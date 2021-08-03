Вода после варки макарон. Почему её не следует выливать и как её использовать?

Все мы уже давно привыкли, что макароны промывают холодной водой после того, как они полностью сварились. Но, помещая макароны в дуршлаг и промывая их там после варки мы делаем большую ошибку. Эта ошибка впоследствии серьёзно сказывается на вкусовых качествах готового блюда. Вода из-под макарон это своеобразное «жидкое золото». К ней нельзя относится как к отходам после варки этого продукта. Это неправильно. Ведь такая вода является буквально кладезью неповторимого вкуса. Об этом знают повара, поэтому они её никогда полностью не выливают.

Как использовать воду после варки макарон? Лайфхак для хозяек

Вода, после макарон, становится мутной и повторно использовать её нельзя. Но, это вовсе не значит, что её нужно выливать в канализационную трубу. Такая вода, при добавлении её в соус для макарон выводит это блюдо буквально на новый вкусовой уровень.

Как правильно добавлять воду из-под макарон в соус?

Чтобы соусу для макарон придать естественную консистенцию и неповторимый вкус, следует добавить в него воду после варки. Достаточно будет присутствия всего лишь нескольких ложек такой воды для загустения соуса и придания ему сливочного вкуса.

Оба эти качества вода придаёт соусу благодаря крахмалу, который при приготовлении макарон выпадает в осадок.

Зачем вообще загущать соус для макарон?

Именно крахмал и делаем воду мутной при варке этих мучных изделий.

Этот простой приём добавляет соусу липкости, благодаря которой, он отлично держится на макаронах. В результате такой соус полностью выполняет свою функцию, а не проваливается на дно тарелки, как жидкий суп.

Как правило, для загущения соусов мы применяем сливочное масло. Но такой приём сильно увеличивает общую калорийность готового блюда. Именно поэтому вместо масла лучше использовать воду после приготовления макарон.

Этот приём используют итальянские повара, называя такую воду «жидким золотом», из-за её загущающих свойств и малой калорийности по сравнению с маслом.

Как получить полезную воду после варки макарон?

Вот несколько простых приёмов, которые помогут вам достичь поставленной цели:

Прежде чем загружать макароны в кастрюлю, налейте в неё несколько стаканов воды. Варите макароны в специальной вставке. При их извлечении из кастрюли, вся вода просто останется в ней. При приготовлении спагетти и других разновидностей длинных макарон, доставайте их из кастрюли с помощью щипцов. Короткие макароны следует доставать из кастрюли шумовкой.

Вода после приготовления других крахмалистых ингредиентов: бобов, чечевицы и риса также обладает подобными загущающими свойствами.

И смотрим 2 видео. В первом вам ещё раз расскажут про тонкости использования воды из-под макарон.

А из второго вы узнаете несколько рецептов соусов для этого популярного блюда.