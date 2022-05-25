Как подкармливать редис для получения хорошего урожая

Редис не зря считается лидером по росту и созреванию. Первые корнеплоды при полноценном уходе подают к столу уже через полтора месяца после посадки. Важный этап в выращивании этого овоща — подкормки питательными веществами.

При внесении удобрений для редиски рекомендуется учитывать потребности культуры и состояние почвы.

Дефицит полезных элементов немедленно скажется на состоянии редиски: овощи будут расти мелкими, сухими, с волокнистой мякотью. Вместе с тем злоупотребление удобрениями для культуры не менее опасно, чем нехватка микроэлементов. Так, избыток фосфора в грунте приводит к выбрасыванию стрелки, а переизбыток азота к наращиванию зеленой массы.

Разумное использование удобрений для редиса позволяет получить отменный урожай. Корнеплоды будут плотными, гладкими и без пустот.



Когда нужно вносить удобрения

Виды удобрений для редиса

Минеральные удобрения

Органические подкормки

Подкормка редиса народными средствами

Зола

Приготовление рабочего раствора:

Помет

Дрожжи

Удобрение редиса в теплице

Первая подкормка редиса проводится перед посевом семян, при подготовке грядки. Вторая подкормка редиса проводится при появлении всходов. Третья подкормка рекомендуется при активном наращивании ботвы и корнеплода. Часто ее называют корректирующей – она позволяет устранить проблемы, появившиеся на стадии роста.Если при перекапывании грядок внести в грунт полноценный набор полезных веществ, удобрять культуру в продолжение всего периода вегетации уже не нужно.Практически для всех огородных культур рекомендуется использовать два вида удобрений — органические и минеральные. Важное условие — готовить питательные растворы строго по инструкции. Рассмотрим подробнее, когда и чем удобрять редиску.Чаще всего для подкормки редиса дачники используют селитру или мочевину. Вносить удобрения можно как при подготовке грядок, так и на стадии первых листиков. Если удобрять землю осенью, лучше использовать селитру: она быстро растворяется и не вымывается водой. Весной рекомендуется вносить мочевину, так как она эффективно работает только в хорошо прогретом грунте.При повторной посадке, которая проводится летом, также не обойтись без азотных удобрений, хотя вносить их лучше в комплексе с суперфосфатом. Важно соблюдать нормы при внесении азота — 15 г селитры или 10 г мочевины на 1 кв. м.Не рекомендуется просто разбрасывать гранулы или смешивать их с семенами. Чтобы удобрения не вступили в реакцию с кислородом, что приведет к потере азота, необходимо сразу же после внесения подкормки перекопать грядки.Калийные удобрения рекомендуется применять при появлении нескольких листиков. Для налива плодов и чтобы редиска округлилась, на 1 кв. м понадобится 10–15 г калийной смеси.Фосфорные удобрения можно вносить на любой стадии роста или при подготовке грунта. Для подкормки редиса в открытом грунте понадобится 20 г препарата на 1 кв. м. При перекапывании количество смеси можно увеличить в два раза.В качестве подкормки для редиски в открытом грунте также можно использовать готовые органические удобрения. Они имеют преимущество перед минеральными подкормками: в их составе содержится полный комплект необходимых для роста овоща веществ (калия, цинка, азота, железа). Компоненты, входящие в состав органических удобрений, имеют натуральное происхождение и быстро усваиваются редиской.Прежде чем подкормить редиску органическими средствами, рекомендуем изучить нормы использования. Не нужно экспериментировать, в инструкции указано оптимальное количество подкормки, необходимое для быстрого роста и активного наращивания корнеплода.Вместе минеральными удобрениями рекомендуется использовать домашние средства. Применять приготовленные своими руками составы можно как на открытых грядках, так и в теплице.Если под рукой не нашлось калийно-фосфорных удобрений, заменить их можно обычной древесной золой. Перед перекапыванием почвы требуется внести до 500 г золы на 1 кв. м. Если редиска плохо растет и не образует корнеплод, необходимо повторно применить золу, но уже в виде раствора.Залить древесную золу (200 г) крутым кипятком (5 л).Настоять средство сутки.Перед применением развести водой в пропорции 1:1.Травяные настоиПо количеству питательных веществ такие средства значительно уступают минеральным удобрениям или даже золе, но есть у них и преимущество — витамины и ферменты в составе.Измельчить сорняки, крапиву, сложить в емкость для брожения, заполнив ее наполовину.Залить доверху водой.Оставить бродить под прямыми солнечными лучами.Перед применением приготовить раствор: на ведро воды добавлять 1–1,5 л настоя.Чем подкормить редиску для активного наращивания корнеплодов? Отлично отзывается эта культура на внесение птичьего помета.Смешать ведро воды и 1 кг помета.Настоять в продолжение недели, периодически помешивать.Развести с водой в пропорциях 1:10.На 1 кв. м рекомендуется вносить ведро настоя.Чем подкормить редиску для быстрого роста корнеплода? Отлично зарекомендовала себя дрожжевая настойка. В ведре воды растворить 100 г дрожжей, хорошо перемешать. Обязательно настоять сутки.Вносить дрожжевой настой можно как под корень, так и по листу. Нормы расхода такие же, как и для других народных средств.Растущие в теплице растения более деликатные и даже на щадящие растворы могут отозваться ожогом. Поэтому при подкормке редиса, растущего в закрытом грунте, рекомендуется соблюдать ряд правил.проводить подкормку в пасмурную погоду; не удобрять сухой грунт.Если сразу после сбора урожая редиски запланировано повторное выращивание этой культуры, обязательно использовать комплексные удобрения. Количество подкормок при этом можно увеличить.Удобрение редиса в открытом грунтеследить, как развиваются растения, и если при перекапывании вносилось недостаточное количество питательной смеси, проводить повторную подкормку редиски в открытом грунте после всходов;перед сбором урожая не злоупотреблять удобрениями — плоды будут водянистыми и безвкусными.Успешно справиться с выращиванием редиски поможет грамотное использование удобрений. Своевременное внесение калийных, азотных, комплексных растворов — один из самых важных этапов в уходе за культурой, позволяющий выращивать крупные, сочные и здоровые корнеплоды.