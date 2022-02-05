Копеечное средство, которое поможет размягчить даже грубую кожу

При всех достоинствах новой обуви именно она часто является причиной натираний, которых, зная некоторые хитрости, легко избежать. Поверьте, предварительные процедуры, которые необходимо провести перед ноской займут минимум времени.



Чтобы максимально размягчить грубую кожу, достаточно смазать ее обычным касторовым маслом. Но это еще не все!



Обработанную поверхность нагреваем при помощи фена, а затем предельно быстро начинаем разминать сапоги или ботинки.



Чтобы сохранить форму, обходим область носка и пяточную зону, они должны остаться жесткими. Остальные места можно и нужно размягчить. Стоит учесть, что остывшая кожа перестает быть податливой. При необходимости нужно повторно нагреть поверхность. Обработанные подобным образом ботинки или сапоги прослужат гораздо дольше, даже в местах постоянных сгибов кожа будет держать форму.



Чтобы новые туфли не натирали, бывает достаточно всего лишь слегка размять область швов вдоль всего верхнего канта. В ходе таких действий размягчится клеевой слой, при этом туфли не перестанут прилегать к ноге.



Пятка не станет натирать, если находящийся над ней внешний кант не просто размять, но и слегка вывернуть наружу. То же можно сделать и в области проблемных зон.

Низ пятки и носок, как и прежде не разминаем.Кстати, обработать подобным образом верхнюю часть пятки можно у любой обуви, исключением не станут даже кроссовки, дополненные изнутри тканевой прослойкой или мокасины.Более подробно о том, как обработать обувь, чтобы она не натирала, в видео ниже: