DIY Идея из газетных трубочек | Поделка из газеты

Разрезала газеты на полоски шириной 10 см.
Скручивала в трубочки при помощи деревянной палочки.
Кончик приклеила клеем ПВА.
Скрутила 2 круга и срезала края.
Для стенок дополнительно использовала газетные листы, чтобы стенки были ровные.
Крышку зафиксировала в полукруглом состоянии с помощью горячего клея и газетной трубочки.
Этот процесс постаралась наглядно показать в видео.
Для крепления крышки и основной части использовала трубочку и деревянную шпажку.
Трубочки приклеивала в шахматном порядке к крышке и к основе чередуя.
Окрашивала акриловой краской двух цветов: чёрной и жёлтой.
Творческого вам вдохновения!
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