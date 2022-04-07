10 странных странных фактов о Луне, которые не могут объяснить современные учёные

Близкая, загадочная, мистическая...
Луна будоражит человеческие умы с начала времён. И даже сегодня, в эпоху прогресса, в Интернете можно встретить немало диковинных историй и утверждений о Луне. Они варьируют от фантастических теорий заговора до действительно странных аномалий, которые ученые пока не могут объяснить.
1. Размеры и орбита идеальны
Размеры и орбита Луны идеальны.
За последние несколько лет было несколько полных затмений Солнца Луной. На самом деле, уже то, что люди могут наблюдать подобное явление, - это настоящее чудо. Давно известно, что Луна - единственный спутник, который позволяет наблюдать полное затмение с поверхности планеты. В случае Земли все это связано с относительными размерами Солнца, Луны и расстоянием Земли от них. Размер Луны составляет примерно одну четверть от земного. А теперь о странностях.
Диаметр Луны примерно в 400 раз меньше диаметра Солнца. Но Луна также в 400 раз ближе к Земле, чем Солнце. Также Луна имеет идеальную круговую орбиту вокруг Земли, в отличие от всех остальных известных спутников. Это и создает впечатление, что Луна и Солнце одинаковые по размеру на небосклоне. Хотя, вероятнее всего, это совпадение, его шанс - несколько миллионов к одному. Теоретика заговора же не устают доказывать, что причина этого проста: Луна является «искусственным объектом», а ее размеры и орбита точно выверены.
2. Пустотелая
Луна пустотелая.
Карл Саган заявил в своей книге « Интеллектуальная жизнь во Вселенной» в 1966 году, что естественный спутник планеты не может быть пустотелым. Большинство соглашалось с ним. Поэтому ученые были в шоке, когда сейсмическое оборудование на Луне зарегистрировало значительные реверберации 20 ноября 1969 года после посадки лунного модуля «Аполлона 12» на поверхность Луны. Луна не только «звенела как колокол», она делала это в течение более часа. Если верить данным, то это говорит о том, что Луна полая.
Во время следующей миссии реверберация была измерена снова. На этот раз эффект был еще больше, а «звон» продолжался более трех часов. Несмотря на предположения о том, что Луна действительно может быть полой, что основано на собственных экспериментах NASA, результаты были в значительной степени скрыты NASA в последующие годы.
3. Странные кратеры
Странные кратеры Луны.
Луна просто испещрена кратерами, которые образовались за миллиарды лет ее существования. Как ни странно, эти кратеры одинаковы по глубине. Согласно тому, что ученые знают сегодня, эти кратеры должны были бы сильно различаться по глубине, но на Луне это не так. Большинство сходится во мнении, что это просто аномалия, но некоторые утверждают, что Луна искусственна или полая, и считают эти кратеры доказательством своей теории.
Якобы под скалистой лунной поверхностью существует «внутренняя оболочка», состоящая из какого-то металлического материала, способного поглощать удары и равномерно распределять их по всей поверхности, тем самым предотвращая появление глубоких кратеров. По мнению некоторых, эта оболочка также предотвращает повреждение того, что может лежать под ней.
4. Искусственные структуры
Искусственные структуры Луны.
NASA говорит, что «искусственные» структуры на Луне являются оптическими иллюзиями в большинстве случаев, а также результатом размытых некачественных снимков в других случаях. Тем не менее, восторженные энтузиасты НЛО заявляют, что эти изображения являются неопровержимым доказательством инопланетных и искусственных структур на Луне. Даже за пару минут в Интернете можно найти кучу подобных фото, некоторые из которых довольно убедительны. Но надежных доказательств, конечно, маловато.
Одна из таких аномалий носит название «Осколок», и ее можно найти на фотографиях NASA. На снимке можно разглядеть искусственную структуру, возвышающуюся над поверхностью. Тот факт, что она отбрасывает тень, заставляет многих исследователей НЛО отвергать идею оптической иллюзии. Интересно, что на относительно небольшом расстоянии находится другая предполагаемая структура «Башня», высота которой, по оценкам, составляет около 11 километров.
5. Искусственно размещена на орбите
Луна искусственно размещена на орбите.
Нет никаких сомнений в том, что жизнь на Земле резко изменится без Луны. Для людей она может стать даже невозможной. Луна стабилизирует земные океаны и полярные районы планеты, что создает сезоны года, которые позволяют большинству районов планеты и жизни на ней процветать. Однако многие древние писания, как представляется, описывают время до того, как в небе Земли появилась луна. Некоторые верят, что Луна представляет собой искусственную структуру, специально размещенную на точно рассчитанной орбите для стабилизации условий на Земле.
6. База инопланетной разведки
Луна - база инопланетной разведки.
Если какая-то неизвестная древняя цивилизация целенаправленно разместила Луну на земной орбите, то единственным логическим предположением может быть то, что это сделала неземная раса. К примеру, исследователь и автор, вызывающий множество споров, Дэвид Ике утверждает, что Луна - это искусственный спутник, передающий сигналы от Сатурна на нашу планету и создающий «матрицу», которой является наша реальность.
7. Уникальное вращение
Уникальное вращение Луны.
Все слышали о темной стороне Луны, которую люди никогда не видели. Многие думают, что Луна всегда повернута к Земле одной стороной, поскольку она не вращается. Но было бы точнее называть эту часть Луны «дальней стороной», поскольку Луна на самом деле вращается. Вокруг Земли Луна делает полный круг за 27,3 дня, а поворачивается вокруг своей оси она за 27 дней. Это «синхронное вращение» заставляет одну сторону Луны всегда «уходить» от нашей планеты.
Опять же, Луна уникальна в этом, по сравнению со спутниками других планет. С точки зрения теоретиков заговора, это было сделано специально, чтобы «темная сторона Луны» была идеальным местом для создания инопланетной базы.
8. Реальная история Луны
«Письма с Андромеды» Алекса Кольера.
В своей спорной и широко высмеиваемой книге «Письма с Андромеды» автор и исследователь Алекс Кольер утверждал, что раскрыл реальную историю Луны. Но вот способ, которым он получил свою информацию, немного «насторожил» людей — автор якобы получил «телепатические сообщения» от инопланетянина, жившего в созвездии «Зенета». По словам Кольера, Луна была на самом деле огромным космическим кораблем, который прибыл сюда миллионы лет назад. Она привезла «рептилоидов, гибридов людей и рептилий, а также первых людей, которые ступили на Землю».
Кольер утверждает, что Луна является пустой, и на поверхности есть несколько секретных входов, ведущих внутрь. Под поверхностью Луны есть металлическая оболочка, под которой скрываются остатки древних инопланетных баз, оставшихся от огромной войны 113 000 лет назад. Сегодня эти базы заняты тайным мировым правительством, которое работало вместе с внеземной расой.
9. Долунная история
Долунная история Земли.
Многие древние писания рассказывают о времени «до Луны». Например, Аристотель писал об Аркадии, заявляя, что земля была населена «до того, как на небе над Землей была луна». Аналогично, Аполлоний Родосский говорил о времени, «когда не все «шары» были еще на небесах». У племени Чибча в Колумбии также есть подобные устные легенды, которые начинаются словами: «В самые ранние времена, когда Луны еще не было на небесах».У зулусов есть легенды, которые утверждают, что Луну «притянули» из невообразимой дали.
10. Секретные миссии
Секретные миссии на Луне.
Алекс Кольер - не единственный человек, который утверждает, что на Луне существуют базы. В течение последних двух десятилетий было множество таких заявлений, часто якобы исходящих от анонимов, которые предавали огласке секретные документы. Одно из недавних заявлений о наличии базы на Луне было сделано доктором Майклом Салла, который работает с китайским космическим агентством над пилотируемой миссией на Луну. В случае успеха это будет первое появление человека на Луне после «Аполлона-17» в 1972 году.
Салла утверждает, что база - часть «военно-промышленного внеземного комплекса». Еще более странными являются его комментарии относительно того, что NASA активно бомбардировало такие базы, а также «древние артефакты и объекты», чтобы скрыть их существование. Кроме того, он заявил, что секретные миссии по разведке Луны проводятся «тайным мировым правительством», которое заключило секретный договор с неизвестной внеземной расой.
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