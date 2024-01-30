Как избежать карманной кражи

Пару веков назад карманные кражи были настоящим бичом крупных мегаполисов по всему миру. Опытные воры практиковали свое ремесло практически без опасений быть пойманными — полиция работала не слишком расторопно. Сейчас, по счастью, ситуация изменилась к лучшему. Тем не менее вероятность столкнуться с вором-карманником все еще слишком велика: настоящие профессионалы способны провернуть свое дело так, что вы заметите пропажу ценных вещей только дома. Чтобы избежать этой опасности, вы просто должны придерживаться нескольких основных правил предосторожности, которые значительно снизят вероятность плохого исхода.



Кого нужно опасаться

Час пик

Крупные купюры

Рюкзак

В кафе

Задний карман

В чужой стране