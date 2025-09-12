В шведской Лапландии, в лесной чаще, где расположен эко-отель Treehotel в скором времени появится весьма странный номер. Если смотреть на него издалека, то кажется, что это огромная круглая шишка, зависшая среди вековых сосен. На самом деле – это причудливый номер, точнее сказать домик на дереве, на котором установлено сразу 350 скворечников, где обязательно поселятся пернатые. Как оказалась, более чем странный дизайн был задуман неспроста, устроители отеля решили таким образом донести своим постояльцам вполне реальную идею.
Причудливый домик на дереве, окруженный 350 скворечниками и пением крылатых с раннего утра (концепт гостиничного номера Biosphere). | Фото: trendhunter.com.
Известная датская архитектурная компания Bjarke Ingels Group (BIG), которая не раз удивляла фантастическим дизайном, представила новый проект, разработанный для шведского эко-отеля Treehotel. Им стал один из самых причудливых домиков на дереве, какие когда-либо создавались или проектировались. Восьмой по счету гостиничный номер, получивший название Biosphere («Биосфера») уже сейчас является одним из самых необычных творений креативной команды BIG за последнее время.
Невиданное чудо, зависшее между веток сосны, оказалось гостиничным номером «Биосфера» (концепт гостиничного номера). | Фото: luxurylaunches.com.
Если на него посмотреть издалека, то он покажется гигантским одуванчиком, парящим над землей, или круглой шишкой, зависшей между высокими соснами. На самом же деле, квадратный фасад домика украшает 350 деревянных скворечников, которые расположены чуть на удалении, поэтому и создается впечатления шара.
Несмотря на то, «Биосфера» имеет вид одного из тех проектов, которые так и останутся на бумаге, тем не менее он действительно будет реализован для известного Treehotel, о котором уже рассказывалось на страницах Novate.
Неординарные отельные номера в виде домиков на дереве можно увидеть на территории эко-гостиницы Treehotel (Швеция).
Напомним: Эко-отель Treehotel, который может похвастаться неординарными номерами в виде домиков на дереве, находится в глухом лесу шведской Лапландии, недалеко от Полярного круга. Семь уже созданных номеров, которые активно принимают гостей, были спроектированы известными архитекторами Скандинавии, такими как Snöhetta и Tham & Videgård. Ожидаемый вклад датчан из студии BIG в виде наглядного пособия того, как надо беречь природу и посильно участвовать в сохранении и приумножении популяции птиц, был согласован с организаторами Treehotel. Стоит отметить, что в качестве консультанта в процессе проектирования выступал шведский орнитолог Ульф Оман.
350 скворечников окружают домик на дереве, чтобы вдохновить каждого постояльца на создание хотя бы одного скворечника или кормушки для птиц уже у себя дома (концепт Biosphere). | Фото: miamistandard.news.
«Исследования в округе Норрботтен показали, что количество различных популяций птиц катастрофически сокращается, — рассказывает Ульф Оман, который является председателем Орнитологической ассоциации Норрботтена. – Хозяйствование человека привело к сокращению количества деревьев, где имеются естественные углубления, в которых могут гнездиться птицы. Плюс ко всему глобальное потепление способствует более раннему буму популяции насекомых, которые успевают к времени появлению птенцов уже рассеяться, что вызывает нехватку питания. Поэтому установка гнезд и кормление пернатых является важной мерой поддержки птиц, способствующей сохранению и увеличению их популяции».
Живя в необычном номере, можно в непосредственной близости наблюдать за жизнью пернатых (концепт Biosphere). | Фото: luxurylaunches.com.
Вид из окна на верхушки деревьев и стаи птиц (концепт гостиничного номера Biosphere). | Фото: newatlas.com.
Как признается основатель и идейный вдохновитель студии BIG – Бьярке Ингельс, такая странная идея возникла после того, как он провел несколько дней и ночей в одном из номеров Treehotel. После запоминающегося отдыха, он не мог не задаться вопросом: «Есть ли способ сделать погружение в природу еще более глубоким и впечатляющим?» После консультации со специалистами, ему пришло в голову, что можно создать номер в окружении стай птиц и даже летучих мышей, в котором каждый отдыхающий почувствует, что он является неотъемлемой частью экосистемы нашей планеты.
Структура гостиничного номера, который порадует необычными формами и современным комфортом (концепт Biosphere). | Фото: trendhunter.com.
Подъем к домику на дереве по «воздушному» мосту станет незабываемым приключением для постояльцев (концепт гостиничного номера Biosphere). | Фото: luxurylaunches.com.
Учитывая, что проект только планируют реализовать, мы можем лишь наслаждаться 3D-визуализацией экстерьера и интерьера домика на дереве. Как уже сообщалось, квадратную структуру, часть стен, потолка и пола которой сделаны из тонированного трехкамерного стекла, будут окружать более трехсот деревянных скворечников для разных видов птиц. Поскольку это все-таки домик на дереве, то его планируют установить между двумя соснами высоко над землей. Попасть же в этот неординарный птичий мир можно по подвесному мосту, откуда открывается превосходный вид на первозданный лес.
Зона гостиной на нижнем уровне номера, окруженного стаями птиц (концепт Biosphere). | Фото: miamistandard.news.
Двухуровневый домик довольно просторный, как для такой структуры, – 34 кв. метра. Интерьер порадует со вкусом подобранными темными оттенками и функциональной мебелью, что поможет сэкономить пространство. На нижнем уровне гости смогут отдыхать на мягком диване или в кресле-гамаке, наслаждаясь яркой зеленью верхушек деревьев и постоянным движением птиц. В перерывах между наблюдениями за жизнью пернатых постояльцы смогут приготовить самостоятельно обед или ужин на мини-кухне, для которой выделена небольшая зона, но вполне обустроенная.
Если во все скворечники заселятся птицы, то поспасть всласть точно не удастся (концепт гостиничного номера Biosphere). | Фото: trendhunter.com.
А вот расслабляться в ванной можно под пение птиц, чувствуя себя в их стае, ведь потолок над ней и часть стены полностью прозрачные. Впрочем, как и в остальных зонах поэтому видеть, что происходит извне можно в каждом уголке причудливого номера. По этой причине в спальне, расположенной на втором уровне, можно не рассчитывать спать до обеда, птичьи «разговоры» быстро приведут в норму даже тех, кого очень сложно разбудить.
Так эффектно будет выглядеть гостиничный номер в темное время суток (концепт Biosphere). | Фото: luxurylaunches.com.
Ну а на счет чистоты масштабных окон, находящихся за поселением птиц (с наружной стороны) ни организаторам, ни гостям переживать не стоит. По утверждению главного орнитолога округа Норрботтен, птицы очень аккуратные существа, там, где они гнездятся и питаются – всегда чисто.
Интересный факт: Ожидается, что строительство «Биосферы» будет завершено к началу летнего сезона. Номер заранее будет доступен к бронированию, ориентировочная стоимость пребывания составляет 1,26 тыс. долларов США. В цену входит суточное проживание двух человек и завтрак в номер.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии