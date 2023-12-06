10 раритетных вещей из времён СССР, которые современной молодежи покажутся странными

Угадайте с первого раза, что это такое.
Советский Союз – целая эпоха в истории XX века. За время его существования сменилось не одно поколение людей. Многие из тех вещей, что делали в стране Советов, сегодня могут показаться весьма странными. Представители молодого поколения могут и вовсе не сразу понять, что для чего была предназначена та или иная вещь.
1. Механический миксер
Ручной миксер.
Механический миксер - вещь в СССР достаточно распространённая. Для того чтобы таким что-то взбить, следовало основательно поработать рукой. Это вам не современная автоматика! Нынешним хозяйкам остаётся только радоваться, что те времена уже где-то далеко позади.
2. Металлическая авоська
Суровая авоска для походов в магазин.
Когда смотришь из своего уютного постмодернизма на вещи из XX столетия, хочется спросить – почему они все такие суровые, как удар серпом? Наверное, тому, кто придумал авоську из металлической сетки, жилось действительно непросто. Впрочем, знатоки утверждают, что с такой штуковиной было очень удобно ездить на рыбалку и складывать в неё улов.
3. Батарейки
Сделано в СССР.
Хотя эти штуковины и похожи на новогодние хлопушки, на самом деле это тривиальные батарейки. Почти такими же пользуется каждый человек у себя дома и сегодня. Как и сегодня, стоили они совсем немного.
4. Штопор
Просто штопор.
Это совсем не какая-то игрушечная «пушечка» для детей к набору оловянных солдатиков. На самом деле это обычный штопор. Такой есть в каждом доме. Ну, или во всяком случае - почти такой.
5. Велосипедный звонок
Делать дзинь-дзинь во время езды.
Вещь, которую обычно помещают на руль велосипеда для того, чтобы помочь окружающим обратить на велосипедиста внимание в нужный момент. При помощи сигнала можно здороваться, а еще общаться азбукой Морзе!
6. Венчик для взбивания
Для взбивания.
Этот загадочный «высокотехнологичный» прибор нужен совсем не для поиска альфа-гамма лучей полного спектра. На самом деле это просто венчик для взбивания. Когда-то такой был почти в каждом доме.
7. Велосипедный счетчик
Чтобы знать, как много проехал.
Всегда хорошо знать, как много ты проезжаешь на велосипеде, особенно, если стараешься следить за здоровьем и фигурой. Да и просто интересно засекать километраж между знакомыми объектами.
8. Форма для выпечки
Высокотехнологичный прибор для приготовления печенья.
Похоже на сковороду? Потому что это на самом деле специфическая «сковорода». Строго говоря, это форма для выпечки вкуснейшего печенья. В СССР для хозяек делали огромное количество разнообразных форм. Была даже для форма для гренок.
9. Лупа для чтения
Можно и со смартфоном использовать.
Зрение - такая штука, которая рано или поздно начинает подводить. Помочь в вопросе могут очки, а также увеличивающие лупы для чтения. Вот такие небольшие увеличительные стекла для рассматривания мелких вещей делали в Советском Союзе.
10. Шприц для крема «Ромашка»
Шприц для крема.
Это вовсе не медицинское оборудование и не инструмент для дознания из подвалов КГБ. Это шприц для крема. Такой себе хотели заполучить на кухню многие советские хозяйки.
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