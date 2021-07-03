«Летящее» платье Мэрилин Монро: история наряда, который стал визитной карточкой актрисы

Мэрилин Монро считается культовой фигурой в мировом кинематографе. Но, несмотря на то, что актриса снялась порядка в 30 картинах, самой узнаваемой с ее участием стала сцена из фильма «Зуд седьмого года» (1955), где ветер из вентиляционной шахты метро развевает низ ее платья. И пускай у героини, которую сыграла Монро, по сценарию не было даже имени, само название фильма забыто, но сцена с «летящим» платьем до сих пор будоражит кровь мужской части населения. А знаменитое белое платье возглавило список самых культовых нарядов кинематографа.











Приступая к созданию фильма «Зуд седьмого года» (1955), американский режиссер Билли Уайлдер (Billy Wilder) не мог и представить, что одна единственная сцена из всей ленты станет самой запоминающейся за всю историю кинематографа. Кадр, когда поток воздуха из вентиляционной шахты метро поднимает и развевает белое платье Мэрилин Монро видели даже те, кто никогда и не слышал о фильме.







Кадр со съемочной площадки, где Мэрилин Монро играет в фильме «Зуд седьмого года» (1955).



Изначально знаковую сцену снимали на Манхэттене, на углу 52-й улицы и Лексингтон-авеню 15 сентября 1954 года. Несмотря на то, что был час ночи, вокруг съемочной площадки собралось несколько тысяч зевак.

Мэрилин Монро пребывала в депрессии из-за разногласий с мужем и постоянно забывала свои реплики, что только разогревало публику. Под свист и аплодисменты пришлось отснять порядка 14 дублей, но в конечном итоге режиссер принял решение перенести действие в павильоны киностудии The 20th Century Fox. Однако и там 40 раз пришлось повторить одну и ту же сцену.От сцены с развевающимся платьем были в восторге все, кроме мужа актрисы баскетболиста Джо ДиМаджио (Joe DiMaggio). Супруг был смущен и сердит от того, что актриса выставляла напоказ свое тело. Возможно, именно этот инцидент стал решающим в окончательном разрыве Монро и ее мужа.После смерти Мэрилин Монро художник по костюмам Уильям Травилла (William Travilla) скрыл тот факт, что знаменитое белое платье актрисы и еще несколько ее нарядов находились у него. Считалось , что коллекция платьев Монро утеряна. Но после смерти костюмера в 1990 году наряды были выставлены на всеобщее обозрение.В 2011 году белое платье Мэрилин Монро продали на аукционе. Начальная стоимость лота составляла 1 млн долларов. В конечном итоге платье было продано за рекордные $ 5,6 млн.В том же 2011 году в Чикаго был установлен памятник «Мэрилин навсегда» (Marilyn forever). 8-метровая статуя изображает знаменитую сцену на вентиляционной шахте метро.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)