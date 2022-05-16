Правила ухода за свеклой для получения большого урожая

Свекла — не только полезный, но ещё и вкусный корнеплод. Чтобы получить качественный урожай крупной и сладкой свекла, следует знать основные правила ухода за данной культурой.







Свекла любит слабо-щелочную почву. Поэтому перед посадкой почву для свеклы нужно обязательно раскислять. Для этого прекрасно подходит обыкновенная древесная зола.







Семена свеклы сажайте в уже прогретый грунт. Они быстрее всходят и лучше развиваются. Из всех популярных корнеплодов свекла — самая теплолюбивая культура.







Свекла, в отличие от моркови, любит влажность (но не перелив!). Обязательно поддерживайте влажность почвы.







После того как свекла взойдёт, почву обязательно нужно проредить. Свекла плохо растёт там, где есть сорняки и другие «конкуренты».







На щелочной почве происходит плохое усваивание бора, который также крайне необходим свекле для нормального развития. Поэтому непременно проведите подкормку борной кислотой — 0,2 % раствором по листве. Соблюдая эти несложные правила, вы получите хороший урожай крупной свеклы!







Подробнее о том, как получить хороший урожай сладкой свеклы, смотрите в видео ниже:



