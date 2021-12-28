С нами не соскучишься!

8 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Знаток моды". Пункты 2,3,4,5,6,8,9 как раз в тренде."Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого." - нет э...10 вещей, которые...

DIY Идея из газетных трубочек | Поделка из газеты

DIY Идея из газетных трубочек | Поделка из газеты

DIY Идея из газетных трубочек | Поделка из газеты

Разрезала газеты на полоски шириной 10 см.
Скручивала в трубочки при помощи деревянной палочки.
Кончик приклеила клеем ПВА.
Скрутила 2 круга и срезала края.
Для стенок дополнительно использовала газетные листы, чтобы стенки были ровные.
Крышку зафиксировала в полукруглом состоянии с помощью горячего клея и газетной трубочки.
Этот процесс постаралась наглядно показать в видео.
Для крепления крышки и основной части использовала трубочку и деревянную шпажку.
Трубочки приклеивала в шахматном порядке к крышке и к основе чередуя.
Окрашивала акриловой краской двух цветов: чёрной и жёлтой.
Творческого вам вдохновения!

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх