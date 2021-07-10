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Футуристичная советская архитектура

Принято считать, что в СССР все было серым и однотипным, от брюк до автомобилей. Отчасти с этим можно согласиться — плановая экономика не оставляла дизайнерам большого пространства для маневра. Но не все так однозначно.

Футуристичная советская архитектура

Французский фотограф Фредерик Шобэн как-то наткнулся на фотографию здания Министерства автомобильных дорог в Тбилиси и так впечатлился смелостью архитектурных решений, что взялся за фотопроект о футуристической архитектуре СССР 70-90-х годов. Семилетнее странствие по бывшим советским республикам вылилось в прекрасную фотокнигу под названием Cosmic Communist Consructions Photographed (дословно — «Сфотографированные космические постройки коммунизма»).

Футуристичная советская архитектура

Футуристичная советская архитектура

Министерство автомобильных дорог Грузинской ССР.

В предисловии отмечается, что автор хотел продемонстрировать неожиданную вспышку воображения советских архитекторов. В отличие от ранних лет существования СССР, в градостроительстве отчетного периода не прослеживается единый стиль. Шобэн считает разброс архитектурной мысли признаком распадавшейся политической системы.

Футуристичная советская архитектура

Дача Президиума Верховного Совета СССР на озере Севан, Армения.

Футуристичная советская архитектура

Дворец бракосочетания в Бишкеке, Кыргызстан.

«У каждого режима была собственная, строго определенная эстетика.

Она создавала для архитекторов границы дозволенного. Но то, что начало происходить с 70-х годов, можно назвать стилистическим взрывом», — говорит фотограф.

Футуристичная советская архитектура

Институт робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург.

Футуристичная советская архитектура

Кинотеатр «Россия» в Ереване, Армения.

В общей сложности в книге представлены 90 сооружений. И каждое из них буквально дышит идеями прогресса и мощи Советского Союза.

Футуристичная советская архитектура

Дворец бракосочетания в Тбилиси, Грузия.

Футуристичная советская архитектура

Политехнический институт в Минске, Беларусь.

При этом приведенные архитектурные шедевры оставляют двоякое впечатление. То ли это утопия — неотвратимость светлого будущего, когда СССР будет диктовать моду всему миру. То ли антиутопия, в которой само здание Дома Советов будто следит за каждым человеком, подобно Большому Брату из романа Оруэлла.

Футуристичная советская архитектура

Дом Советов в Калининграде.

Футуристичная советская архитектура

Памятник жертвам немецких оккупантов, Каунас, Литва.

Футуристичная советская архитектура

Крематорий в Киеве.

Стоит заметить, Шобэн явно относится к Советскому государству с настороженностью и недоверием. Это сквозит в его статье для The Architectural Review: «…где бы я ни оказывался, мой интерес везде воспринимали как нечто странное — у людей, живших рядом с этими домами, еще было сильное похмелье от советского периода». В принципе, это неудивительно для европейца.

Футуристичная советская архитектура

Академия наук в Москве.

Футуристичная советская архитектура

Институт информации в Киеве.

Футуристичная советская архитектура

Санаторий «Дружба», Ялта.

Футуристичная советская архитектура

Дача Андропова в Пярну, Эстония.

«Сейчас же наблюдаются симптомы реабилитации, — пишет фотограф. — В Эстонии и Литве, например, новое поколение призывает признать эти здания памятниками архитектуры. Отвергая идеологические предпосылки, молодые люди понимают, что лучше сохранить неоднозначное наследие, чем оказаться перед исторической пустотой».

Футуристичная советская архитектура

Административное здание, Рапла, Эстония.

Футуристичная советская архитектура

Дача Брежнева в Паланге, Литва.

Футуристичная советская архитектура

Отель на Домбае.

Футуристичная советская архитектура

Советское посольство на Кубе, Гавана.

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