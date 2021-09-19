Ушуая — самый южный город планеты

Жители небольшого аргентинского городка Ушуая называют свою родину «Краем земли». Другие склонны именовать этот населённый пункт «Воротами Антарктиды». Визит в Ушуаю практически неизбежен сразу в нескольких случаях: если вы планируете посетить Ледяной континент Земли; если огибаете Южную Америку на корабле; если просто любите путешествия по экзотическим местам, ведь Ушуая — самый южный город нашей планеты.







Ушуая — это свободная экономическая зона и важнейший туристический хаб. Здесь компактно расположены аэропорт с взлётной полосой на краю залива, а также морской порт. Отсюда отправляются все круизы в Антарктиду. Сюда же на отдых и пополнение запасов заходят лайнеры, огибающие Южную Америку.







Одна из главных и центральных улиц Ушуаи — проспект Сан-Мартин. Назван в честь национального героя Аргентины генерала Хосе Франсиско де Сан-Мартин, который в начале XIX века был одним из руководителей войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке. Застройка проспекта, как и всего городка, отличается яркой, но эклектичной архитектурой. Здесь можно найти мотивы со всего мира, что немудрено, ведь Аргентина — страна мигрантов. Проспект Сан-Мартин протянулся на полтора километра параллельно берегу и напоминает торгово-развлекательный центр под открытым небом — здесь работает огромное количество магазинов, ресторанов и даже казино.

Основанный в 1884 году город расположен на побережье пролива Бигл (названного в честь корабля, на котором Чарльз Дарвин обходил Южную Америку).В порту Ушуаи швартуются и прогулочные суда-катамараны. Обзорные морские экскурсии по проливу — традиционная часть местной «культурной программы».Облюбовали Ушуаю и владельцы частных яхт. Нередко, делая крюк по пути к Антарктиде, сюда заходят и большие престижные морские яхты.По традиционным меркам, Ушуая — город небольшой. Однако на острове Огненная Земля и в одноименной аргентинской провинции — один из крупнейших населённых пунктов. Постоянно здесь проживает около 60 тысяч человек, но в разгар туристического сезона (когда у них лето, у нас, в России, зима) население резко возрастает тысяч на десять.Так доживают свой славный век некоторые корабли. Сидящий на мели спасательный буксир «Святой Кристофер» был построен в США в 1940-е годы под именем «Справедливость». Потом передан в аренду британским ВМС. По некоторым данным, принимал участие в высадке морского десанта в Нормандии в 1944 году. После войны был продан в Аргентину. В 1953 году получил серьёзные повреждения в ходе спасательной операции — со скал тогда снимали круизный лайнер «Монте Сервантес». С тех пор судно фактически заброшено в окрестностях Ушуаи.В Ушуае нет многоэтажных зданий. В центре на нескольких параллельных улицах расположены 2-4-этажные дома. А на окраинах находится обширный «частный сектор» — небольшие яркие аккуратные особняки.В городе тут и там видны объекты промышленной инфраструктуры, в частности, топливные портовые ёмкости. Что никак не вяжется с окружающей Ушуаю красивейшей девственной природой. В окрестностях города расположены величественные вершины Анд, нетронутые леса и чистейшие ледники.Терминал порта Ушуая. В основном, здесь швартуются грузовые суда, однако часто заходят и круизные лайнеры. По международной классификации, гавань Ушуаи относится к разряду «малых», максимальная длина судов, которые могут сюда заходить, — около 150 метров.В Ушуае начинается Панамериканское шоссе, уходящее к северу через два континента. До Аляски отсюда 18 000 км.Аэропорт Интернасьональ де Ушуая Мальвинас Архентинас.Открыт в 1995 году. Самый южный международный аэропорт Земли. Отсюда совершают рейсы в Антарктиду, Патагонию, Фолклендские острова и на другие территории Огненной Земли. Также обслуживает большое количество чартерных туристических рейсов. Несмотря на кажущуюся скромность, сертифицирован для приёма больших лайнеров , в частности, Боинг-747. Длина полосы составляет 3030 метров.Южный порт аргентинского военного флота — база ВМФ имени адмирала Бериссо.Берега в окрестностях Ушуаи облюбовали бакланы и чайки, они устраивают шумные птичьи базары. Это самые распространённые виды здешних пернатых, однако в целом на Огненной Земле можно встретить представителей более сотни видов птиц . Здешние климат и условия в нескольких природных парках — настоящий «птичий рай».Бигл — пролив, разделяющий главный остров архипелага Огненная Земля и лежащие к югу от него острова Осте, Наварино и другие более мелкие. Первым из европейцев этот архипелаг в 1520 году открыл Фернан Магеллан. Он назвал его Огненной Землей из-за многочисленных костров на побережье. Это были сигналы, которыми одно из коренных племён предупреждало другое о приближении чего-то необычного и, возможно , опасного.«Ушуая» на языке здешних аборигенов индейцев-ямана означает «вторгающаяся бухта». Город устроился на краю залива в окружении цепи высоких гор, которые защищают его от ветров.Анды. Самая длинная (9000 км) горная цепь на Земле берёт своё начало здесь.Монте-Оливия — самая высокая гора в департаменте Ушуая. 1326 метров над уровнем моря. Название, разумеется, не имеет никакого отношения к оливкам. Просто европейское колонизаторское ухо именно так услышало и восприняло слово языка индейцев-ямана. Они означали « гора , видимая с моря».Среднегодовая температура воздуха в Ушуае — около +6°С. Тем более удивительно, что в древности местные коренные жители ходили без одежды, смазывая тело жиром морских котиков. И, говорят, прекрасно себя чувствовали. Прибывшие колонизаторы принялись «одевать» индейцев, чем в итоге и ускорили их вымирание: ткань намокала, и непривычные к ней аборигены часто болели.Река Оливия. На её берегах снимали знаменитый «оскароносный» фильм «Выживший» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Поэтому весной 2016 года Оливия стала местом настоящего массового паломничества туристов. Ввиду сложности рельефа к съёмочным локациям были организованы лишь пешие маршруты.Туристам, которые имели счастье побывать в самом южном городе Земли Ушуае, в паспорт ставят специальный штамп: «Fin del Мundo» («Конец света»). Оптимисты, впрочем, более склонны называть здешние места «Началом света»: во всяком случае, из поездки в Ушуаю возвращаешься с новой, «перезагруженной» головой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)