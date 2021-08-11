15 простых способов освежить интерьер квартиры без больших материальных затрат

Опытные дизайнеры по интерьеру уверены, что для того, чтобы преобразить интерьер квартиры совсем не обязательно делать капитальный ремонт или вкладывать солидные суммы денег.

Изменить окружающую обстановку можно практически без материальных затрат.

Нужно только немного фантазии и умение работать руками.

1. Рама для телевизора

Плазменный телевизор, висящий на стене можно оформить рамой, багетом или широким молдингом.

2. Коврик своими руками

Яркий или нейтральный коврик, сделанный своими руками и с любовью добавит дому тепла и уюта.

3. Декоративный камин

Камин - это всегда роскошно и уютно, пусть даже он всего лишь предмет декора.

4. Водопроводные трубы

Остатки пластиковых водопроводных труб можно использовать, как элементы декора.

5. Мебель из паллет

Из деревянных поддонов (паллет) можно сделать множество оригинальных предметов мебели.

6. Картины ручной работы

Оконные рамы, ветки, бусины, бисер, камни, ракушки - прекрасные материалы для создания фантастических картин и инсталляций, которые добавят индивидуальности квартире.

7. Гирлянды в интерьере

Светодиодными гирляндами можно украсить зеркала, занавески, изголовье кровати и даже стены. Такой декор выглядит очень эффектно.

8. Полоски

Чтобы освежить интерьер не обязательно менять покрытие пола или стен, достаточно просто декорировать устаревшие покрытия цветными широкими полосками.

9. Оригинальные светильники

Необычные люстры и светильники, сделанные своими руками, станут изюминкой любого интерьера.

10. Зеркальные поверхности

Зеркала и зеркальные поверхности не только добавят роскоши интерьеру, но и помогут визуально расширить пространство квартиры.

11. Новая жизнь старой мебели

Освежить старую мебель можно с помощью обычной краски и декоративных молдингов.

12. Декор потолка

С помощью декоративных молдингов и багетов можно освежить простой дизайн потолка.

13. Виниловые наклейки

Виниловые наклейки - один из самых простых способов украшения стен.

14. Дизайнерская мебель

Старый комод можно украсить росписью, самоклеющейся пленкой или по технологии декупаж.

15. Уютный подоконник

Обыкновенный подоконник можно использовать в качестве стола или уютного диванчика.

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