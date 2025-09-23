Лучшие рецепты от похмелья из разных стран мира

Ни для кого не секрет, что многие предпочитают снять напряжение или повысить настроение с помощью алкоголя. Однако чрезмерное употребление спиртного чревато похмельем. Для борьбы с этим недугом придумано множество методов, начиная от медикаментов и заканчивая народными средствами. Ниже представлены рецепты «возвращения к жизни» после пьянки, к которым прибегают в разных странах мира.

На Сицилии популярным продуктом для снятия похмелья считаются сушеные бычьи пенисы в виде палочек. (Gergely Vass)В Таиланде при похмелье употребляют «пьяную лапшу» — блюдо на основе рисовой лапши , тофу, овощей с огромным количеством чеснока и острого перца чили. (penguincakes) Монгольский рецепт от похмелья подойдет не каждому! Для лечения от недуга необходимо выпить стакан томатного сока с маринованным глазом овцы. (Hot Grill) В Корее после пьянки употребляют блюдо под названием хэджангук, перевод которого означает «суп для лечения похмелья». (Joshua Colclasure) Японцы при похмелье употребляют умэбоси — соленые плоды абрикоса. (Janne Moren) В Новой Зеландии похмелье лечат шоколадным молоком с солью. (Dave)В Канаде проблему похмелья решают с помощью путин — картофеля фри с подливой и сыром . (Lucas Richarz)Американцы борются с похмельем с помощью томатного сока с сырым яичным желтком. (Food Thinkers) В Бразилии от похмелья спасаются блюдом под названием мокека — это запеченная рыба с кокосовым молоком, перцем, луком и кориандром. (Brenda Benoît) В Шотландии те, кто переборщил с виски, спасаются от похмелья местным напитком под названием Айрн-Брю. (Mary Hutchison) В Мексике «вернуться к жизни» после пьянки помогает блюдо севиче.(James)В России, Украине, Польше и Беларуси от похмелья принято лечиться рассолом. (Lal Beral) В Германии отдают предпочтение блюду рольмопс — рулетикам из маринованной сельди , которые неофициально называют «завтраком после пьянки». (Ra Boe)