Причудливый домик на дереве, окруженный 350 скворечниками и пением крылатых с раннего утра (концепт гостиничного номера Biosphere). | Фото: trendhunter.com.

Невиданное чудо, зависшее между веток сосны, оказалось гостиничным номером «Биосфера» (концепт гостиничного номера). | Фото: luxurylaunches.com.

Неординарные отельные номера в виде домиков на дереве можно увидеть на территории эко-гостиницы Treehotel (Швеция).

350 скворечников окружают домик на дереве, чтобы вдохновить каждого постояльца на создание хотя бы одного скворечника или кормушки для птиц уже у себя дома (концепт Biosphere). | Фото: miamistandard.news.

Живя в необычном номере, можно в непосредственной близости наблюдать за жизнью пернатых (концепт Biosphere). | Фото: luxurylaunches.com.

Вид из окна на верхушки деревьев и стаи птиц (концепт гостиничного номера Biosphere). | Фото: newatlas.com.

Структура гостиничного номера, который порадует необычными формами и современным комфортом (концепт Biosphere). | Фото: trendhunter.com.

Подъем к домику на дереве по «воздушному» мосту станет незабываемым приключением для постояльцев (концепт гостиничного номера Biosphere). | Фото: luxurylaunches.com.

Зона гостиной на нижнем уровне номера, окруженного стаями птиц (концепт Biosphere). | Фото: miamistandard.news.

Если во все скворечники заселятся птицы, то поспасть всласть точно не удастся (концепт гостиничного номера Biosphere). | Фото: trendhunter.com.

Так эффектно будет выглядеть гостиничный номер в темное время суток (концепт Biosphere). | Фото: luxurylaunches.com.