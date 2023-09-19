Бостонский душитель - жестокий маньяк или ошибка следствия

Фильм Бостонский душитель. 1968, 2006, 2008 г.г.

Реальная история Бостонского душителя

Жертвы Бостонского душителя.

Арест Альберта Де Сальво, прозванного Бостонский душителем.

Тайна Бостонского Душителя

Альберт Де Сальво демонстрирует авторские украшения, которые он сделал во время отбывания своего пожизненного наказания. Каждое из его изделий уложено в индивидуальную коробочку и сопровождено надписью: Сделано специально для тебя. Женщины, приобревшие эти украшения в один голос говорили, что ожерелье выполнено очень качественно, но немного сдавливает шею.

Фильм «Бостонский душитель» (1968)

Фильм «Бостонский душитель». Режиссер Ричард Флейшер.

Кадры из кинофильма «Бостонский душитель». (1968)

«Бостонский душитель» — мрачный ретро-детектив с Кирой Найтли 2022 года

«Бостонский душитель» — мрачный ретро-детектив с Кирой Найтли 2022 года.

Несколько слов о сюжете

Кадры из триллера «Бостонский душитель» (2022).