Японцы создали кровать для геймеров

Японская мебельная компания «Bauhutte» предлагает превосходную игровую кровать с закусками, подставками для напитков, колонками, рабочим местом для установки нескольких экранов и даже уютным одеялом.

Источник: vinegred.ru «Я просыпаюсь и перемещаюсь с кровати за стол. К чему все эти сложности? Игровые кровати способны решить эту проблему», — пишут представители японской компании «Bauhutte» на своём сайте. Игровая кровать, цена на которую стартует с $600, предоставляет возможность геймерам играть без перерыва, не тратя много времени на поесть и на поспать. Единственное, что их может оторвать от игрового процесса — зов природы, поскольку пока разработчики ещё не смогли придумать, каким образом оборудовать своё царское лежбище санузлом.Источник: vinegred.ru Кровать поставляется с письменным столом, на котором могут крепиться видеоэкраны, регулируемым изголовьем и вешалкой для наушников. Металлический кронштейн, прикреплённый к кровати , может закрепить экран планшета над лицом человека, чтобы ему не приходилось лишний раз вставать. Источник: vinegred.ru В комплект даже входит уютное постельное покрывало за $40. Источник: vinegred.ru Компания также поделилась фотографиями более дорогой игровой кровати, которая стоит около $1100. Источник: vinegred.ru Данная кровать предназначена для более серьёзных игроков, поскольку она может вместить куда большее количество сладостей и напитков. Источник: vinegred.ru Фотографии кровати показывают, что она также имеет подставку для бутылок с энергетическими напитками. Однако не похоже, что мебель поставляется с напитками или закусками .