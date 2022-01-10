С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

Идеи обустройства маленькой террасы

Терраса является продолжением загородного дома и увеличивает его жилую площадь. Не стоит пренебрегать этими метрами: лучше превратить пристройку в уютный уголок. Сегодня расскажем про особенности обустройства маленькой террасы.

Идеи обустройства маленькой террасы

Стол и стулья



Что может быть приятней, чем завтрак среди пения птиц в окружении летнего солнца? Поставьте на свою террасу столик и мебель для улицы, которая не боится влажности и яркого солнца. Даже на самой маленькой террасе найдётся место для приёма пищи и домашних посиделок: используйте раскладной стол, лавки и стулья-трансформеры.

Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Гамак



Повесьте на террасе гамак, чтобы иметь возможность в любое время отдохнуть от дачных забот. Расстояние между опорами должно составлять около 3–4 метров, чтобы изделие не провисало. При наличии места, гамак можно установить на опоры, но в этом случае убирать его будет сложнее.
Если терраса закрытая, вы убережёте себя от ветра, а если открытая — сможете насладиться солнцем и позагорать.

Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Диван



Мягкий диванчик — само воплощение уюта. Это место для бесед, отдыха и даже сна. Вариантов конструкции множество:

прямой диван в ширину пристройки;

угловой для нескольких человек;

прямой, поставленный вдоль длинной стены (для маленькой террасы стоит выбирать изделие на тонких ножках, чтобы облегчить обстановку);

сделанный своими руками из поддонов, матраса и подушек;

подвесной в виде качелей, который поможет расслабиться и сделает обстановку более воздушной и непринуждённой.


Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Идеи обустройства маленькой террасы

Скамья



Если места для дивана недостаточно, можно обойтись скамьёй. Она займёт минимум площади, но позволит отдохнуть с удобством.
Чтобы терраса выглядела уютной, бросьте на сиденье подушки и плед, а на пол положите коврик, за которым легко будет ухаживать. Использование текстиля — наиболее действенный способ придать помещению обжитой вид.

Совет! Все мелочи можно хранить прямо в скамейке, если приобрести конструкцию с откидной крышкой. А те, кто любят успокаивающее покачивание, могут подвесить лаконичную скамью под потолок — она гораздо легче дивана и займёт меньше места.

Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Растения



Добавьте уюта, расставив по террасе горшки с любимыми растениями, которые хорошо переносят уличные условия. Если пристройка открытая, посадите рядом с ней быстрорастущие вьюны, которые романтично окутают помещение и добавят ему уюта. Вкупе с плетёными креслами интерьер будет выглядеть максимально живописно.
На компактной террасе можно создать мини-огород, используя систему вертикального озеленения.

 Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Освещение



Свет — это то, что дарит особую атмосферу в интерьерном дизайне. Не оставляйте террасу в темноте, если хотите наслаждаться свежим воздухом и стрекотом сверчков по вечерам. Садовые фонари, работающие от солнца, и светильники, требующие подключения к электричеству, позволят продлить общение с близкими или чтение любимой книги.
Волшебную атмосферу создадут гирлянды с тёплым светом и ароматические свечи, поставленные на стол. Не забудьте запастись средствами от комаров, которые обязательно прилетят «на огонёк».

Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Кресла



Компактная терраса — не повод отказываться от задушевных бесед. Помимо простых кресел для удобства можно использовать мягкие пуфики, кресла-мешки, принимающие форму тела, а также подвесные изделия. Они отлично смотрятся в тандеме с небольшим столиком и подушками.
Если у вас есть кресло-качалка, поставьте его на террасу. Мерное покачивание в нём настроит на спокойный лад, поможет расслабиться и отогнать тревожные мысли.

Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Кровать



Уголок для сна на открытом воздухе по комфорту может мало чем отличаться от дома. Кровать можно ставить не только на застеклённую террасу, но и на полуоткрытую — на достаточном удалении от проёмов в целях защиты от дождя.
При выборе тканей для уличной кровати обращайте внимание на метку «outdoor». Она означает, что ткань водонепроницаема и устойчива к внешним воздействиям. Для большего уюта повесьте полог, постелите коврик, поставьте пару горшков с растениями.
Кровать можно заменить односпальным раскладным креслом, чтобы собирать его при необходимости.

Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Шторы



Терраса может стать более приватной благодаря обычным гардинам: для небольшой пристройки рекомендуем выбирать полупрозрачные или белые ткани, которые придадут интерьеру более утончённый вид. Шторы не только скроют от посторонних глаз, но и защитят от палящего солнца, а вечером — уберегут от назойливых насекомых.
Не забудьте предусмотреть подхваты на случай сильного ветра. Если ткань не имеет водоотталкивающих свойств, стоит крепить её на люверсы или шторную ленту – снимать гардины будет проще.

Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Шезлонг



Такое лёгкое раздвижное кресло лучше всего подходит для отдыха на улице. На шезлонге можно комфортно сидеть или лежать. Это идеальная мебель для чтения книги в процессе загара, но годится только для открытых построек, так как ультрафиолет не проникает сквозь стёкла.
Помимо стандартных деревянных и пластиковых шезлонгов, которые невозможно собрать, существуют складные модификации: они сэкономят площадь в доме после того, как мебель будет убрана с террасы. Также существуют подвесные шезлонги на металлической опоре. В дополнение к «пляжной» мебели можно поставить зонт, который создаст тень в особо жаркое время суток.

Идеи обустройства маленькой террасы
Идеи обустройства маленькой террасы

Маленькая терраса может стать любимым уголком в загородном доме. Чтобы обустроить её для летнего отдыха, выбирайте максимально удобную мебель, мягкий текстиль и подходящее освещение.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Террасаидеи
Обсудить

Картина дня

наверх