Кажется, в них вселилась Барби

В марте 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек. С тех пор прошло 57 лет, а популярность пластмассовой дамы с каждым годом только возрастала.



По происхождению все Барби — немки. В начале 1950-х годов в немецких табачных лавках появляется кукла Лили, созданная карикатуристом по мотивам популярного комикса для взрослых. Рут Хэндлер увидела ее в ларьке в Швейцарии. Тогда она купила сразу трех «Лили» и переделала куклу в вариант, приемлемый для детей. Перед выходом в продажу Лили получила новое имя — Барби.



Барби — любимая игрушка миллионов девочек. Правда, иногда случается так, что девочки вырастают, а любовь к куклам крепнет. Тогда взрослые девочки сами создают Барби, только уже из самих себя.









Валерия Лукьянова

Синди Джексон

Анжелика Кенова

Анастасия Шпагина

Карина Барби и ее мама

Айджан Алиева и Илиан Илиев