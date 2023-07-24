От натуральности до силикона: эволюция девушек журнала Playboy от 50-ых до наших дней

Как менялись стандарты красоты девушек журнала Playboy от 50-ых до наших дней

50-ые

Дочка основателя Playboy Хью Хефнера держит в руках самый первый выпуск журнала с Мерлин Монро на обложке

60-ые

Эволюция девушек журнала Playboy: знаменитый образ девушки-«зайчика» родился в 1960-ом

Эволюция девушек журнала Playboy: Вуди Аллен и типичные «зайчики» 60-ых – шатенки с крутыми бёдрами и пышной грудью

Эволюция девушек журнала Playboy: так «девушки с разворота» выглядели в 60-ых

70-ые

Эволюция девушек журнала Playboy: «зайчики» становятся стюардессами

Эволюция девушек журнала Playboy: корсеты и макияж становятся ярче

80-ые

Эволюция девушек журнала Playboy: спортивные 80-ые

Эволюция девушек журнала Playboy: «зайчики» заметно взрослеют

Эволюция девушек журнала Playboy: новое десятилетие – новый костюм

90-ые

Эволюция девушек журнала Playboy: девушки с обложки нередко становятся девушками Хефнера

Эволюция девушек журнала Playboy: в моде блондинки

Эволюция девушек журнала Playboy: силикон – новый канон красоты моделей

Нулевые

Эволюция девушек журнала Playboy: Хефнер и его обязательная свита

Эволюция девушек журнала Playboy: Хью Хефнер и героини реалити «The Girls Next Door»

Эволюция девушек журнала Playboy: костюмы становятся всё откровеннее

Наши дни

Эволюция девушек журнала Playboy: «Девушкой года»-2015 стала 28-летняя актриса и модель Дани Матерс