Знаменитости на карантине

Многие поклонники знаменитостей буквально боготворят своих кумиров, считая их недосягаемыми и безупречными всегда и во всём, забывая, что те ─ такие же люди, как и все остальные. Впрочем, режим самоизоляции даже самых ярых фанатов знаменитостей способен убедить в том, что известные актёры, певицы, модели и другие представители шоу-бизнеса выглядят так же обычно, как и они сами.

Знаменитости на карантине Селена Гомес


Знаменитости на карантине Гвинет Пэлтроу Знаменитости на карантине Кевин Харт Знаменитости на карантине Эмма Робертс Знаменитости на карантине Дуа Липа Знаменитости на карантине Крис Прэтт Знаменитости на карантине Джессика Альба Знаменитости на карантине Галь Гадот Знаменитости на карантине Джим Кэрри Знаменитости на карантине Dj Khaled Знаменитости на карантине Кэти Перри Знаменитости на карантине Уилл Смит Знаменитости на карантине Эль Фэннинг Знаменитости на карантине Антонио Бандерас Знаменитости на карантине Джулия Робертс Знаменитости на карантине Кристен Белл Знаменитости на карантине Дрю Бэрримор Знаменитости на карантине Шакира Знаменитости на карантине Рита Уилсон и Том Хэнкс Знаменитости на карантине Райан Рейнольдс Знаменитости на карантине Хелен Миррен Знаменитости на карантине Кайли Дженнер

