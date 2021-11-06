Зачем британцы во время Второй Мировой Войны выкупили весь черный чай

История отношений Великобритании и черного чая во время второй мировой войны.
Во время второй мировой войны, которая длилась долгих шесть лет, погибло более 60 миллионов людей, большей частью обычных мирных граждан. В войну было втянуто 80% населения Земного шара, крупнейшие государства думали о том, как выйти из конфликта с минимальными потерями и одержать победу... Казалось бы, зачем в такое суровое время выкупать мировые запасы чая? Однако у Великобритании на то были свои причины.
Британский солдат делится чаем с американским пехотинцем. 10 февраля 1944 г.
Решение о массовой закупке черного чая было принято правительством Великобритании в 1942 году. Тому послужило несколько причин. Во-первых, чисто практическая: вода доставлялась на фронт в бочках, которые часто до этого использовались для хранения бензина или масла, и потому специфический вкус воды был, мягко говоря, неприятным. Однако нельзя было допускать, чтобы солдаты не пили воду, и потому примеси было решено замаскировать вкусом (и цветом) черного крепкого чая.
Во-вторых, содержащийся в черном чае кофеин позволял солдатам быть дольше на ногах и действовал на подобии энергетического напитка. В отличие от кофе, чай был дешевле и легче, учитывая, какие объемы его приходилось транспортировать.
Набросок одного из британских солдатов, иллюстрирующий сценку заваривания чая.
Третьей причиной послужило моральное состояние военных. Каждый день им приходилось лицом к лицу встречаться со смертью. Это сильно подламывало дух людей, многие страдали от пост-травматического синдрома, нервных срывов. Солдатам было нужно что-то такое, что могло бы дать им чувство стабильности, веры в будущее, что-то, что напоминало бы им о доме, словом, нечто такое, что могло бы сохранить их моральный дух. И таким средством выступил чай.
В условиях полного хаоса, британские солдаты не отказывали себе в возможности заварить котелок чая и медленно выпивать свою кружку, беседуя со своими сослуживцами. Это может показаться второстепенной причиной, однако для солдат в то время так не казалось. Иногда некоторые батальоны могли использовать около 100 галлонов (450 литров) топлива только на то, чтобы сделать себе чай. В одном из интервью британский служащий даже сказал, что мораль солдатов в то время была крепко связано с наличием чая. "Чай стал нам, как наркотик," - вспоминает он.
Члены трех батальонов наслаждаются чаем после трех дней на линии фронта. 10 июня 1944г.
Чтобы не разжигать открытый огонь, который мог бы выдать местоположение военных, была изобретена так называемая горелка Бенгази. Она состояла из двух емкостей, одна из которых служила своеобразным чайником, а вторая, собственно, горелкой. Обычно для этого использовались консервные банки, в которых поставляли еду. В банку до половины насыпали песок, поливали его горючим так, чтобы он пропитал песок, а в верхней половине банке делали несколько отверстий для циркуляции воздуха. После этого оставалось поджечь песок и поставить поверх банки емкость с водой.
Британская армия в Нормандии - Солдат принес чай немецким пленным. 22 августа 1944г.
Для больших объемов использовали четырехгаллоновые (18 литров) бочки, которые приспосабливали для горелки Бенгази. Такие горелки быстро разгорались, не шумели и позволяли быстро приготовить чай. Популярность чая среди британских войск была так высока, что в какой-то момент британское правительство решило выкупить весь запас чая по всей Европе. И, судя по отзывам ветеранов, это было очень правильное решение.
Британские военные заваривают чай, находясь на территории Нидерландов. 30 ноября 1944 г.
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