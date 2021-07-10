Футуристичная советская архитектура

Принято считать, что в СССР все было серым и однотипным, от брюк до автомобилей. Отчасти с этим можно согласиться — плановая экономика не оставляла дизайнерам большого пространства для маневра. Но не все так однозначно.







Французский фотограф Фредерик Шобэн как-то наткнулся на фотографию здания Министерства автомобильных дорог в Тбилиси и так впечатлился смелостью архитектурных решений, что взялся за фотопроект о футуристической архитектуре СССР 70-90-х годов. Семилетнее странствие по бывшим советским республикам вылилось в прекрасную фотокнигу под названием Cosmic Communist Consructions Photographed (дословно — «Сфотографированные космические постройки коммунизма»).











Министерство автомобильных дорог Грузинской ССР.



В предисловии отмечается, что автор хотел продемонстрировать неожиданную вспышку воображения советских архитекторов. В отличие от ранних лет существования СССР, в градостроительстве отчетного периода не прослеживается единый стиль. Шобэн считает разброс архитектурной мысли признаком распадавшейся политической системы.







Дача Президиума Верховного Совета СССР на озере Севан, Армения.







Дворец бракосочетания в Бишкеке, Кыргызстан.



«У каждого режима была собственная, строго определенная эстетика.

Она создавала для архитекторов границы дозволенного. Но то, что начало происходить с 70-х годов, можно назвать стилистическим взрывом», — говорит фотограф.Институт робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург.Кинотеатр «Россия» в Ереване, Армения.В общей сложности в книге представлены 90 сооружений. И каждое из них буквально дышит идеями прогресса и мощи Советского Союза.Дворец бракосочетания в Тбилиси, Грузия.Политехнический институт в Минске, Беларусь.При этом приведенные архитектурные шедевры оставляют двоякое впечатление. То ли это утопия — неотвратимость светлого будущего, когда СССР будет диктовать моду всему миру. То ли антиутопия, в которой само здание Дома Советов будто следит за каждым человеком, подобно Большому Брату из романа Оруэлла.Дом Советов в Калининграде.Памятник жертвам немецких оккупантов, Каунас, Литва.Крематорий в Киеве.Стоит заметить, Шобэн явно относится к Советскому государству с настороженностью и недоверием. Это сквозит в его статье для The Architectural Review: «…где бы я ни оказывался, мой интерес везде воспринимали как нечто странное — у людей, живших рядом с этими домами, еще было сильное похмелье от советского периода». В принципе, это неудивительно для европейца.Академия наук в Москве.Институт информации в Киеве.Санаторий «Дружба», Ялта.Дача Андропова в Пярну, Эстония.«Сейчас же наблюдаются симптомы реабилитации, — пишет фотограф. — В Эстонии и Литве, например, новое поколение призывает признать эти здания памятниками архитектуры. Отвергая идеологические предпосылки, молодые люди понимают, что лучше сохранить неоднозначное наследие, чем оказаться перед исторической пустотой».Административное здание, Рапла, Эстония.Дача Брежнева в Паланге, Литва.Отель на Домбае.Советское посольство на Кубе, Гавана.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)