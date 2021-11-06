Зачем британцы во время Второй Мировой Войны выкупили весь черный чай

История отношений Великобритании и черного чая во время второй мировой войны.

Британский солдат делится чаем с американским пехотинцем. 10 февраля 1944 г.

Набросок одного из британских солдатов, иллюстрирующий сценку заваривания чая.

Члены трех батальонов наслаждаются чаем после трех дней на линии фронта. 10 июня 1944г.

Британская армия в Нормандии - Солдат принес чай немецким пленным. 22 августа 1944г.

Британские военные заваривают чай, находясь на территории Нидерландов. 30 ноября 1944 г .