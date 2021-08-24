Как открыть банку консервов голыми руками, когда нет ножа или открывашки

Многие соотечественники ошибочно и наивно полагают, что открыть банку консервов без специальных инструментов (или хотя бы ножа) не представляется возможным. Это совсем не так. На самом деле банку можно открыть без особого труда. Само собой, если знаешь, как правильно и быстро это можно сделать.
Вот эта самая кромка. /Фото: youtube.com.
Итак, обратите внимание на то, что на крышке банки есть кромка. Собственно она и является главным препятствием на нашем пути. Что нужно сделать для того, чтобы от нее избавиться? В первую очередь находим какую-нибудь обширную твердую поверхность, например, асфальт. Подойдет также бетонная плита, большой камень, бордюр или достаточно большая железка. Нужно ли говорить, что на улице таких предметов вокруг огромное количество как в городе, так и на природе.
Трем о твердую поверхность. /Фото: youtube.com.
Прислоняем консервную банку к поверхности и начинаем тереть. Метал кромки на самом деле достаточно тонкий. Уже через непродолжительное время он повредится, перестав тем самым удерживать крышку. Все, что останется после этого сделать нажать на банку пальцами и снять сломанную крышку руками с той стороны, где осуществлялось трение.
Надавливаем пальцами. /Фото: youtube.com.
Примечание: данный способ работает с любыми консервными банками. Он хорош еще и тем, что отсутствует всякий риск повредить руки.
Снимаем крышку. /Фото: youtube.com.
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