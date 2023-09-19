Бостонский душитель - жестокий маньяк или ошибка следствия

Триллер - это жанр в кинематографе явно не для слабонервных людей. Но любителей острых ощущений, наводящих страх и ужас, в особенности впечатляют жуткие истории, основанные на реальных событиях. Так, Голливуд, ухватившись за одно из самых резонансных вначале 60-х годов криминальных дело о Бостонском душителе, экранизировал эту историю в разных вариациях уже несколько раз. Причем от первой до последней версии, прошло более чем полвека. Думается, киноманам интересно будет узнать реальную историю, заложенную в сюжет, а также, о том какую изюминку решили внести в свою работу создатели нового триллера, который вышел в широкий прокат в марте 2023 года.
Следует отметить, что эту запутанную и нераскрытую до сих пор криминальную историю голливудские кинематографы экранизировали четырежды. И по мнению многих, три из них - уж точно не совсем удачно, поскольку каждый раз режиссеры умудрялись перегнуть палку в разных местах, интерпретируя эту историю по-своему. А вот о четвёртой экранизации - мы бы хотели узнать ваше мнение.
Фильм Бостонский душитель. 1968, 2006, 2008 г.г.
Критики от кино нередко отмечают, что для многих детективных кинолент, созданных на основе реальных событий, существует одна большая заковыка. И это - те самые реальные события. В погоне за особенностями жанра, режиссеры нередко добавляют в сценарий побольше драмы и трагедии, а также остреньких ощущений, что иногда уводит сюжет далеко от реальности, и в итоге портит результат. Таким образом, по мнению тех же критиков была испорчена первая версия экранизации этой душераздирающей истории, снятой в 1968 году, со знаменитым Томом Кертисом в главной роли. К слову, такая же проблема коснулась и двух последующих версий.
Реальная история Бостонского душителя
Итак, история уводит нас в далекое прошлое крупнейшего города штата Массачусетс Бостона, размеренную тихую жизнь которого нарушила серия убийств. В период с 14-го июня 1962-го по 4-е января 1964-го серийный маньяк, которого окрестили Бостонским душителем, расправился с 13-ю незамужними женщинами в возрасте от 19-ти до 85-ти. Причем сначала жертвами были пожилые дамы, а затем ими стали и молодые девушки...
Hecмoтpя нa тo, чтo пoлиция пpилaгaлa нeимoвepныe уcилия, чтoбы поймать пpecтупникa, дeлo зacтoпopилocь из-зa отсутствия свидетелей и нeдocтaткa улик. А вместе с тем число пострадавших женщин нeуклoннo росло. Власти, пытaяcь пpeдoтвpaтить мaccoвую пaнику, peшили любым cпocoбом cкpыть peaльнoe чиcлo пoгибшиx и xoд paccлeдoвaния. Но тaкая таинственность тoлькo уcугубила тpeвoгу гopoжaн.
Жертвы Бостонского душителя.
В полицейском департаменте уже сбились с ног, разыскивая неуловимого убийцу, наводящего ужас на весь город. Как говорилось выше, свидетелей преступлений не было, поскольку во всех случаях маньяк проникал в квартиру жертвы через двери, которая та сама же и открывала. И уже там маньяк сначала насиловал, а затем душил... её же собственной одеждой.
Но однажды в участок поступило заявление от пострадавшей молодой женщины, в котором говорилось, что неизвестный, представившись детективом, проник в её дом, изнасиловал, а затем, извинившись, быстро сбежал. По горячим следам был задержан ранее судимый и недавно освобожденный Альберт Генри Де Сальво. Потерпевшая опознала насильника, и тот был задержан. Де Сальво изначально обвиняли лишь в изнасиловании – пока он сам не заявил, что является Бостонским Душителем.
Но при этом он странным образом путался в показаниях, давая сведения, которые противоречили данным полиции. Впрочем, обрадованные найденным преступником полицейские тога не стали особо заморачиваться, поскольку обвинений на пожизненное и так у Де Сальво было предостаточно (к изнасилованию приплюсовали несколько доказанных эпизодов взлома с ограблениями, а также судимость ранее).
Арест Альберта Де Сальво, прозванного Бостонский душителем.
Окончательно доказать, что Альберт и был Бостонским Душителем, так правоохранителям и не удалось. В 1973-м Альберт де Сальво был убит в собственной тюремной камере, и, казалось, унес свою тайну в могилу.
Тайна Бостонского Душителя
Но, агенты ФБР и детективы Бостона на протяжении ещё десятилетий после гибели Альберта Де Сальво пытались сложить нескладываемые пазлы, уголовного дела 1964 года. Уж больно всё в нём было нескладно. Во-первых, жертвы Душителя сильно отличались возрастом, социальным положением и национальностью. Во-вторых, криминалисты утверждали, что почерк убийств в корне отличался в каждом отдельном случае. В-третьих, еще изначально предполагалось, что де Сальво покрывает непосредственных убийц бостонских женщин.
Альберт Де Сальво демонстрирует авторские украшения, которые он сделал во время отбывания своего пожизненного наказания. Каждое из его изделий уложено в индивидуальную коробочку и сопровождено надписью: Сделано специально для тебя. Женщины, приобревшие эти украшения в один голос говорили, что ожерелье выполнено очень качественно, но немного сдавливает шею.
Шли годы. И лишь в 2001-м криминалисты решили окончательно развеять все сомнения, эксгумировав труп последней жертвы Душителя, 19-летней Мэри Салливан. Альберт когда-то взял убийство девушки на себя, хотя явно путался в показаниях. Он заявил, что жертву душил голыми руками, тогда как она была задушена собственным чулком. Экспертиза вещества, похожего на сперму, доказала, что это вещество не соответствует ДНК, взятого у де Сальво.
И над правоохранителями вновь навис вопрос. Кто же тогда в 60-е наводил ужас на Бостон, если Де Сальво не являлся Душителем? Детективы выдвинули один из вариантов: потенциальным убийцей мог быть некий Джордж Нассар, сокамерник Де Сальво, который был куда больше похож на маньяка по складу своей личности. Но это лишь предположение.
И поскольку по большому счету точка в этой истории еще не поставлена, она наверняка еще будет долго будоражить фантазии не одного поколения кинематографистов...
Фильм «Бостонский душитель» (1968)
В свое время экранизированная история о маньяке-убийце, созданная по горячим следам, имела успех и взяла хорошую кассу. Впрочем, и сейчас киноманы со стажем считают, что настоящий триллер не имеет срока давности. Именно поэтому несмотря на то, что большинство фильмов этого жанра было снято в прошлом веке, они составили золотой фонд мирового кинематографа. Фильм режиссера Ричарда Флейшера "Бостонский душитель" 1968 года так же попал в эту драгоценную копилку, в том числе и благодаря блистательной игре Тони Кертиса, Генри Фонды, Джорджа Кеннеди. К слову, Тони Кертис был одним из первых голливудских актёров, убедительно перевоплотившихся в маньяка. За эту работу он был номинирован на "Золотой глобус".
Фильм «Бостонский душитель». Режиссер Ричард Флейшер.
А теперь несколько слов о содержании фильма, его плюсах и минусах. Этот триллер практически распадается на две части. В первой - действие развёртывается по обычным канонам жанра: город в панике, ведётся оперативный поиск маньяка-убийцы, привлечение к расследованию экстрасенса... Представляя хронику событий, режиссёр Ричард Флейшер любопытным образом использует полиэкран, на котором одновременно демонстрируются разные фрагменты фильма, связанные по содержанию. И в этом большой плюс картины.
Однако ближе к концу становится ясна ошибка режиссера. В реальной истории защита Де Сальвы в суде попыталась добиться признания невменяемости. Но создатели фильма пошли дальше, дорисовав Бостонскому душителю раздвоение личности. "Если бы речь шла о некоем выдуманном убийце – это было бы приемлемо. Но когда спустя четыре года после серии жестоких убийств снимают фильм, в котором реальный серийный убийца показан несчастным больным человеком – это выглядело неэтично и неуважительно к жертвам и их родственникам",- заявляли критики.
Кадры из кинофильма «Бостонский душитель». (1968)
Получилось, что Флейшер наступил на те грабли, о которых говорилось вначале статьи. Прибегнув к дополнительному драматизму и глубинной подачи образа убийцы абсолютно не добавило плюсов фильму. Ну, посудите сами, убийца по имени Альберт Де Сальво - сантехник, имеющий прекрасную жену и двух детей, из-за раздвоенности своей личности, даже не подозревал, что же он творил в параллельной жизни в обличье маньяка.
В герое Тони Кёртиса, порядочного семьянина, скрыто второе “я” - психопата, готового на череду преступлений в сомнамбулическом состоянии. К тому же режиссер глубоко зацепил и моральные вопросы: "Психика Альберта Де Сальво была надломлена с самого детства. Тот видел регулярные избиения матери и подвергался насилию сам, продавал себя, по указке отца занимался практически рабским трудом. Кривая дорожка привела Де Сальво к многочисленным арестам, военному трибуналу и, в конце концов, пожизненному заключению. На этом, впрочем, история Альберта не закончилась – он сумел сбежать, снова был пойман и переведен в тюрьму строгого режима, где его зарезал кто-то из заключенных". Печальная история маленького несчастного человека. В какой-то момент даже хочется пожалеть.... Ну а как же тогда быть с 13-ю жертвами, погибшими от его рук?
«Бостонский душитель» — мрачный ретро-детектив с Кирой Найтли 2022 года
Создатели нового триллера не только решили идти другим путём, они сразу же заявили зрителю, что реальная криминальная история 60-х лишь вдохновила их, и не является 100% отражением произошедшего более полвека тому назад. Таким образом, режиссер картины Мэтт Раскин оставил за собой право на собственную интерпретацию. И если обычно в таком жанре кино детективы-мужчины в костюмах и стильных плащах спасают женщин от маньяков, то в триллере Раскина все иначе: две журналистки из Бостона берут инициативу в свои руки и посредством статей в своей газете влияют на расследование.
«Бостонский душитель» — мрачный ретро-детектив с Кирой Найтли 2022 года.
В итоге мы видим фильм не только о тех женщинах в большом городе, над которыми нависает угроза быть изнасилованными и убитыми в собственных квартирах, но и о тех, которые могут отстоять свое право на безопасную свою жизнь и жизнь своих детей. В наши дни это кажется вполне закономерным, но, напомним, что в ленте отражены события 1960-х, когда почетным местом для женщин являлась кухня, а одобряемым занятием — обустройство дома и воспитание детей. А тем единицам, кому и удавалось вырваться из домашней рутины, в профессиональной сфере отводилось место лишь на задворках.
Несколько слов о сюжете
При просмотре этого триллера нотки тревожного настроения буквально проникают в сознание зрителя с первых минут: приглушенные женские крики за стеной, мольба о помощи, а после пугающая тишина. К тому же серая угнетающая палитра картины, правдиво передающая атмосферу далёких 60-х, усугубляет ощущение ужаса и страха, в который повержены бостонские жительницы. Одним словом - всё, как полагается по законам жанра.
В центре сюжета фильма репортёр Лоретта Маклафлин, раскрывшая историю о Бостонском душителе. Главной героине, которую сыграла Кира Найтли в издательстве по обыкновению доставались материалы о товарах для дома, моде, кухне и в крайнем случае о женах влиятельных мужчин. Однако, когда в городе начались серийные убийства, журналистке в руки попал материал, основываясь на который она пишет разоблачающую статью, вызвавшую не только общественный резонанс в городе, но и шквал гнева полицейских. Лоретта обнародовала связь между убийствами нескольких жительниц Бостона, что власти всеми силами пытались скрыть от горожан.
Кадры из триллера «Бостонский душитель» (2022).
Вcкope к этому делу подключилась её коллега - более опытный репортер Джина Коул (Кэрри Кун), и женщины, продолжая расследование с риском для жизни, cтoлкнулиcь c большими пpeпятcтвиями: c ceкcизмoм и coпpoтивлeниeм влacтeй, кoтopыe пытaлиcь предотвратить публикацию их peпopтaжей, что наводило на подозрениe - чинoвники cкpывaют oт oбщecтвeннocти вaжную инфopмaцию oб убийцe.
В конце фильма вскрывается коррупция, которая поставила под сомнение личность Бостонского душителя.
После премьеры некоторые киноманы отмечают, что «Бостонский душитель»(2022) сильно проигрывает другим версиям криминальной истории, поскольку в своем триллере Мэтт Раскин не впечатлил публику интригой и драматизмом. А как считаете вы?
Нам же хочется отметить лишь одно: эхо преступности преследует женщин и в наши дни, поэтому вопреки дате на календаре, отраженной в триллере, его содержание выглядит пугающе актуальным.
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