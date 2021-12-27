Гениальная идея украшения новогоднего стола

Стол, за которым будут провожать старый и встречать новый год, должен быть особенным! Прекрасные салаты и холодное шампанское — это только полдела: волшебным должно быть ещё и оформление.

Отличный способ вызвать восхище6ние у пришедших в гости родных и друзей — выложить на столе невероятно нарядную гирлянду из огоньков и блестящих шариков. Даже самый суровый скептик ощутит наступление праздника, когда украшение заиграет бликами и огоньками!



Вам понадобятся: работающая от батареек гирлянда с мелкими лампочкам и набор ярких пластиковых новогодних шариков.



Ваша задача — закрепить шарики на световой гирлянде. Самый удобный вариант — шарики с проволочным «ушком». Выньте ушко, проденьте в него провод, а затем вновь вставьте в шарик.



Чем больше шариков вы оденете на гирлянду, тем эффектнее получится украшение.



После того, как все шарики будут надеты, уложите гирлянду змейкой на праздничном столе.



Теперь можно сервировать стол и приглашать гостей!

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