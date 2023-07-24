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От натуральности до силикона: эволюция девушек журнала Playboy от 50-ых до наших дней


Как менялись стандарты красоты девушек журнала Playboy от 50-ых до наших дней

Как менялись стандарты красоты девушек журнала Playboy от 50-ых до наших дней

 

Немногие печатные издания могут похвастаться, что вошли в солидный возраст «за 50», сохранив при этом высокие продажи и популярность во всём мире. Легендарный Playboy – пример того, как из журнала построить империю развлечений. Главное, заложить фундамент на не иссякающей золотой жиле – женской красоте. А как менялись каноны красоты на страницах знаменитого глянца, читайте в нашем обзоре.



50-ые


Дочка основателя Playboy Хью Хефнера держит в руках самый первый выпуск журнала с Мерлин Монро на обложке

Дочка основателя Playboy Хью Хефнера держит в руках самый первый выпуск журнала с Мерлин Монро на обложке

 

Вначале была женщина. Легендарный журнал был основан в 1953 благодаря матери 27-летнего Хью Хефнера. Она стала первым инвестором будущей империи Playboy, вложив 1000 долларов в идею сына. А первой «девушкой с обложки» была сама Мерлин Монро. Совпадение или нет, но в том же году Мерлин по-настоящему прославилась в кино.

60-ые


Эволюция девушек журнала Playboy: знаменитый образ девушки-«зайчика» родился в 1960-ом

Эволюция девушек журнала Playboy: знаменитый образ девушки-«зайчика» родился в 1960-ом


Новое десятилетие стало прорывом для Хефнера и его глянцевого детища. В 1960-ом в Чикаго открывается первый клуб Playboy. Тут же рождается знаменитая униформа девушки-«зайчика»: шёлковый корсет, чулки, манжеты, галстук-бабочка, ушки и хвостик.
Эволюция девушек журнала Playboy: Вуди Аллен и типичные «зайчики» 60-ых – шатенки с крутыми бёдрами и пышной грудью

Эволюция девушек журнала Playboy: Вуди Аллен и типичные «зайчики» 60-ых – шатенки с крутыми бёдрами и пышной грудью

 

Вскоре тематические клубы открываются по всей стране. Playboy быстро превращается в бренд, так что всё больше состоятельных и знаменитых мужчин проявляют к ним интерес. Тысячи девушек мечтают попасть туда на работу. А оттуда, если повезет, на страницы журнала. Или сразу замуж.
Типичная «bunny girl» того времени – шатенка с длинными волосами и фигурой «песочные часы».
Эволюция девушек журнала Playboy: так «девушки с разворота» выглядели в 60-ых

Эволюция девушек журнала Playboy: так «девушки с разворота» выглядели в 60-ых

 

В 60-ых стартует и состязание «Playmate of the Year», или «девушка года». За звание главной красотки ежегодно соревнуются модели, чьи фото были распечатаны на центральном развороте номера. Девушка журнала Playboy в тот период, преимущественно, подходила под следующие параметры: возраст 18-23 года, рост 162-164 см, объём груди –91 см, а талии – 58 см, вес – около 52 кг.

70-ые


Эволюция девушек журнала Playboy: «зайчики» становятся стюардессами

Эволюция девушек журнала Playboy: «зайчики» становятся стюардессами

 

Параметры «песочные часы» девушки журнала сохранили и в новом десятилетии. Разве что, слегка подросли: средний рост моделей теперь составлял 165-166 см. А еще «зайчики» впервые поднялись в воздух. В начале 70-ых Хефнер был уже настолько богат, что купил персональный самолёт, назвав его «Big Bunny» («большой кролик») и набрал команду стюардесс.
Эволюция девушек журнала Playboy: корсеты и макияж становятся ярче

Эволюция девушек журнала Playboy: корсеты и макияж становятся ярче

 

Униформа девушек Playboy так же претерпела небольшие изменения: «зайчики» всё чаще появлялись на публике в ярких разноцветных корсетах. Всё-таки, эпоха диско.

80-ые


Эволюция девушек журнала Playboy: спортивные 80-ые

Эволюция девушек журнала Playboy: спортивные 80-ые

 

Впервые за 20 лет пропорции девушек Playboy заметно подтаяли. «Песочные часы» сменили подтянутые животы и тонкие бёдра фанаток аэробики. В моде спортивные, атлетичные фигуры спортсменок, героинь боевиков и поп-звёзд. Моделями с разворота становятся девушки ростом от 170 см и грудью до 90 см.

 
Эволюция девушек журнала Playboy: «зайчики» заметно взрослеют

Эволюция девушек журнала Playboy: «зайчики» заметно взрослеют

 

«Зайчики» стали заметно старше, а внешне – разнообразнее.
Эволюция девушек журнала Playboy: новое десятилетие – новый костюм

Эволюция девушек журнала Playboy: новое десятилетие – новый костюм

 

Впервые с момента своего появления, значительно изменился и костюм девушек Playboy.

90-ые


Эволюция девушек журнала Playboy: девушки с обложки нередко становятся девушками Хефнера

Эволюция девушек журнала Playboy: девушки с обложки нередко становятся девушками Хефнера

 

В девяностых Playboy запускает собственные линии одежды и аксессуаров, а количество девушек в империи Хефнера стремительно возрастает. Модели, попавшие на обложку, моментально становятся звёздами. И нередко жёнами самого Хефнера.
Эволюция девушек журнала Playboy: в моде блондинки

Эволюция девушек журнала Playboy: в моде блондинки

 

В это десятилетие вырабатывается совершенно новый «стандарт красоты» девушек Playboy. Во-первых, большинство «зайчиков» спешит перекраситься в блонд, чтобы попасть на страницы журнала.
Эволюция девушек журнала Playboy: силикон – новый канон красоты моделей

Эволюция девушек журнала Playboy: силикон – новый канон красоты моделей

 

Во-вторых, в жизнь и тела моделей входит силикон. Грудь от хирурга и поддутые губы надолго становятся каноном красоты Playboy.

Нулевые


Эволюция девушек журнала Playboy: Хефнер и его обязательная свита

Эволюция девушек журнала Playboy: Хефнер и его обязательная свита

 

Звезда Playboy двухтысячных – платиновая блондинка с обязательным загаром, блеском на пухлых губах и силиконовой грудью. Успех модели измеряется тем, попала ли она в число «девушек Хефнера»: особой свиты, сопровождающей постаревшего создателя Playboy на всех мероприятиях.
Эволюция девушек журнала Playboy: Хью Хефнер и героини реалити «The Girls Next Door»

Эволюция девушек журнала Playboy: Хью Хефнер и героини реалити «The Girls Next Door»

 

Бульварная пресса пестрит сообщениями о том, как Хеф покупает своим «девушкам» дорогие дома и дарит силиконовые имплантаты. Стартует даже реалити шоу, посвящённое карьере «подруг Хефнера» – «The Girls Next Door».
Эволюция девушек журнала Playboy: костюмы становятся всё откровеннее

Эволюция девушек журнала Playboy: костюмы становятся всё откровеннее

 

Костюмы «зайчиков» меняются до неузнаваемости. Вместо традиционных корсетов девушки журнала Playboy всё чаще появляются на вечеринках в однотонном раздельном белье: бюстгальтерах и мини-шортах.

Наши дни


Эволюция девушек журнала Playboy: «Девушкой года»-2015 стала 28-летняя актриса и модель Дани Матерс

Эволюция девушек журнала Playboy: «Девушкой года»-2015 стала 28-летняя актриса и модель Дани Матерс

 

Сегодня будущее легендарного журнала вызывает у медиа-экспертов большие сомнения. Недавно The New York Times опубликовали новость, что уже к марту Playboy прекратит размещать на своих страницах фото полностью обнаженных женщин, зато увеличит количество статей. Видимо, все со временем взрослеют и становятся серьёзнее.

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От натуральности до силикона: эволюция девушек журнала Playboy от 50-ых до наших дней

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От натуральности до силикона: эволюция девушек журнала Playboy от 50-ых до наших днейПодписаться на мой Instagram
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