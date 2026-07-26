6 вещей, которые умел делать каждый советский школьник, а современные дети даже не думают об этом

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Современные дети очень продвинутые. В три года они уже ловко управляются с планшетом и телефоном, а в пять – могут без проблем оформить заказ на маркетплейсе и найти любую информацию в интернете. Но если вы попросите их пришить пуговицу или приготовить омлет, вряд ли они смогут это сделать. Современные дети очень продвинутые. В три года они уже ловко управляются с планшетом и телефоном, а в пять – могут без проблем оформить заказ на маркетплейсе и найти любую информацию в интернете. Но если вы попросите их пришить пуговицу или приготовить омлет, вряд ли они смогут это сделать.А вот советские школьники отлично справлялись с бытовыми задачами. Novate.ru рассказывает, что они умели.

Советские дети были детьми очень мало. К 10 годам родители уже воспринимали их как полноценных взрослых, доверяли уборку, готовку, походы по магазинам. За ребенком могли не приглядывать, его действия и решения не контролировали – родители были уверены, что он сам дойдет со школы домой, доберется на дополнительные секции, купит продукты на рынке. Почему так происходило и что для школьника считалось обычным делом, читайте в нашей статье. Спойлер: некоторые вещи могут показаться современным детям странными и ненужными, но не стоит забывать, что каждое поколение двигает цивилизацию по-своему.

1. Проявлять самостоятельность



Дети добирались до школы сами. / Фото: stihi.ru Дети добирались до школы сами. / Фото: stihi.ru

К сожалению, у родителей не всегда было время отводить детей в школу перед работой, поэтому малышам приходилось добираться самостоятельно. Первоклассники сами переходили дорогу, четко знали, куда идти, после уроков без проблем возвращались домой. У них были ключи от квартиры, поэтому ждать, пока вернется мама или папа, не было никакой нужды.

При необходимости шестилетний ребенок ходил на соседнюю улицу за хлебом, сидел дома в одиночестве.

Сейчас такая свобода действий – большая редкость. Родители держат детей под колпаком до самого выпуска из школы, боятся отпускать их из дома без присмотра, контролируют каждый шаг. В какой-то момент забота превращается в гиперопеку, и ни о какой самостоятельности даже говорить не приходится.

2. Гладить и готовить обед



Мальчик с детства учится готовить. / Фото: mt.ru Мальчик с детства учится готовить. / Фото: mt.ru

К 10 годам советские школьники без проблем могли приготовить не только завтрак для себя, но и обед для всей семьи. Каша, омлет, жареная картошка, макароны – любое из этих блюд могло оказаться на столе. Чему-то детей учили родители, чему-то – на уроках труда. Некоторые учителя даже проводили соревнования по чистке картошки, поэтому школьник не понаслышке знали, как ее готовить.

Девочек дополнительно учили обращаться с одеждой: чинить, стирать, гладить. Они досконально знали, что грязный воротничок на форме нужно отпороть, постирать, накрахмалить, погладить и пришить обратно. Мальчики тоже умели гладить – их задачей было держать в порядке пионерские галстуки, и они с ней прекрасно справлялись. Конечно, не обходилось без казусов, и иногда на красной шелковой ткани появлялись маленькие дырочки от утюга, но это было хорошим уроком.

3. Помогать взрослым



Дети собирали макулатуру. / Фото: life.ru Дети собирали макулатуру. / Фото: life.ru

В школах были уборщицы, но обычно они приводили в порядок только коридоры и служебные помещения. А вот классы ученики убирали сами. Они вытирали доску, мыли полы, протирали пыль на полках, поливали цветы. Никто не отлынивал – в процессе участвовали как девочки, так и мальчики.

Популярным было тимуровское движение, когда школьников закрепляли за ветеранами и пенсионерами, чтобы они помогали им. Дети ходили в аптеку за лекарствами, покупали продукты, подметали по дворе, красили забор.

Между классами проводили соревнования, кто больше соберет металлолома и макулатуры. Победители получали приз. Летом школьники ездили на отработки: сажали деревья, собирали урожай, пололи грядки. Никто не говорил, что им жарко или тяжело – была четкая задача, которую нужно было выполнить.

4. Делать уроки без родителей



Уроки приходилось делать самостоятельно. / Фото: yaplakal.com Уроки приходилось делать самостоятельно. / Фото: yaplakal.com

Наверняка вы часто видите ролики в социальных сетях, где родители рассказывают о том, что школьная программа их детей настолько сложная, что даже они не могут выполнить некоторые задания. В Советском Союзе родители вообще не заглядывали в учебники и тетради – ребенок делал уроки самостоятельно. Получалось – отлично, не получалось – приходилось исправлять двойки. Если забыл записать домашнее задание – бежишь к однокласснику, если чего-то не понимаешь – в библиотеку. Современные родители часто делают уроки за своих детей, но во времена СССР такое не поощрялось.

5. Иметь каллиграфический почерк



Почерк был красивым и ровным. / Фото: dialog-nn.ru Почерк был красивым и ровным. / Фото: dialog-nn.ru

Современные дети настолько привыкли печатать на телефоне или в компьютере, что им сложно даются банальные уроки письма. Но они бы точно не жаловались, если бы знали, что их бабушки и дедушки в 60-х годах прошлого века писали перьевыми ручками. Избежать клякс и царапин было невероятно сложно – чернила ложились в ровную, красивую линию только при правильном наклоне. Поэтому чистописанием занимались долго и тщательно.

Дети учились красиво писать на уроках, после школы, дома, но результат не заставлял себя долго ждать – почерк получался красивым и аккуратным. С появлением шариковых ручек процесс стал гораздо проще, но это отразилось на результате – если в младших классах дети старались выводить каждую букву, то к старшим – слова снова расползались.

6. Шить



Девочки шьют на уроках труда. / Фото: bestlj.ru Девочки шьют на уроках труда. / Фото: bestlj.ru

Сейчас уроки труда воспринимаются как что-то второстепенное, развлекательное, куда можно не ходить. Но в Советском Союзе им уделялось много времени. Начиная с 1 класса, дети учились обращаться с пластилином и делать аппликации, далее – брали в руки иголку, позже – переходили к вязанию, кройке и шитью. Девочки могли сами сшить фартук или даже платье, это были «базовые настройки», которыми современные леди похвастаться не могут.