Где в Европе возможно бюджетно отдохнуть

Немногие могут себе позволить полететь на дорогие морские курорты Франции, Италии или Испании. Мы сделали подборку пяти самых бюджетных альтернатив и рассчитали твой бюджет на неделю. Выбор за тобой!



Черногория, Петровац

Латвия, Лиепая

Португалия, Мадейра

Албания, Саранда

Болгария, Созополь