужны были точно также, как и в последствии для перемолки зерна. Ветряные мельницы Персии были достаточно просты, но уже тогда считались чем-то совершенным. Там же археологи действительно могли обнаружить остатки ветряных мельниц.
Есть очень популярное мнение о том, что впервые они упоминаются только в 1750 году нашей эры. И происходит это в вавилонском кодексе царя Хаммурапи. Но это не совсем верно, в нём упоминания о подобны мельницах нет. Прародителем мельниц также называют и Древнюю Грецию. Геpoн Александрийский, математик, в первом веке описывает в своём трактате механизм, который называют предшественником мельниц. Однако хоть там и описано некое ветряное устройство, которое сделано из бумаги, отнести его к мельнице достаточно сложно.
Ветряные мельницы древности /Фото:travelask.ru
Распространение ветряных мельниц по Европе началось в двенадцатом-тринадцатом веках. И особенно, это произошло в Нидерландах, там их было около девяти тысяч, а также Англии до десяти и Бельгии около трёх тысяч. Там климатические условия как нельзя лучше подходили для использования силы ветра в перемолке зерна. Они быстро завоевали популярность и начали процесс своей трансформации, стали важной частью сельского хозяйства. Кроме того, что в них перемалывали зерно, они также подходили для выжимания масла, помола специй, откачки воды из болот и измельчения древесины.
Эти огромные сооружения обладали лопастями от шести до двенадцати и выполняли все те же функции, что и современные. Они вращались на горизонтальной плоскости по вертикальной оси. Длинные лопасти приводили в движение шестеренки, которые приводили в действие жернова, в то время напоминающие диски из камня. Внутри них и происходил весь процесс измельчения и переработки.
Это был настоящий прорыв /Фото:otvet.mail.ru
Однако есть мнение, что такие жернова были и до изобретения непосредственно мельниц, как некого механического орудия. И выполняли они всё ту же функцию — мололи зерно и краски, но благодаря ручному труду. И всё же создание ветряной мельницы было очень важным эволюционном шагом человечества.
Исламские ученые предполагают, что в Европу Средневековья мельницы из Персии попали благодаря Крестовым походам. Крестоносцы решили перенять такую технологию, посчитав её наряду с драгоценностями, ценным ресурсом. Но дело в том, что персидские мельницы были горизонтальными, а вот европейцы, привезя их на родину, стали уже строить вертикальные.
Самая первая из них была построена в 1185 году в Йоркшире. И к четырнадцатому веку они стали основным источником энергии. Иметь их могли не все, владелец, как правило, считался крупным феодалом. А уровень состояния региона как раз оценивался по количеству мельниц. Если на пути встречалась мельница, значит, неподалёку находился относительно большой город.
Прототип мельницы /Фото:alamy.com
Дерево, из которого их строили, быстро приходило в негодность из-за постоянного использования, потому со временем в их строительстве стали применять камень. Первая из таких появилась в 1300 году в Дувере. Этот процесс был достаточно затратным и долгим, потому лишь очень богатые люди могли себе это позволить.
В семнадцатом веке именно в Нидерландах мельницы наконец-то достигли своего пика и расцвета. Они уже стали не просто рабочим механизмом, но и величием инженерной мысли для той эпохи. Ведь конструкция мельниц продолжала варьироваться в зависимости от региона.
Мельница построенная в замке /Фото:Pinterest
Именно в Нидерландах можно встретить лучшие башенные мельницы. Для экономии ресурсов мельницы из камня возводили в стенах старых замков. В то время она была самой густонасёленной страной в средневековой Европе и нуждалась в плодородных землях. Ещё за сто лет до их пика Ян Лигватер начал применять мельницы для осушения некоторых глубоких водоёмов. Он также придумал специальную систему по откачке воды.
Так, площадь для создания полей в Нидерландах увеличилась на десять процентов. Тогда же голландцы придумали поворачивать мельницы в сторону ветра, чтобы увеличить их эффективность. Делалось это благодаря стандартному на корабле штурвалу, он был также прикреплён к мельнице и со временем была изобретена конструкция, поворачивающая только верхнюю часть строения.
К середине девятнадцатого века мельниц в мире стало около двухсот тысяч. Они продолжили откачивать воду, молоть какао, табак, горчицу, мел.
Мельница внутри /Фото:shoes-web.ru
Работа ветряной мельницы изначально осуществлялась благодаря преобразованию генетической энергии дующего ветра в механическую. Ветер оказывал воздействие на лопасти, и они начинали вращаться, приводили в движение механизм по перемолке зерна. Угол наклона лопастей тоже можно было поменять благодаря осевой конструкции, чтобы использовать силу ветра как можно оптимальнее.
Вплоть до девятнадцатого века они использовались по всему миру, от США до Японии. В Америке с их помощью даже умудрялись выводить дождевых червей. Происходило это благодаря ритмичному постукиванию по вбитому в землю колу. Такие же вибрации, чтобы черви вылезли на поверхность, создают и мельницы.
Увы, наступило время промышленной революции, что не могло не оказать негативного воздействие на работу мельниц. Паровые машины постепенно начали вытеснять ветреные. И к тридцатым годам они практически исчезли.
Мельницы в Голландии /Фото:silver.ru
Однако их удалось сохранить хоть в каком-то количестве в странах Скандинавии. В них почти нет запасов нефти, и страны в период Первой мировой войны перешли на энергию ветра. А во время Второй мировой мельницы укрепили своё положение.
Сегодня одной из самых больших мельниц названа Английская тридцатиметрвовая Moulton Windmill. А также De Nolet, расположенные в Нидерландах в тридцать четыре и сорок пять метров. В Нидерландах на данный момент функционирует лишь тысяча ветряных мельниц.
В последние десятилетия благодаря росту заботы об экологии мельницы начинают возрождаться. Они также являются наиболее устойчивым, хоть и затратным источником энергии. Сегодня это уже не совсем мельницы, а настоящие ветровые установки, более известные как ветряные электростанции. Однако экологи беспокоятся о том, какое влияние ветряные станции окажут на благополучие птиц и червей. Они сильно страдают от постоянной работы лопастей.
Мельница Moulton Windmill. /Фото:tripadvisor.ca
— А где же гиганты? — спросил Санчо Панса.
— Они прямо перед тобой! Видишь их огромные руки? У некоторых они до двух миль! — воскликнул Дон Кихот.
— Поверьте, Ваша милость, это не гиганты, а мельницы. А их руки на самом деле крылья, приводящие в движение жернова.
М. Сервантес «Дон Кихот»
Дон Кихот сражается с мельницей /Фото:dzen.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии