С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Спасибо!пользуюсь некоторые советы очень помогли👍Полки и стеллажи,...
  • Homo Sapiens
    да, мы живём не в скучном настоящем, а в реальном будущем!5 фактов о лазерах
  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...

17 ярких примеров, что бывает, когда доверяешь онлайн-переводчику


17 ярких примеров, что бывает, когда доверяешь онлайн-переводчику

Доводилось ли вам, находясь в другой стране, наблюдать странные переводы на русский местных товаров или услуг? Если да, тогда вы точно оцените весь юмор нашей сегодняшней подборки. Всем хорошего настроения!

1. Вроде названия блюд должны пробуждать аппетит, но тут что-то пошло не так...


Какое чудовищное название. | Фото: LiveJourna.

Какое чудовищное название. | Фото: LiveJourna.

 

2. «А ведь я никогда не пробовал нажать на голубя...»


Сразу стало интересно, что будет, если на него нажать. | Фото: Пикабу.

Сразу стало интересно, что будет, если на него нажать. | Фото: Пикабу.

 

3. «А у колбасы весьма интересная жизнь...»


Увлекательные приключения колбасы на Novate.ru. | Фото: News24.pro.

Увлекательные приключения колбасы на Novate.ru. | Фото: News24.pro.

 

4. «Обалдеть» - вместо тысячи слов...


Коротко и по существу. | Фото: Пикабу.

Коротко и по существу. | Фото: Пикабу.

 

5. «Скользкий пол - это не йога!»


Кто такой «йоха»? | Фото: Пикабу.

Кто такой «йоха»? | Фото: Пикабу.

 

6. Сначала все было неплохо, но потом переводчика понесло...


Что тут думать, мне «Суп из бульдозера»! | Фото: Ридус.

Что тут думать, мне «Суп из бульдозера»! | Фото: Ридус.

 

7. Все из-за креветок!


Креветки с креветками из-за креветок. | Фото: Pressa.tv.

Креветки с креветками из-за креветок. | Фото: Pressa.tv.

 

8. Это будет актом каннибализма!


По мнению Novate.ru, хлеб, которые ест хлеб - это жестоко. | Фото: Пикабу.

По мнению Novate.ru, хлеб, которые ест хлеб - это жестоко. | Фото: Пикабу.

 

9. «Это блюдо дня или карточка того, кто заказал столик?»


17 ярких примеров, что бывает, когда доверяешь онлайн-переводчику

«Только не принимайте на свой счет!» | Фото: Усадьба Урсы.

 

10. Только бессердечное бурение, только хардкор.
..


Способ бурения. | Фото: Onedio.

Способ бурения. | Фото: Onedio.

 

11. Это перевод через переводчик, тут каждое слово само за себя!


Никакого согласования. | Фото: Пикабу.

Никакого согласования. | Фото: Пикабу.

 

12. Хотелось бы узнать, что за «траво»?


Какое-то «траво» из Китая. | Фото: Pure.

Какое-то «траво» из Китая. | Фото: Pure.

 

13. «Я извиняюсь, а как дверная эмаль сочетается с рыбой?»


Рыба и дверная эмаль. | Фото: БигПикча.

Рыба и дверная эмаль. | Фото: БигПикча.

 

14. «Не волнуйтесь, у каждого свои недостатки...»


Чистосердечное признание. | Фото: 4tololo.ru.

Чистосердечное признание. | Фото: 4tololo.ru.

 

15. «Вообще, прыгать запрещено, но русским можно, если не спеша!»


17 ярких примеров, что бывает, когда доверяешь онлайн-переводчику

«Прыгать запрещено, но русским можно!» | Фото: Позитив для всех.

 

16. Звучит очень аппетитно...


Повара после выходных подташнивает... | Фото: Общенет.

Повара после выходных подташнивает... | Фото: Общенет.

 

17. «Скажите, какие именно пупырышки вы устраняете?»


Салон узкого профиля. | Фото: БигПикча.

Салон узкого профиля. | Фото: БигПикча.

 

Видео-бонус:


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





17 ярких примеров, что бывает, когда доверяешь онлайн-переводчику

И не забудьте:
17 ярких примеров, что бывает, когда доверяешь онлайн-переводчикуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх