DIY Идея из газетных трубочек | Поделка из газеты

Разрезала газеты на полоски шириной 10 см.

Скручивала в трубочки при помощи деревянной палочки.

Кончик приклеила клеем ПВА.

Скрутила 2 круга и срезала края.

Для стенок дополнительно использовала газетные листы, чтобы стенки были ровные.

Крышку зафиксировала в полукруглом состоянии с помощью горячего клея и газетной трубочки.

Этот процесс постаралась наглядно показать в видео.

Для крепления крышки и основной части использовала трубочку и деревянную шпажку.

Трубочки приклеивала в шахматном порядке к крышке и к основе чередуя.

Окрашивала акриловой краской двух цветов: чёрной и жёлтой.

Творческого вам вдохновения!