Футуристичная советская архитектура

Принято считать, что в СССР все было серым и однотипным, от брюк до автомобилей. Отчасти с этим можно согласиться — плановая экономика не оставляла дизайнерам большого пространства для маневра. Но не все так однозначно.
Французский фотограф Фредерик Шобэн как-то наткнулся на фотографию здания Министерства автомобильных дорог в Тбилиси и так впечатлился смелостью архитектурных решений, что взялся за фотопроект о футуристической архитектуре СССР 70-90-х годов. Семилетнее странствие по бывшим советским республикам вылилось в прекрасную фотокнигу под названием Cosmic Communist Consructions Photographed (дословно — «Сфотографированные космические постройки коммунизма»).
Министерство автомобильных дорог Грузинской ССР.
В предисловии отмечается, что автор хотел продемонстрировать неожиданную вспышку воображения советских архитекторов. В отличие от ранних лет существования СССР, в градостроительстве отчетного периода не прослеживается единый стиль. Шобэн считает разброс архитектурной мысли признаком распадавшейся политической системы.
Дача Президиума Верховного Совета СССР на озере Севан, Армения.
Дворец бракосочетания в Бишкеке, Кыргызстан.
«У каждого режима была собственная, строго определенная эстетика.
Институт робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург.
Кинотеатр «Россия» в Ереване, Армения.
В общей сложности в книге представлены 90 сооружений. И каждое из них буквально дышит идеями прогресса и мощи Советского Союза.
Дворец бракосочетания в Тбилиси, Грузия.
Политехнический институт в Минске, Беларусь.
При этом приведенные архитектурные шедевры оставляют двоякое впечатление. То ли это утопия — неотвратимость светлого будущего, когда СССР будет диктовать моду всему миру. То ли антиутопия, в которой само здание Дома Советов будто следит за каждым человеком, подобно Большому Брату из романа Оруэлла.
Дом Советов в Калининграде.
Памятник жертвам немецких оккупантов, Каунас, Литва.
Крематорий в Киеве.
Стоит заметить, Шобэн явно относится к Советскому государству с настороженностью и недоверием. Это сквозит в его статье для The Architectural Review: «…где бы я ни оказывался, мой интерес везде воспринимали как нечто странное — у людей, живших рядом с этими домами, еще было сильное похмелье от советского периода». В принципе, это неудивительно для европейца.
Академия наук в Москве.
Институт информации в Киеве.
Санаторий «Дружба», Ялта.
Дача Андропова в Пярну, Эстония.
«Сейчас же наблюдаются симптомы реабилитации, — пишет фотограф. — В Эстонии и Литве, например, новое поколение призывает признать эти здания памятниками архитектуры. Отвергая идеологические предпосылки, молодые люди понимают, что лучше сохранить неоднозначное наследие, чем оказаться перед исторической пустотой».
Административное здание, Рапла, Эстония.
Дача Брежнева в Паланге, Литва.
Отель на Домбае.
Советское посольство на Кубе, Гавана.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии