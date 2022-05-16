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Правила ухода за свеклой для получения большого урожая

Свекла — не только полезный, но ещё и вкусный корнеплод. Чтобы получить качественный урожай крупной и сладкой свекла, следует знать основные правила ухода за данной культурой.

Правила ухода за свеклой для получения большого урожая

Свекла любит слабо-щелочную почву. Поэтому перед посадкой почву для свеклы нужно обязательно раскислять. Для этого прекрасно подходит обыкновенная древесная зола.

Правила ухода за свеклой для получения большого урожая

Семена свеклы сажайте в уже прогретый грунт. Они быстрее всходят и лучше развиваются. Из всех популярных корнеплодов свекла — самая теплолюбивая культура.

Правила ухода за свеклой для получения большого урожая

Свекла, в отличие от моркови, любит влажность (но не перелив!). Обязательно поддерживайте влажность почвы.

Правила ухода за свеклой для получения большого урожая

После того как свекла взойдёт, почву обязательно нужно проредить. Свекла плохо растёт там, где есть сорняки и другие «конкуренты».

Правила ухода за свеклой для получения большого урожая

На щелочной почве происходит плохое усваивание бора, который также крайне необходим свекле для нормального развития. Поэтому непременно проведите подкормку борной кислотой — 0,2 % раствором по листве. Соблюдая эти несложные правила, вы получите хороший урожай крупной свеклы!

Правила ухода за свеклой для получения большого урожая

Подробнее о том, как получить хороший урожай сладкой свеклы, смотрите в видео ниже:


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