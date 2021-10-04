Кажется, в них вселилась Барби

В марте 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек. С тех пор прошло 57 лет, а популярность пластмассовой дамы с каждым годом только возрастала.
По происхождению все Барби — немки. В начале 1950-х годов в немецких табачных лавках появляется кукла Лили, созданная карикатуристом по мотивам популярного комикса для взрослых. Рут Хэндлер увидела ее в ларьке в Швейцарии. Тогда она купила сразу трех «Лили» и переделала куклу в вариант, приемлемый для детей. Перед выходом в продажу Лили получила новое имя — Барби.
Барби — любимая игрушка миллионов девочек. Правда, иногда случается так, что девочки вырастают, а любовь к куклам крепнет. Тогда взрослые девочки сами создают Барби, только уже из самих себя.
Валерия Лукьянова
реди русскоговорящих девушек Валерия, наверное, самая известная «живая Барби». Осиная талия, длинные стройные ноги и широко распахнутые голубые глаза — девушка действительно выглядит точь-в-точь как кукла. По словам Лукьяновой, пластические хирурги всего один раз участвовали в создании ее образа — с их помощью Валерия увеличила грудь.
Синди Джексон
Эта женщина — самая первая «живая Барби». Сейчас Синди 59 лет, из них 25 лет ее сравнивают с куклой. По словам самой Джексон, она вовсе не стремилась стать воплощением «старомодной игрушки», просто со временем, после ряда операций (которых у женщины было более 50), журналисты решили, что Синди выглядит точь-в-точь как Барби.
Так Синди выглядела до проведения многочисленных операций.
На пластику женщина потратила более 100 тысяч долларов. Все деньги — часть наследства, которое Джексон получила от отца.
Анжелика Кенова
Несмотря на столь говорящую фамилию, все манипуляции с внешностью Анжелика проделывает вовсе не для того, чтобы найти своего «Кена». Она упорно отрицает любое хирургическое вмешательство и уверяет, что сходство с куклой — это удачное совпадение и подарок природы.
Анастасия Шпагина
Сама Анастасия не считает себя Барби. Девушка уверена, что она фея и несет в мир свет и добро. Нектар вроде пока не собирает. При взгляде на Анастасию первое, на что обращаешь внимание, — огромные глаза. Сейчас Шпагиной 22 года, подобный макияж девушка носит с 15 лет.
Карина Барби и ее мама
Живая Барби из Караганды, давно осевшая в Москве. Сама девушка действительно выглядит как кукла. С недавних пор ее мама стала поддерживать Карину не только на словах: женщина тоже облачилась в розовые одежды и стала блондинкой. Откровенно говоря, Карина мало похожа на настоящую Барби, однако себя девушка считает идеальной.
Айджан Алиева и Илиан Илиев
Болгарская пара, настоящие Барби и Кен. При взгляде на этих ребят с трудом верится, что они умеют дышать и сделаны не из пластика. «Кукольная» пара клянется, что такой внешностью одарила их природа, а к пластическим хирургам они никогда не обращались.
Даже с темными волосами девушка больше похожа на куклу, чем на обычного живого человека.
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