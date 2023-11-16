8 стран, где блюда KFC полностью отличаются

Kentucky Fried Chicken проделал долгий путь, от скромного ресторанчика на заправочной станции города Корбин, Кентукки, до одного из крупнейших фаст-фуд франшиз в мире, 18000 филиалов в 115 странах. Компания KFC научилась приспосабливаться к каждому новому рынку в любой стране и развиваться в неожиданных направлениях. Вот несколько стран, где в KFC готовят совсем по-другому.
Япония
KFC в Японии отдаёт предпочтения тёмному мясу над белым мясом, и подают рисовые шарики.
С другой стороны, KFC в Японии иногда делает ставку на более базовый уровень подхода. Они ввели такие блюда как, копчёно яблочные куриные бёдра, куриный террин (паштет), и ballotine (фаршированная курица с абрикосами, сливами, клюквой, апельсином и белым вином). Так же они открыли единственный в мире KFC бар-виски высокого класса.
Одно из самых поразительных вещей Японского KFC, является его популярность на Рождество. Согласно легенде, директор по рекламе, был вдохновлён группой иностранцев, которые не могли найти индейку для Рождественского ужина, и решили вместо этого заказать курицу. Сегодня в KFC, новогоднее блюдо из курицы, торта, и шампанского настолько популярно, что нужно бронировать столик заранее, за несколько недель.
Китай
Поначалу KFC не очень хорошо запустился на китайский рынок, ведь когда название ресторана было переведено на иероглифы, оно стало обозначать «съешь свои пальцы». Как то не очень охота заходить, в такое не очень питательное заведение. Со временем компания сплотилась и стала, быстро расширятся, отказавшись от американской рыночной модели и дешёвого меню.
Рестораны KFC в Китае имеют гораздо больше зон для размещения больших семей и групп. Меню состоит из блюд риса, соевых молочных напитков, яичных пирогов, и жареных палочек из теста. Западные непопулярные блюда, такие как, салат из капусты и картофельное пюре, заменили на более вкусные блюда для китайцев, такие как салат из тёртой моркови, грибами и побегами бамбука.
В KFC не беспокоятся о ценовой конкуренции с уличными торговцами и дешёвыми местными ресторанами. Вместо этого они позиционируют себя как вариант для среднего класса, молодых специалистов и редкое удовольствие для семьи. С акцентом на высокие стандарты сервиса и организация мероприятий для детей.
Индия
Первая попытка выйти на Индийский рынок началась в 1990-х годах, но провалилась, в 2004 году была предпринята новая стратегия. Но только в 2012 году, когда в меню появилось много вегетарианских блюд, успех был достигнут. В Индийском ресторане KFC, преобладали такие блюда как, овощи Зингер, картофель Криспер Бургер, и горячие овощные закуски. Ведь до 42 процентов индийских семей, были вегетарианцами.
В 2016 году компания решила продвигать куриные блюда, но в то же время, не отказываясь от вегетарианства.
После того, как в индийском штате Карнатака был принят закон против пластмассовых одноразовых приборов, филиалы KFC в Индии начали пробовать выпускать съедобные тарелки.
Россия
Русское меню в KFC американцы считают несколько причудливым, такое как овсянка на завтрак и пиво в меню напитков. Ещё один неожиданный элемент это рис терияки с японскими деревянными палочками. Так же куриные котлеты и рулеты с ломтиками маринованного имбиря, обычно используемые в качестве мощного средства при поедании суши.
KFC в России имеет поразительный подход к цифровому маркетингу и вирусному медиа. В 2011 году, они отдали 100 000 бесплатных сандвичей тем, кто присоединился к официальной странице KFC Вконтакте. В 2014 году они наняли креативное агентство, чтобы создать вирусное видео, в котором, студент бросает курицу в своего учителя, преподаватель становится раздражённым и подходит к нему и переворачивает ведро на голову ученику. В результате, это видео не стало слишком популярно и не привлекло достаточно покупателей, ведь большинство молодых людей не смотрят телевизоров и не обращают внимания на рекламу.
Нигерия
Хотя KFC динамично развивается в некоторых африканских странах, но они столкнулись с некоторыми неожиданными проблемами в Нигерии, где импорт кур запрещён, а местные могут быть недоброкачественными. Относительная бедность большей части населения делает дальнейшее расширение сложным, хотя в KFC удалось привлечь многих посетителей благодаря бесплатному Wi-Fi и прохладному кондиционеру. Они приспособились к местному вкусу, в том числе вегетарианским и пряным блюдам.
В 2014 году они в Нигерии запустили рекламу на Facebook и Twitter для продвижения Big Boss бургера, недолговечная попытка продать жареного цыплёнка, эта версия Макдональдс Big Mac в Нигерии была провалена.
Филиппины
На Филиппинах KFC борется с сильным соперником, местным рестораном Джоллиби, где подаётся множество жареной курицы, а также котлеты, спагетти, местное филиппинское блюдо Lumpia (блинчики с мясной начинкой и яйцами) и bangus (молочная рыба). Против столь грозного противника, KFC выбрал стратегию кулинарного творчества.
Филиппинское KFC, разработало целый ряд новых блюд. В 2015 году они сделали акцию на двойной хот-дог, наполненный множеством белого сыра и ещё «Колобок» жареные пирожки с цыплёнком. Так же они ввели блюдо под названием Chizza, большой кусок курицы, покрытый пицца-соусом, сыром, зелёным перцем и ананасами.
Ещё один пункт в меню KFC на Филиппинах, который удивил иностранцев, была сладкая булочка, посыпанная сверху тёртым сыром, а не внутри неё.
Израиль
В 2009 году KFC в Израиле, надеясь привлечь больше людей, придерживается религиозных еврейских диетических традиций. Курица из KFC покрывается сухим молоком, нарушая при этом правила смешивания молочного с мясным. Так же они разрабатывают молочно-ароматизированный порошок сои, который используется в качестве замены кошерной еды. Несмотря на эти усилия, KFC в Израиль прекратил своё существование в 2013 году, но поклонники этой франшизы по-прежнему надеются, что они вернутся.
KFC имел гораздо больший успех на палестинской территории. В 1990-е года, попытки Палестинской администрации, привлечь американскую франшизу не удалось. Тогда, израильские владельцы KFC потребовал от палестинцев подать заявку через Израиль. Однако палестинский предприниматель Адиб Бакри всё-таки уговорил американцев и открыл свой первый ресторан в Рамалле с высоким спросом. KFC в Палестине теперь имеет шесть филиалов.
Южная Корея
KFC столкнулся с жестокой конкуренцией в Южной Корее, их собственная промышленность имеет очень хорошо развитый ресторанный бизнес. В 2013 году они удвоили Maxx, больше бекона и сыра между двумя булочками. А в 2014 году они представили Double Down King: бекон, соус барбекю, соус белый перец и пирожок с говядиной между двумя пряными куриными филе.
В Корейском KFC, так же приняла ряд мер по улучшению меню. Это жареное мороженое, зелёный лук с яйцами, жареные хлебные шарики с начинкой из моцареллы и чернилами кальмара. Совсем недавно в KFC организовали популярную Южно-корейскую комбинацию из жареной курицы и пива.
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