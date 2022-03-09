«Страшная Мари»: невероятная судьба скандальной музы Ренуара

Никто не знал, когда она говорит правду, а когда лжет. Никто не догадывался, где она пропадала по несколько дней. Никто не спрашивал, кем был отец ее ребенка. Ее называли «страшной Мари» и обвиняли в расчетливости, эксцентричности и бездушии. Сюзанна Валадон была одной из самых популярных натурщиц Монмартра, она позировала Ренуару и Тулуз-Лотреку. Никто не догадывался о том, что она тоже пишет картины и сможет стать успешной художницей.











Сюзанна Валадон, фото 1885 и 1890 гг.



Мари-Клементина Валадон была дочерью прачки, а об отце она ничего не знала. С 11 лет ей пришлось работать: она нянчила детей, подавала напитки в бистро, торговала овощами на рынке. В 15 лет она поступила на службу в любительский цирк и стала акробаткой. Ее цирковая карьера закончилась после того, как она сорвалась с трапеции и упала на арену. Из-за полученной травмы девушка больше не могла выполнять акробатические трюки.







Слева – Т.-А. Стейнлейн. Портрет Сюзанны Валадон. Справа – С. Валадон, фото 1887 г.



Ее мать открыла прачечную, и Мари-Клементина помогала ей разносить белье заказчикам. Среди них были художники, и один из них – Пюви де Шаванн – обратил внимание на привлекательную девушку, предложив ей работу натурщицы.

В каждом персонаже картины «Священная роща» угадываются черты Мари-Клементины.П. де Шаванн. Священная роща , 1889Ф. Зандоменеги. БеседаПозже девушка стала натурщицей также для Ф. Зандоменеги и О. Ренуара. В 1883 г. Валадон родила сына, отцом которого называли каждого из художников, с которыми она работала. Девушка не отличалась пуританскими взглядами и вела свободный образ жизни. В том же году натурщица позировала для двух картин из танцевальной серии Ренуара. «Страшная Мари» в его исполнении – само очарование, мягкость и женственность.С. Валадон с сыном, 1890 и 1894 гг.О. Ренуар. Слева – Сюзанна Валадон, 1885. Справа – портрет Сюзанны Валадон, 1885Для этих картин Ренуару позировала С. Валадон: *Танец в Буживале*, 1883, *Танец в городе*, 1883, *Зонтики*, 1886Совсем по-другому видит ее Тулуз-Лотрек. В своих работах художник не льстит девушке, заостряя внимание на тех чертах, которые выдают в ней вздорный характер. Исследователь жизни и творчества Тулуз-Лотрека А. Перрюшо писал: «В портретах Лотрека у Мари резкие, жесткие черты лица, такие, какими они станут, когда она утратит прелесть своих двадцати лет. У нее не по возрасту печальное лицо, сжатые губы, мрачный, устремленный в пространство отсутствующий взгляд».А. де Тулуз-Лотрек. Девушка за столом, 1887. ФрагментА. де Тулуз-Лотрек. Портреты Сюзанны Валадон 1885 и 1887 гг.По совету Тулуз-Лотрека Мари-Клементин взяла псевдоним Сюзанна, и именно под этим именем позже ее узнал весь мир. В ту пору у натурщицы с художником начался бурный роман, в котором А. Перрюшо видит не только страстное увлечение друг другом, но и творческий союз двух талантливых людей: «Мари нравилась любовь . Она занимала в ее жизни большое место. Вид Лотрека, его уродливая внешность, его страстная натура не отпугнули ее, а скорее наоборот – привлекли. Она стала любовницей Лотрека. Оба они, казалось, были созданы друг для друга. И эта плебейка и потомок графов де Тулуз были абсолютно свободны от каких-либо предрассудков. И он и она трезво смотрели на действительность. Пользуясь любым случаем, чтобы поучиться у художников их ремеслу, Валадон ценила талант Лотрека, его острый глаз психолога, трезвость его взглядов, его неумение писать «красиво», его зачастую бичующие карандаш и кисть».А. де Тулуз-Лотрек. Похмелье, 1889Сюзанне Валадон нравилось рассказывать о себе небылицы, что подтверждал Тулуз-Лотрек: «Воображения у нее предостаточно, ей ничего не стоит солгать». Но об одном она никогда не говорила – о своем серьезном увлечении живописью. Тулуз-Лотрек однажды случайно увидел ее работы и был поражен незаурядным талантом художницы. Он показал ее картины Эдгару Дега, и тот воскликнул: «Вы – наша!».С. Валадон. Обнаженная, 1926С. Валадон. Слева – автопортрет, 1917. Справа – Адам и Ева, 1901«Страшная Мари» заставляла Тулуз-Лотрека выполнять все ее капризы, изводила его истериками, надолго исчезала без объяснений, постоянно врала. После того , как она разыграла спектакль с самоубийством, терпению художника пришел конец, и больше они не встречались. Позже она вышла замуж, а в 44 года ушла от мужа к 23-летнему любовнику, с которым прожила почти 30 лет.С. Валадон. Голубая комната, 1923К своим произведениям Валадон относилась куда более серьезно, чем к мужчинам: над одной картиной она могла работать более 10 лет. В 1894 г. Валадон стала первой художницей, принятой в Национальное общество изящных искусств, и одной из немногих, кто добился признания и финансового благополучия при жизни. Своему сыну Морису Утрилло Сюзанна Валадон не дала ни материнской заботы , ни любви, но зато передала любовь к живописи – он также стал художником. Их называли последними наследниками импрессионизма.С. Валадон, М. Утрилло и А. УттерС. Валадон в студии . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)