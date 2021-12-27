С нами не соскучишься!

8 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Знаток моды". Пункты 2,3,4,5,6,8,9 как раз в тренде."Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого." - нет э...10 вещей, которые...

Гениальная идея украшения новогоднего стола

Стол, за которым будут провожать старый и встречать новый год, должен быть особенным! Прекрасные салаты и холодное шампанское — это только полдела: волшебным должно быть ещё и оформление.
Отличный способ вызвать восхище6ние у пришедших в гости родных и друзей — выложить на столе невероятно нарядную гирлянду из огоньков и блестящих шариков. Даже самый суровый скептик ощутит наступление праздника, когда украшение заиграет бликами и огоньками!
Гениальная идея украшения новогоднего стола
Вам понадобятся: работающая от батареек гирлянда с мелкими лампочкам и набор ярких пластиковых новогодних шариков.
Гениальная идея украшения новогоднего стола
Ваша задача — закрепить шарики на световой гирлянде. Самый удобный вариант — шарики с проволочным «ушком». Выньте ушко, проденьте в него провод, а затем вновь вставьте в шарик.
Гениальная идея украшения новогоднего стола
Чем больше шариков вы оденете на гирлянду, тем эффектнее получится украшение.
Гениальная идея украшения новогоднего стола
После того, как все шарики будут надеты, уложите гирлянду змейкой на праздничном столе.
Гениальная идея украшения новогоднего стола
Теперь можно сервировать стол и приглашать гостей!
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
украшениеСтол
Обсудить

Картина дня

наверх