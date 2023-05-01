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Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталлятор Кети Патерсон (Katie Paterson) и архитектурное бюро Zeller & Moye спроектировали впечатляющее строение в Бристоле.

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Внутренняя отделка инсталляция Modernist grotto выполнена из более 10000 различных пород дерева. Таким образом авторы демонстрируют эволюцию планеты и возникновение видов деревьев за последние 390 миллионов лет.

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

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