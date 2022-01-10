 Идеи обустройства маленькой террасы

Терраса является продолжением загородного дома и увеличивает его жилую площадь. Не стоит пренебрегать этими метрами: лучше превратить пристройку в уютный уголок. Сегодня расскажем про особенности обустройства маленькой террасы.







Стол и стулья

Гамак

Диван

Скамья

Растения

Освещение

Кресла

Кровать

Шторы

Шезлонг

Что может быть приятней, чем завтрак среди пения птиц в окружении летнего солнца? Поставьте на свою террасу столик и мебель для улицы, которая не боится влажности и яркого солнца. Даже на самой маленькой террасе найдётся место для приёма пищи и домашних посиделок: используйте раскладной стол, лавки и стулья-трансформеры.Повесьте на террасе гамак, чтобы иметь возможность в любое время отдохнуть от дачных забот. Расстояние между опорами должно составлять около 3–4 метров, чтобы изделие не провисало. При наличии места, гамак можно установить на опоры, но в этом случае убирать его будет сложнее.Если терраса закрытая, вы убережёте себя от ветра, а если открытая — сможете насладиться солнцем и позагорать.Мягкий диванчик — само воплощение уюта. Это место для бесед, отдыха и даже сна. Вариантов конструкции множество:прямой диван в ширину пристройки;угловой для нескольких человек;прямой, поставленный вдоль длинной стены (для маленькой террасы стоит выбирать изделие на тонких ножках, чтобы облегчить обстановку);сделанный своими руками из поддонов, матраса и подушек;подвесной в виде качелей, который поможет расслабиться и сделает обстановку более воздушной и непринуждённой.Если места для дивана недостаточно, можно обойтись скамьёй. Она займёт минимум площади, но позволит отдохнуть с удобством.Чтобы терраса выглядела уютной, бросьте на сиденье подушки и плед, а на пол положите коврик, за которым легко будет ухаживать. Использование текстиля — наиболее действенный способ придать помещению обжитой вид.Все мелочи можно хранить прямо в скамейке, если приобрести конструкцию с откидной крышкой. А те, кто любят успокаивающее покачивание, могут подвесить лаконичную скамью под потолок — она гораздо легче дивана и займёт меньше места.Добавьте уюта, расставив по террасе горшки с любимыми растениями, которые хорошо переносят уличные условия. Если пристройка открытая, посадите рядом с ней быстрорастущие вьюны, которые романтично окутают помещение и добавят ему уюта. Вкупе с плетёными креслами интерьер будет выглядеть максимально живописно.На компактной террасе можно создать мини-огород, используя систему вертикального озеленения.Свет — это то, что дарит особую атмосферу в интерьерном дизайне. Не оставляйте террасу в темноте, если хотите наслаждаться свежим воздухом и стрекотом сверчков по вечерам. Садовые фонари, работающие от солнца, и светильники, требующие подключения к электричеству, позволят продлить общение с близкими или чтение любимой книги.Волшебную атмосферу создадут гирлянды с тёплым светом и ароматические свечи, поставленные на стол. Не забудьте запастись средствами от комаров, которые обязательно прилетят «на огонёк».Компактная терраса — не повод отказываться от задушевных бесед. Помимо простых кресел для удобства можно использовать мягкие пуфики, кресла-мешки, принимающие форму тела, а также подвесные изделия. Они отлично смотрятся в тандеме с небольшим столиком и подушками.Если у вас есть кресло-качалка, поставьте его на террасу. Мерное покачивание в нём настроит на спокойный лад, поможет расслабиться и отогнать тревожные мысли.Уголок для сна на открытом воздухе по комфорту может мало чем отличаться от дома. Кровать можно ставить не только на застеклённую террасу, но и на полуоткрытую — на достаточном удалении от проёмов в целях защиты от дождя.При выборе тканей для уличной кровати обращайте внимание на метку «outdoor». Она означает, что ткань водонепроницаема и устойчива к внешним воздействиям. Для большего уюта повесьте полог, постелите коврик, поставьте пару горшков с растениями.Кровать можно заменить односпальным раскладным креслом, чтобы собирать его при необходимости.Терраса может стать более приватной благодаря обычным гардинам: для небольшой пристройки рекомендуем выбирать полупрозрачные или белые ткани, которые придадут интерьеру более утончённый вид. Шторы не только скроют от посторонних глаз, но и защитят от палящего солнца, а вечером — уберегут от назойливых насекомых.Не забудьте предусмотреть подхваты на случай сильного ветра. Если ткань не имеет водоотталкивающих свойств, стоит крепить её на люверсы или шторную ленту – снимать гардины будет проще.Такое лёгкое раздвижное кресло лучше всего подходит для отдыха на улице. На шезлонге можно комфортно сидеть или лежать. Это идеальная мебель для чтения книги в процессе загара, но годится только для открытых построек, так как ультрафиолет не проникает сквозь стёкла.Помимо стандартных деревянных и пластиковых шезлонгов, которые невозможно собрать, существуют складные модификации: они сэкономят площадь в доме после того, как мебель будет убрана с террасы. Также существуют подвесные шезлонги на металлической опоре. В дополнение к «пляжной» мебели можно поставить зонт, который создаст тень в особо жаркое время суток.Маленькая терраса может стать любимым уголком в загородном доме. Чтобы обустроить её для летнего отдыха, выбирайте максимально удобную мебель, мягкий текстиль и подходящее освещение.