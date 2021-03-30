Как сделать бетонную лавочку для сада своими руками

Во дворе или в саду непременно должна быть лавочка, на которой можно посидеть, отдохнуть, помечтать или полюбоваться пышной зеленью, выращенной своими руками.

Совсем не обязательно её покупать, поскольку для её изготовления не понадобится ни много материала, ни времени.

Предлагаем сделать современную бетонную лавочку, которая будет радовать долгие годы.

Лавочка состоит из двух бетонных блоков и деревянного сиденья. Деревянная основа не прикреплена к бетону, доски находятся в выемках бетонных блоков. Поэтому в случае необходимости лавочку можно разобрать, сняв доски с бетонных оснований.

Шаг 1. Необходимые материалы и инструменты

Бетон

Формы для создания основания для лавочки

Доски 4x6 см

Три доски шириной 6 см, или четыре доски шириной 4 см, длиной 2,5 метра для сидения лавочки

Планки 2×2 см, они нужны для того, чтобы скрепить вместе длинные доски для сидения лавочки.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Циркулярная пила

Шлифовальный станок

Шаг 2. Сборка панелей

Сборка панелей

Сборка панелей

Важно, чтобы два бетонных блока были одинакового размера, а выемки для досок были тоже выровнены. Все части можно выпилить или подровнять с помощью циркулярной пилы. Как только все части готовы, их нужно собрать в панели.

Шаг 3. Сборка форм

Сборка форм

Сборка форм

Формы для основания лавочки должны представлять собой большие деревянные ящики с двумя деревянными планками, которые создадут в бетонной основе выемки для установки сиденья. Между планками необходимо оставить пространство 4 см, но можно сделать его и больше, чтобы выступы были крепче.

Шаг 4. Дно

Дно

В качестве дна для ящиков можно использовать куски МДФ. Их необходимо прикрутить шурупами к доскам ящика для того, чтобы цемент не вытекал из форм. Фанера тоже подойдет.

Шаг 5. Заполнение форм

Заполнение форм

С помощью лопаты необходимо заполнить форму бетоном на 10 см.

Заполнение форм

Заполнение форм

Затем нужно добавить несколько древесных блоков. Они станут своеобразным сцеплением для мокрого цемента. После этого необходимо подождать 24 часа, прежде чем залить следующий слой бетона.

Заполнение форм

Заполняем формы до конца, периодически используя лопату и палку, чтобы подталкивать влажный бетон вниз в углы форм. Поскольку верхняя часть форм будет дном для бетонных блоков, то верхний слой бетона можно и не затирать, а просто выровнять его один раз стяжкой.

Лучше всего оставить бетонные блоки на 3 дня, чтобы они хорошо высохли. В этом случае можно быть уверенным, что основы для лавочки будут крепкими и не треснут, когда их будут доставать из форм.

Шаг 6. Бетонные блоки

Бетонные блоки

Бетонные блоки

Деревянные панели нужно раскрутить и достать основу. Если средние доски 2x6 см крепко зацементировались и застряли, можно использовать циркулярную пилу, аккуратно сделав ею надрезы.

Бетонные блоки

Затем необходимо взять лом и молоток и аккуратно снять доски.

Шаг 7. Установка блоков

Установка блоков

Установка блоков

В земле необходимо вырыть углубление примерно на 8-10 сантиметров и утрамбовать землю внизу. Потом на дно нужно насыпать около 7 см гравия и его тоже утрамбовать. Затем устанавливают блоки.

Шаг 8. Выравнивание

Выравнивание

На блоки положите одну доску и проверьте, насколько ровно она лежит. В случае выявления неровности, подсыпьте гравий под один из блоков, пока лавочка не будет стоять ровно.

Шаг 9. Крепление досок и шлифовка

Крепление досок и шлифовка

Крепление досок и шлифовка

Отшлифуйте доски для сиденья с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги.

Шаг 10. Вырезание углублений для планок

Вырезание углублений для планок

Вырезание углублений для планок

С помощью циркулярной пилы необходимо сделать углубления для деревянных планок, которые буду служить креплением для больших длинных досок.

Шаг 11. Крепление планок

Крепление планок

Крепление планок

Примерьте, помещаются ли планки в сделанные углубления. С помощью циркулярной пилы подравняйте длину досок. Затем прикрутите их шурупами и отполируйте шлифовальной машинкой.

Шаг 12. Завершающий этап

Завершающий этап

Необходимо покрыть доски герметиком и отшлифовать боковые стороны бетонного основания.